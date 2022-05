YosStop es una conocida youtuber mexicana que hace unos meses se vio envuelta en problemas legales. Sin embargo, con el paso del tiempo, su vida ha vuelto a la normalidad e, incluso, anunció que está esperando su primer bebé junto a su prometido Gerardo González.

Yoseline Hoffman, nombre real de creadora de contenido, es hermana de “DebRyanShow”. Al igual que su hermano, inició su carrera en internet creando videos de carácter humorístico. No obstante, años antes había tenido pequeños papeles en series de televisión como “Me mueves”.

Los rumores de su embarazo empezaron a correr cuando se filtró una fotografía en la que se veía que la influencer tenía el abdomen ligeramente abultado.

ASÍ COMPARTIÓ LA NOTICIA

YosStop anunció su embarazo a sus más de 6 millones de seguidores de Instagram, a través de un emotivo video contando lo que sintió al momento de enterarse. Por mucho tiempo, la youtuber de 31 años no tenía en sus planes ser madre. Tras pasar por difíciles experiencias, como estar en prisión, se replanteó varios aspectos de su vida.

“¿Yoss quieres tener hijos? Lo he respondido en múltiples etapas de mi vida y normalmente la respuesta siempre había sido la misma: no quiero. Hasta que mi vida hace poco dio un giro y me abrí a la posibilidad de que algún día podría suceder... y pasó”, confesó en el video.

También contó que la llegada del bebé que crecía dentro suyo fue inesperada, por lo que podemos concluir que la pareja no lo planeó. No obstante, lo importante es que fue recibido con los brazos abiertos.

“Honestamente no lo esperaba y el universo nos sorprendió con la noticia. No lo buscábamos. La vida es tan maravillosa que así funciona y es perfecta. Hoy quiero decirte almita de mi interior que me asusté mucho de tu nueva existencia y el miedo de lo que puede pasar no deja de existir, pero estoy lista para lo que se venga”, agregó.

LA REACCIÓN DE SU PROMETIDO

En el video también se pudo apreciar cómo respondió Gerardo González a la noticia. Ambos aparecen muy unidos a lo largo del video y se nota que el novio de Yoss, está feliz con la noticia.

“Hoy agradezco tu llegada a este mundo y a este plano, estoy nerviosa y entusiasmada por lo que el universo nos tiene preparado, me da mucha felicidad poder ser parte de tu camino y empezar a construir desde cero y reconstruir las veces que sean necesarias para nuestra transformación y crecimiento como almas. Bienvenida, ya te amamos”, escribió en la descripción del video en representación de ambos.

Palabras que fueron confirmadas por su novio en la sección de comentarios, donde admitió sentir muchos nervios.

“¡Así es! Muy nerviosos, pero más entusiasmados que nunca y llenos de amor por este camino que el universo nos guió. Siento que no aguanto, ¡estoy “desbordando” amor!”, escribió.

CÓMO RESPONDIERON SUS FANS A LA NOTICIA

La sección de comentarios estuvo llena de mucho cariño y felicitaciones por parte de sus seguidores y de algunos amigos influencers de la pareja como Nataly Valencia de “Enchufe TV” y Luisito Comunica.

Este último escribió: “¡No mames, qué emoción! Felicidad real, mucho amor les mando”.

CÓMO SE CONOCIÓ LA PAREJA

Gerardo González Bañales es un músico medianamente conocido en el medio y sus canciones están disponibles en Spotify. Sin embargo, en los últimos años ha crecido su popularidad por generar contenido en redes sobre temas musicales y la industria del entretenimiento.

La pareja lleva más de diez años juntos y su historia de amor fue contada por la misma YosStop en su canal de YouTube. Su encuentro data de muchos años atrás, cuando en el 2003, ambos ingresaron a una nueva red social llamada “El Foro”.

“Dentro de esa página se organizaban fiestas y eventos, y la realidad es que la mayoría de mis novios los conocí gracias a esa página”, confesó.

¿POR QUÉ ESTUVO EN PRISIÓN?

YosStop fue acusada de distribuir pornografía infantil luego de que compartiera imágenes del caso de Ainara Suárez, quien en ese momento era una menor de edad. En consecuencia, la mandaron a prisión por unos días.

Sin embargo, sus abogados pudieron realizar un trato con las autoridades y un juez le concedió tres años de libertad condicional. Su ofensa fue reclasificada como “discriminación” y pudo salir de la cárcel.