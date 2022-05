Recientemente, YosStop anunció que se convertirá en mamá. Tras un largo romance con Gerardo González, la pareja ya había sorprendido con la revelación de su compromiso. Sin embargo, la noticia de la gestación de la youtuber ha atraído la atención de los medios de comunicación y del público en general, que busca conocer más detalles del embarazo y saber cómo está viviendo esta etapa la reconocida celebridad de Internet.

Asimismo, gran curiosidad causó conocer un poco más acerca del padre de la bebé de la mexicana, quien, además se convertirá en su esposo dentro de los próximos 20 días. Por ello, en las siguiente líneas, podrás conocer un poco más acerca del prometido de Yoselinne Hoffman, verdadero nombre de la celebridad.

A continuación, conoce quién es Gerardo González y descubre cómo se presenta en redes sociales.

La pareja de YosStop es músico (Foto: Gerardo González / Instagram)

QUIÉN ES GERARDO GONZÁLEZ

Gerardo González Bañales es el novio de YosStop desde hace más de diez años. Él es músico de profesión y está siguiendo los pasos de su pareja como influenciador, pues, a menudo, comparte contenido sobre música a sus casi 190 mil seguidores en Instagram. Así, también se puede escuchar parte de sus composiciones a través de Spotify,

Al igual que su novia, Gerardo se ha involucrado últimamente en la creación de contendido, por lo que también es blogger del rubro de la música y la industria del entretenimiento. Constantemente, se pueden encontrar sus recomendaciones a través de sus plataformas oficiales.

Al incursionar en las redes sociales, también colaboró en diversos videos de YosStop. En los últimos días, por ejemplo, la figura de Internet subió un video en donde ambos contaron todos los detalles de su próxima boda civil, que se realizará en las próximas semanas y se caracterizará por ser muy íntima, pues solo invitarán a 30 personas.

“No queremos más de 30 personas, queremos a las personas que realmente han estado allí con nosotros, que han vivido nuestra relación y no quiere decir que no haya más personas importantes”, dijo la youtuber.

Gerardo González también es el responsable, junto a Yoselinne, de tres perros a los que cría en su casa: Stewie, Teodoro y Sookie. Ellos son los protagonistas de diversas publicaciones de los novios y sorprenden con sus ocurrencias.

El músico se convertirá pronto en padre ‘Alma’, nombre con el que se refiere la influencer a su bebé en el anuncio del embarazo. Esta sería la primera hija de ambos y llega como una integrante más de su familia.

SU REACCIÓN AL EMBARAZO DE YOSSTOP

Hace unos días, la popular celebridad de Internet anunció su embarazo y Gerardo no se resistió a comentar la publicación de su amada.

“Honestamente no lo esperaba y el universo nos sorprendió con la noticia. No lo buscábamos. La vida es tan maravillosa que así funciona y es perfecta. Hoy quiero decirte almita de mi interior que me asusté mucho de tu nueva existencia y el miedo de lo que puede pasar no deja de existir, pero estoy lista para lo que se venga”, fue el anuncio de la influencer.

Las sentidas palabras de YosStop sorprendieron a su pareja, quien también admitió sentirse muy nervioso.

“¡Así es! Muy nerviosos, pero más entusiasmados que nunca y llenos de amor por este camino que el universo nos guió. Siento que no aguanto, ¡estoy “desbordando” amor!”, escribió el futuro padre de familia.

FOTOS DE GERARDO GONZÁLEZ EN INSTAGRAM

Actualmente, Gerardo González tiene una presencia activa en redes sociales. Su cuenta oficial de Instagram, por ejemplo, está cerca de llegar a los 200 mil seguidores y es allí donde el novio de la youtuber aprovecha para compartir con todos sus fans parte de su vida profesional y personal, así como otros detalles que superan con facilidad los mil ‘likes’ en cada publicación.

A continuación, observa algunas de las instantáneas que difunde el músico a través de esta famosa plataforma.

Su pasión por la música

Su vida en pareja

Momentos junto a sus mascotas

Sus pasatiempos

Su familia

DÓNDE SE CONOCIÓ LA PAREJA

En un video publicado por la propia youtuber en el 2020, ella contó cómo conoció a su pareja por primera vez. De acuerdo a la joven, ellos se conocieron gracias a la red social “El Foro”. Era el año 2003 y YosStop tenía 13 años en ese entonces.

“Empezaron a crear páginas, una de ellas se llamaba “El Foro” y éramos como mil o cinco mil usuarios. Era una red solo de la Ciudad de México. Dentro de esa página se organizaban fiestas y eventos, y la realidad es que la mayoría de mis novios los conocí gracias a esa página”, confesó la creadora de contenido.

De esta manera, recordó que su relación se fortaleció gracias a las plataformas digitales, donde se hicieron novios con el paso del tiempo.

LA RUPTURA DE LOS NOVIOS

Pese a la estabilidad que hoy mantiene la pareja, YosStop y su novio confirmaron la ruptura de su relación hace unos meses. Esto sorprendió a sus seguidores, quienes lamentaron la noticia.

Sin embargo, el Día de San Valentín de 2020, anunciaron el reinicio de su romance través de una publicación en sus redes sociales. La noticia fue celebrada por sus fans y sus amigos cercanos.

En la actualidad, ambos comparten su rutina diaria, sus declaraciones de amor, su trabajo y su vida en común.