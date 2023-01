Desde hace varias semanas se viene especulando con el final del romance entre Gabriel Soto e Irina Baeva, esto principalmente debido a que ya no han compartido muestras de amor y a las constantes cancelaciones de su compromiso. Además de que se ha relacionado al actor mexicano con Sara Corrales, su compañera en “Mi camino es amarte”.

Como se recuerda, pese a la disposición de los padres de la actriz rusa para que se concrete la boda de su hija con el galán de telenovelas, en más de una ocasión la ceremonia de matrimonio se ha cancelado, disparando las alarmas de una pregunta crisis en la pareja, algo que pese a haber negado, la celebración del cumpleaños de Baeva habría dejado en evidencia.

Del mismo modo, no es la primera vez que el romance entre las celebs de México es el centro de la controversia, pues desde que este salió a la luz estuvo rodeado por acusaciones de presunta infidelidad del actor hacia Geraldine Bazán, la también actriz con la que tiene dos hijas.

Irina Baeva y Gabriel Soto hicieron público su romance en 2019 (Foto: Getty images)

¿QUÉ DIJO LA MADRE DE GERALDINE BAZAN SOBRE IRINA BAEVA?

Precisamente, fue Doña Rosalba Ortiz, la madre de la actriz de “Corona de lágrimas 2”, quien se refirió al estado sentimental del actor, quien fue su yerno por varios años.

En conversación con “Venga la alegría”, la mujer indicó que no le sorprendería que Irina Baeva continúe mostrando el anillo, ya sea por la ilusión que le provocaba su matrimonio, por fines estéticos o una costumbre de su natal Rusia.

“Serán costumbres de su país. A lo mejor tenía la ilusión”, reflexionó.

Del mismo modo, la señora fue consultada si considera que los rumores sobre posibles intentos de Baeva para retomar su relación con Gabriel Soto son reales, algo que aseguró no estar enterada. “No sé si andan o no”, sentenció.

¡En exclusiva, Doña Rosalba Ortiz, mamá de Geraldine Bazán, opina sobre el anillo de compromiso que Gabriel Soto le dio a Irina Baeva! 😱💍📺 #VLA #EsteLunesDecreto >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/dTF7TLiKIo — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) January 23, 2023

¿QUÉ DIJO IRINA BAEVA SOBRE RUMORES SOBRE GABRIEL SOTO?

Los rumores de la presunta crisis en su romance tienen varios meses, por lo que, pese a estar separados, la actriz rusa se tomó un tiempo para conversar con la revista TV Notas y explicar su situación con el galán mexicano.

“Yo sigo en pareja, estamos perfectamente bien. Fue más un tema de los medios de comunicación, pero nunca nos separamos, nunca hubo una crisis (...) Nosotros vamos al cine, estamos juntos en la casa, pero no debemos publicar nada para demostrar algo”, explicó.

Del mismo modo, Baeva indicó que los rumores nacieron debido a que han estado separados y por ello no han podido compartir sus actividades juntos, algo que solían hacer meses atrás.

“No hemos subido fotos porque no hemos estado, y cuando hemos estado no nos preocupamos por estar subiendo cosas en internet o en Instagram. O sea, no es necesarios para nosotros, así que no se preocupen”, añadió.