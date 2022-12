CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Dirigida por Rian Johnson y protagonizada por Daniel Craig, “Glass Onion: Un misterio de Knives Out” (“Glass Onion: A Knives Out Mystery” en su idioma original y “Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion” en España) es la secuela de Netflix la película “Knives Out” de 2019 y sigue al famoso detective Benoit Blanc en una nueva aventura.

Abrumado por el confinamiento, Benoit Blanc ruega por un gran caso y sus súplicas parecen ser escuchadas cuando recibe una misteriosa caja que contiene una invitación del excéntrico multimillonario Miles Bron (Edward Norton) a su lujosa propiedad privada en una isla griega. El intrépido detective se une a un grupo claramente dispar de amigos para resolver la misteriosa muerte de Miles.

Aunque se trata de un juego, el protagonista de “Glass Onion: Un misterio de Knives Out” está entusiasmado por resolver otro enigma. Sin embargo, la primera sorpresa surge cuando Miles le dice que no le envió ninguna invitación. Entonces, ¿por qué recibió la misma caja? ¿Quién está detrás de eso? ¿Es parte del juego?

Birdie Jay (Kate Hudson) y Duke Cody (Dave Bautista) y Claire (Kathryn Hahn) llegando a la isla en "Glass Onion: Un misterio de Knives Out" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “GLASS ONION: UN MISTERIO DE KNIVES OUT”?

Claire Debella (Kathryn Hahn), Lionel Toussaint (Leslie Odom Jr.), Birdie Jay (Kate Hudson) y Duke Cody (Dave Bautista) se muestran encantados con el reencuentro hasta que aparece Cassandra ‘Andi’ Brand (Janelle Monáe), la antigua socia de Miles y con la que no tienen contacto desde declararon en su contra el juicio por los derechos de la empresa de Bron.

Antes de empezar con el juego, los protagonistas de “Glass Onion: Un misterio de Knives Out” disfrutan de la propiedad e intentan resolver sus propios asuntos con Miles. Durante la cena, Bron prepara a todos para el misterio, pero antes de que empiece la puesta en escena Benoit Blanc lo resuelve.

Más tarde, se disculpa con Miles por arruinar la diversión y le advierte que ha preparado el escenario perfecto para su muerte real y todos en ese lugar tienen un motivo para hacerlo. El multimillonario no cree que su vida corra peligro hasta que Duke muere después de beber de su vaso.

Visiblemente preocupado, le pide al detective que lo protege y desenmascare al culpable antes de que logre su cometido. En ese momento, desaparece la pistola de Duke y se apagan las luces. Las pruebas apuntan a Andi, pero cuando Benoit Blanc la encuentra ella recibe un disparo.

¿Quién le disparó a Andi?

Tras los gritos de horror, Benoit Blanc asegura que conoce la identidad del verdadero culpable y reúne al resto para explicar su descubrimiento. En tanto, la película de Netflix muestra que el juego empezó mucho antes de llegar a la isla. La persona que invitó al detective fue la hermana gemela de Andi, Helen.

Andi apareció muerta unos días antes. Aunque para la policia fue un suicidio, Helen está segura de que su hermana fue asesinada por uno de los que están en la isla, ya que les envió un correo con una foto de un sobre que contiene la prueba de que mintieron en el juicio.

Para descubrir la verdad, Helen recurre a Benoit Blanc, quien le propone fingir ser Andi y acompañarlo a la isla. A pesar de que descubren más pistas, no encuentran el sobre y cuando Helen sobrevive al disparo, gracias al diario de su hermana, deciden aprovechar la situación para distraer a todos y buscar en la Glass Onion.

Helen fingió ser su hermana gemela Andi en "Glass Onion: Un misterio de Knives Out" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “GLASS ONION: UN MISTERIO DE KNIVES OUT”?

¿Quién asesinó a Andi?

Al final de “Glass Onion: Un misterio de Knives Out”, Helen descubre el sobre rojo entre las cosas de Miles, así que lo expone ante sus amigos. Por su parte, el detective explica la situación: tras recibir el fax, Bron buscó a Andi, la drogó y la dejó en su automóvil para fingir un suicidio.

Pero como la noticia de la muerte de Andi aún no se publicaba no sabía de la mentira de Helen hasta que Duke le mostró su teléfono y lo amenazó para conseguir un beneficio. Por eso, colocó jugo de piña en su bebida y la intercambió para asesinar a Duke. Y para no dejar cabos sueltos le disparó a Helen.

Al ser expuesto, Miles no muestra arrepentimiento y se limita a quemar la servilleta que demostraba que la idea de su empresa fue de Andi. Sin poder hacer nada más en contra del multimillonario, Benoit Blanc se retira y le da a Helen un último consejo. Lo que motiva a la hermana de Andi a destruir todo en ese lugar.

Miles se muestra indiferente hasta que Helen muestra el combustible que el multimillonario intenta masificar y por el que Andi decidió abandonar la empresa. Luego de la explosión, Helen pone los ojos en La Gioconda, que Bron tiene resguardada, y logra destruirla, destruyendo así también la vida del hombre que asesinó a su hermana.