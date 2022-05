El próximo lunes 30 de mayo, “Soltero con hijas”, la comedia dramática protagonizada por Gabriel Soto y Vanessa Guzmán, llegará a su fin en las pantallas de Univisión, por lo que varios detalles de la producción, así como comentarios de sus integrantes, salen a la luz.

Entre estos se encuentra Irina Baeva, quien en la ficción da vida a la temible “Masha Simonova”, un personaje que le permitió mostrar elementos de su ascendencia rusa y que fue creado a voluntad de la actriz.

Cabe resaltar que en el caso de “Soltero con hijas”, esta ya fue estrenada en Televisa en setiembre de 2019 y finalizó en febrero del año siguiente. Sin embargo, llegó a Univisión en enero de este año para el público hispano en Estados Unidos.

IRINA BAEVA ES MASHA SIMONOVA EN “SOLTERO CON HIJAS”

¿Cómo construyeron a Masha Simonova?

La futura esposa de Gabriel Soto conversó con People en Español y reveló varios detalles de la construcción de su personaje y el toque único que le brindo en su interpretación.

“Ella habla español y al mismo tiempo habla ruso, entonces para mí fue la diversión al máximo poder construir este personaje porque yo podía meter cosas en ruso”, reveló la actriz de 29 años.

Si bien ya se encontraba establecido de que su personaje sería ruso, admitió que le sumó varias características nuevas. “De pronto me escribían en el libreto qué frases podía decir en ruso y yo le empecé a meter un poquito más, entonces fue algo muy padre porque le pude enseñar un poquito a la gente de mi cultura rusa”, señaló.

Incluso, llegó a modificar algunos elementos que le pertenecían a Masha Simonova en la ficción. “Mis libros personales que tienen letra en rusa, ropa o, por ejemplo, una tacita pintada de una forma muy tradicional rusa, que también la llevaba a las grabaciones, e integrábamos todas esas cosas”, contó.

Irina Baeva interpreta a Masha Simonova (Foto: Instagram)

Juan Osorio e Irina Baeva

La responsabilidad del cambio de la villana fue idea del productor Juan Osorio, quien le dio “toda la libertad del mundo” a Irina Baeva para crear casi desde cero a su personaje, pues inicialmente se estableció que sería japonesa, según reveló la propia actriz.

“Cuando estábamos en el tema de casting y yo le dije: ‘Oye Juan, ¿quieres que hable japonés o cómo le vamos a hacer?’. Me dijo: ‘No, es más, vamos a hacerla rusa y que hable ruso. Tú ponle el nombre, el apellido…’. Y me dio toda la libertad de poder jugar con el look, con su ropa, con sus vestuarios, con el texto inclusive. Porque podía decir cosas en ruso y fue algo muy divertido”, señaló.