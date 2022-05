La pareja de artistas, que comenzó su noviazgo al poco tiempo de que el actor Gabriel Soto formalizase su separación de la madre de sus hijos, se ha visto en la necesidad de posponer por segunda vez su casamiento. El histrión mexicano y la actriz rusa Irina Baeva mantienen una relación sólida y amorosa, a la luz de lo que demuestran en sus redes sociales, pero ello no ha bastado para que sus nupcias se lleven a cabo como inicialmente lo tenían planeado.

MÁS INFORMACIÓN: Gabriel Soto le dedica romántico mensaje de cumpleaños a Irina Baeva

El protagonista de novelas como “Amigas y rivales”, ”Sortilegio” y “Carita de ángel”, entre otras, comenzó su noviazgo con la moscovita precisamente en un set de grabación de una telenovela: “Vino el amor” (2016-2017), realización en la que Soto daba vida a David Robles Morán y Baeva a Luciana Muñoz Estrada; ambos con roles protagónicos.

En pleno 2017, Soto y Geraldine Bazán se estaban separando luego de compartir 10 años de amor, razón por la que rusa no inició su relación con su ahora futuro esposo. Según reveló la propia actriz europea, en una entrevista con Yordi Rosado, ambos tenían muy buena relación durante el rodaje. Sin embargo, remarcó que la relación era normal, “como la de cualquier compañero de trabajo”.

Los actores se conocieron en la novela "Vino el amor" (Foto: Irina Baeva / Instagram)

¿POR QUÉ GABRIEL SOTO E IRINA BAEVA POSPUSIERON OTRA VEZ SU BODA?

La pareja que se mantiene junta desde 2017 ya se había visto perjudicada anteriormente por factores externos a la realización de su boda. Inicialmente, la idea de Irina Baeva y Gabriel Soto era casarse en 2020 pero la llegada la pandemia y las medidas de restricción sanitarias para frenar la COVID-19 trastocaron sus planes.

En este 2022, otro agente externo es el “culpable” de que las nupcias entre los dos se vuelva a aplazar: la guerra que ha provocado Rusia en Ucrania. En una entrevista para el programa Despierta América, de Univision, Soto dio detalles de la decisión.

“En la vida real estoy feliz, estoy enamoradísimo, estoy contentísimo, estamos ilusionadísimos con la boda y seguimos en los preparativos, lo único que nos ha detenido un poco es desgraciadamente todo el tema que está pasando en Rusia y Ucrania”, mencionó el artista de 47 años, que tiene dos hijos de su primer matrimonio.

Gabriel Soto habló de los inconvenientes que ha tenido su familia política. “La familia de Irina está un poquita temerosa de salir de Rusia ahorita y no han podido pues concretar el hecho de que vengan y obviamente no vamos a hacer una boda si no está su familia”, explicó.

La rusa tiene 29 años, mientras el mexicano 47 (Foto: Irina Baeva / Instagram)

¿CUÁNDO SE CASARÁN FINALMENTE GABRIEL SOTO E IRINA BAEVA?

Soto aseveró que su boda con la actriz de 29 años se realizará este 2022. “De este año no pasa pues ya nos esperamos, vino la pandemia y luego ahora esto. Son cosas que están fuera de nuestras manos, pero bueno finalmente sí queremos esperar un poco a que se aligere un poquito el conflicto y puedan ellos ya viajar con tranquilidad”, detalló.

Además, indicó que a pesar de estar cerca de ingresar a la base 5 (50 años), desea tener descendencia con Irina Baeva. “Es su sueño y yo pues, obviamente, feliz de formar una familia en ese sentido. Es el proceso, evidentemente si ya te casas, pues qué es lo que viene, un hijo, una familia, así que estamos echándole ganas”, sentenció.