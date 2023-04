Gerard Piqué llegó a Estados Unidos para visitar y pasar algunos días junto a los dos menores hijos que tiene en común con Shakira. Como era de esperar, la prensa de espectáculos cubrió su llegada y uno de los aspectos que ha llamado la atención poderosamente es los días que estará junto a sus retoños, ya que no serán los 10 días que le corresponden de acuerdo a la conciliación que llegó con la cantante colombiana. Conoce las razones a continuación.

El ex futbolista del Barcelona, y ahora próspero empresario especializado en contenidos digitales, aterrizó en Miami el 27 de abril de 2023 para reencontrarse con Milan y Sasha, a quienes no ve desde inicios de mes, cuando ambos junto a su madre abandonaron Barcelona.

Como era de esperarse, el español no pronunció palabra alguna frente a la prensa que lo esperaba a la afueras del aeropuerto. Aún así se han podido conocer detalles de su estancia en suelo norteamericano.

Shakira mantiene la patria postestad sobre los hijos de ambos (Foto: AFP)

LA RAZÓN POR LA GERARD PIQUÉ NO ESTARÁ CON SUS HIJOS LOS 10 DÍAS QUE LE CORRESPONDE

La periodista Lorena Vázquez, del podcast “Mamarazzis”, de El Periódico de Catalunya, citó fuentes “del entorno” del ex Barza y explicó los aparentes motivos por los que Gerard solo permanecerá 5 días en Miami con los niños.

“Gerard Piqué finalmente no va a poder pasar esos 10 días con sus hijos, tal como estipula el convenio, porque Shakira le ha puesto las cosas bastante difíciles para que pueda hacerlo”, aseguró Vásquez.

“Ante esa situación Gerard Piqué ha decidido llegar a un acuerdo con ella y pasar menos días de los que marca ese convenio, ¿por qué? Porque él estuvo con sus hijos hasta el 2 de abril, que creo recordar que el 2 de abril era domingo, fue el día que Shakira decidió abandonar nuestro país (España)”, continuó la mujer de prensa.

“Como esos dos días computan dentro del convenio, por eso no puede estar Gerard Piqué los 10 días completos con sus hijos”, detalló Lorena Vázquez. En resumen, “va a estar 5 o 6 días (en Miami)”.

Gerard Pique junto a sus hijos Milan y Sasha a finales de 2022 (Foto: AFP)

¿DÓNDE SE QUEDARÁ GERARD PIQUÉ DURANTE SU ESTANCIA EN MIAMI?

“De momento no está previsto que esté residiendo en ninguna casa de propiedad”, indicaron en el mencionado podcast. “Estará alojado en un hotel, no se sabe si más adelante decidirá tener alguna propiedad Gerard Piqué en Miami, de momento no está previsto”, añadieron.

El catalán viajó a Estados Unidos tras andar de vacaciones en Dubái junto a su actual novia, su compatriota Clara Chía Martí.