En el 2000, Ridley Scott se unió a Russell Crowe para estrenar “Gladiador”, la historia de un heroico comandante romano que es traicionado por el hijo del emperador y vendido primero como esclavo y luego se convierte en combatiente en el Coliseo, desde donde planea llevar a cabo su venganza.

Luego del éxito de la primera entrega, que se centraba en la historia de Máximo Décimo Meridio (Crowe), el director planeó en más de una ocasión realizar una secuela, esta vez con los compañeros del protagonista en los roles estelares. Sin embargo, esta no ocurriría, por lo que Scott se enfocaría en cintas como “Hannibal”, “Black Hawk Down”, “Alien: Covenant”, entre otras.

Para esta ocasión, la secuela de la película narrará la historia de Lucius, el hijo de Lucilla y sobrino de Cómodo, personajes interpretados por Connie Nielsen y Joaquin Phoenix, respectivamente, además de contar con un viejo conocido del director: Denzel Washington.

6. GLADIADOR (Ganadora en 2001). El más famoso general romano, Maximus, acaba convertido en esclavo tras la subida al trono del nuevo emperador. Su habilidad en la lucha lo convertirá en gladiador. (Foto: Universal Studios)

DENZEL WASHINGTON EN “GLADIADOR 2″

Para nadie es un secreto que Washington y Scott buscaban volver a colaborar en un proyecto, pues ya antes habían compartido en “American Gangster” de 2007, por lo que, 15 años después, ambos se reúnen para las grabaciones de “Gladiador 2″.

Hasta el momento, el único personaje confirmado era Paul Mescal, quien dará vida a Lucius, personaje que en la versión original fue interpretado por Spencer Treat Clark, y que ahora es el nuevo emperador tras la muerte de Comodo a manos de Maximo en el Coliseo.

Del mismo modo, es casi un hecho que el irlandés Barry Keoghan se unirá en el papel del emperador Geta, uno de los villanos de la nueva entrega.

De acuerdo con Deadline, luego de revisar el guion, Denzel ha quedado encantado con el personaje villano que Scott planea darle, por lo que su participación está confirmada.

Lucius, el hijo de Lucila y sobrino de Cómodo, en "Gladiador". | Foto: Universal Pictures

RUSSELL CROWE ESTARÁ EN “GLADIADOR 2″

En la primera entrega, el personaje de Russell Crowe muere tras ser herido a traición por Cómodo previo a su combate final, por lo que este no volverá en la secuela, ni siquiera como un recuerdo, tal como confirmó el actor recientemente.

“Si se acuerdan, había un niño que quería vencer al gladiador, lo que lleva a ese discurso de ‘Mi nombre es...’. Así que ese niño ha crecido y ahora es el emperador. No sé qué más sucede en ese momento, así que esa es la idea. No es una nueva versión. Y no es una secuela directa. No es como el día después, ya sabes, 30 años después o algo así”, señaló en conversación con el podcast “Fitzy & Wippa”.