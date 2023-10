Cuando todos pensaban que la novela mediática entre Shakira y Gerard Piqué había concluido, nuevos detalles vienen saliendo a la luz que sorprenden a más de uno. Y es que la prensa internacional no le ha perdido el rastro a la que fue una de las parejas más famosas de los últimos años. El asunto es que muchos han querido conocer cuál fue la reacción del exfutbolista del Barcelona respecto al apodo que, supuestamente, la colombiana le habría puesto a su padre. ¿Qué dijo?

La nueva canción de Shakira titulada “El Jefe” no solamente le ha traído un gran éxito a nivel profesional, sino que también ha dado mucho que hablar por la peculiar letra que en ella se escucha. Precisamente, todos han puesto atención en la frase que reza: “Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi exsuegro, que no pisa sepultura”.

Y es que para muchos la frase es una clara indirecta para el padre de Gerard Piqué; es decir, el exsuegro de Shakira. Pero no solo ello ha llamado la atención de propios y extraños, pues según una periodista internacional también hay otro apelativo que le habría puesto la artista al señor Joan Piqué.

Shakira y Gerard Piqué se separaron luego de doce años de relación y dos hijos (Foto: Shakira / Instagram)

¿CUÁL ES EL APODO QUE LE HABRÍA PUESTO SHAKIRA A SU SUEGRO?

Las relaciones entre Shakira y la familia de Gerard Piqué no irían por buen camino. Y es que según informó el portal COPE, la periodista Silvia Taulés habría señalado que la colombiana le puso el ‘ogro’ al padre de Piqué.

“Tan tensa es la relación entre ambos que según la periodista Silvia Taulés, la colombiana se dirigiría al padre del ex futbolista como ‘el ogro’, llamándole así incluso delante de sus hijos Milan y Sasha”, se lee en el artículo de Cope.

El Universo también informa de que ese sería el apodo con el que Shakira se referiría a su exsuegro.

Shakira es una cantante colombiana muy famosa a nivel internacional (Foto: Shakira / Instagram)

¿QUÉ DIJO GERARD PIQUÉ SOBRE EL ASUNTO?

Pero ante tal revelación muchos quisieron saber qué opinaba Gerard Piqué. Es así que según COPE se le consultó al exfutbolista lo que pensaba respecto al asunto, pero todos se llevaron una gran sorpresa cuando prefirió no declarar y hacer caso omiso a las interrogantes.

¿POR QUÉ NO EXISTE BUENA RELACIÓN ENTRE SHAKIRA Y SU EXSUEGRO?

El portal Lecturas informó que Silvia Taulés también comentó que la cantante “culpa directamente” al padre de Piqué de todos sus problemas con la Hacienda Pública.

“El problema que tiene Shakira es que lo culpa de muchos de sus problemas con Hacienda, porque él es administrador de muchas del las empresas de Piqué y ella también estaba por ahí mezclada en las empresas. Les culpa de todos sus males”, dijo la periodista, según Lecturas.

