La animadora Gisselle Blondet y Jaime Fernández fueron pareja durante cinco años. Hace dos años, de la noche a la mañana, la actriz y el empresario español pusieron punto final a su romance en medio de total discreción.

Sin embargo, los que sí se dieron cuenta que algo pasaba con la presentadora puertorriqueña fueron sus seguidores. Y es que Giselle Blondet desapareció del programa “La mesa caliente” durante un tiempo y dejó de tener interacción en las redes sociales. Esto despertó los rumores de que algo le pasaba.

Y sí, en ese momento Gisselle Blondet estaba lidiando con una situación familiar delicada: su relación con Jaime Fernández llegaba a su fin en 2020. Pero, ¿por qué terminaron? La animadora de televisión habló sobre el tema en su propio podcast “Lo Que No Se Habla”. ¿Qué dijo? Aquí te lo contamos.

Giselle Blondet es una reconocida actriz, escritora y presentadora de radio y televisión, formada profesionalmente en Puerto Rico (Foto: Giselle Blondet/ Instagram)

¿POR QUÉ TERMINARON GISELLE BLONDET Y JAIME FERNÁNDEZ?

Durante la emisión de su podcast “Lo Que No Se Habla”, Gisselle Blondet contó por qué terminó su relación con Jaime Fernández, empresario español con el que estuvo cinco años.

La presentadora puertorriqueña prefirió no entrar en detalles sobre los motivos de su ruptura pues señaló que es una cuestión de respeto a quien fue su expareja hasta el 2020.

“Por qué no hablo tanto de los detalles de la separación, porque me parece que no está bien, porque le deseo a esa persona que tenga una vida de mucho amor, de mucha paz, que sea feliz, entonces no va a aportar nada que yo haga públicas las diferencias que tuvimos”, dijo la famosa artista.

La animadora Gisselle Blondet y Jaime Fernández fueron pareja durante cinco años (Foto: Giselle Blondet/ Instagram)

Gisselle Blondet también reveló que ahora ella y Jaime Fernández tienen una relación amena y que ambos están tranquilos. “[…] porque nosotros conversamos y tenemos una relación amena, pero cosas que formaron parte de otro tipo de relación de pareja”, agregó.

Sobre la ruptura, Gisselle Blondet reflexionó que su expareja Jaime Fernández le sirvió de maestro en la vida y que espera que ella haya sido lo mismo para él.

“Porque de verdad, así como él me sirvió de maestro, espero yo haberle servido de la misma manera, y que él pueda construir una vida plena, bella, amorosa con otra pareja, así que soy incapaz de decir otra cosa que lo pueda afectar a él, sería injusto”, explicó.

Al final del episodio de “Lo Que No Se Habla”, Gisselle Blondet contó cómo se encuentra ahora: “Estoy reconstruyéndome, estoy certificándome como coach de vida incluso”, según La Opinión.