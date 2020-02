Gigi Hadid es una de las modelos más conocidas actualmente. El profesionalismo que ha demostrado en su trabajo a lo largo de los años le ayudó a cosechar buenas relaciones en la industria de la moda y, además, una extraordinaria legión de admiradores en todos los rincones del planeta.

Muchos de ellos quedaron boquiabiertos al leer las declaraciones que dio a la revista i -D. A la publicación, Gigi Hadid contó cuál fue su mayor fracaso de su vida laboral.

“Creo que los mayores fracasos de mi vida y de mi carrera se han dado cuando no he tenido, o no tenía, la edad suficiente para defenderme con confianza cuando sabía que lo que estaba sucediendo en el set no era correcto”, dijo Gigi Hadid.

SUPERACIÓN

La rubia, quien es una de las mejores amigas de Kendall Jenner, habló también de cómo fue que pudo superar ello. De igual modo, la joven dejó un consejo a las personas que se encuentran pasando por una situación parecida.

Gigi Hadid recomendó tener “un diálogo interno que obligue a cada uno a mirar las cosas desde todas las perspectivas y le obligue a ponerse en el lugar de la otra persona”.