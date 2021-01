Los Globos de Oro, que abren la temporada de premios en Hollywood, normalmente se celebran a inicios de enero, pero este año, debido a la pandemia del coronavirus, la ceremonia fue postergada. Es así que la edición número 78 será muy diferente a cualquiera de las que se ha organizado hasta la fecha.

Las condiciones de seguridad que marca la pandemia estarán muy presentes en los Globos de Oro, la ceremonia que premiará las mejores películas y series de 2020, y de la que no han trascendido demasiados detalles.

Los premios de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood se han visto en la obligación de retrasar su ceremonia también por el movimiento en el calendario de los premios Oscar. A continuación te contamos todo lo que tienes que saber de la nueva edición de los Globos de Oro 2021.

(Foto: Golden Globes)

CUÁNDO SON LOS GLOBOS DE ORO Y QUIÉNES SON LOS NOMINADOS

La ceremonia se celebrará el 28 de febrero en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, sede de los Globos de Oro en sus últimas ediciones.

¿Y cuándo se conocerá a los nominados a los Globos de Oro 2021? Debido al retraso de la gala, también ha sufrido el mismo percance la lectura de los nominados. Por ello se harán públicos el miércoles 3 de febrero.

Los miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera tendrán hasta el mismo 28 de febrero para escoger a sus películas y series de televisión favoritas en las diferentes categorías, así como a los intérpretes que participen en ellas.

(Foto: Golden Globes)

QUIÉN PRESENTARÁ LA GALA DE LOS GOLDEN GLOBES 2021

Por cuarta ocasión, Amy Poehler y Tina Fey, nacidas al amparo del mítico programa Saturday Night Live como profesionales, volverán a conducir la entrega de galardones, aunque todavía no está confirmado si será como las anteriores ediciones o también sufrirán cambios sustanciales debido a la pandemia.

En emisiones pasadas, los televidentes solían ver a las estrellas de Hollywood cenando en mesas compartidas, un formato que tendrá que verse alterado por la emergencia sanitaria que vive California en estos momentos.

Cualquiera que sea el formato el show con Amy Poehler y Tina Fey está asegurado, puesto que las cómicas ya nos han dejado en sus presentaciones previas una ristra interminable de momentos desternillantes y para el recuerdo.

(Foto: AP)

SERIES Y PELÍCULAS QUE PODRÍAN LOGRAR MAYOR NOMINACIONES

Como suele suceder todos los años, los medios especializados ya han hecho pública sus predicciones. Las plataformas de streaming serán los que se lleven un mayor número de premios en los Globos de Oro de 2021.

Netflix conseguiría colocar entre las más nominadas series como “The Crown”, “Ozark”, “Los Bridgerton” o “Ratched”

En tanto, HBO podría conseguir que producciones como “We Are Who We Are” o “Lovecraft Country” estuvieran entre las más laureadas.

Por su parte, Disney+ y su “The Mandalorian” también se dan por seguro.

En cine, producciones como “The Prom”, “On the Rocks” o “Emma” podrían lograr la sorpresa. Sobre todo, en menciones para sus protagonistas femenina.

“Nomadland”, “El juicio de los 7 de Chicago”, “Mank”, “Cielo de medianoche” o “One Night in Miami” podrían pelear en las categorías Mejor película, Mejor director y en las de mejores interpretaciones masculinas.