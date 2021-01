Pocas armas han sido tan influyentes en el mundo de Star Wars como los sables de luz, pero incluso entre ellos ha habido uno que ha destacado: el Darksaber. Si bien ya había sido presentado en antiguas series y películas de la franquicia, fue en “The Mandalorian” cuando ganó más exposición a todos los que seguían las aventuras de Mando y Baby Yoda.

Justo cuando la trilogía de la secuela de Star Wars llegaba a su conclusión en “The Rise of Skywalker”, con la base de fans dividida y el interés de la audiencia en general en la saga decayendo, todos coincidieron en que “The Mandalorian” habría sido uno de los mejores productos de la franquicia en mucho tiempo.

Esto se hizo evidente en la primera temporada, pero en la segunda parte se reafirmó. No solo completó el círculo de Mando como esa figura paterna que tanto buscaba Star Wars, sino porque también trajo de regreso a personajes conocidos como Ahsoka Tano, Boba Fett y, por supuesto, Luke Skywalker.

Este último apareció en el capítulo final de la segunda parte de “The Mandalorian”, convirtiéndose en el maestro de Grogu. Sin embargo, Luke podría tener más importancia de lo que muchos creen, ya que una teoría de un usuario de Reddit que también fue explorado por Inverse podría indicar que él es el dueño legítimo del Darksaber.

LUKE SERÍA EL DUEÑO LEGÍTIMO DEL DARKSABER, SEGÚN TEORÍA

El Darksaber fue creado por el primer mandaloriano admitido en la Orden Jedi (Foto: Lucasfilm)

La tradición mandaloriana que rodea a la herencia del Darksaber será familiar para los fanáticos de Harry Potter, ya que es similar a la forma en que se transmite la Varita de Saúco. No es de extrañar que un arma tenga tanto poder e importancia dentro de la cultura mandaloriana, considerando que un mandaloriano trata a sus armas y armaduras como una extensión de su misma persona.

En el clan de Din Djarin, la armadura se considera tan sagrada que a los mandalorianos ni siquiera se les permite quitarse el casco frente a otra persona. Como se explica en Star Wars Rebels, el respeto de los mandalorianos por el Darksaber como símbolo de su cultura permite a la persona que lo maneja unir a los clanes.

La otra forma de obtener el Darksaber es heredarlo. Esto se basa en el hecho de que el Darksaber se transmitió a través del clan Vizsla durante siglos, hasta que finalmente terminó en manos de Pre Vizsla, un personaje que apareció por primera vez en la serie animada “Star Wars: The Clone Wars”.

El Darksaber es muy importante para la gente de Mandalore (Foto: Lucasfilm)

Pre Vizsla perdió el Darksaber cuando fue asesinado en batalla por Darth Maul, lo que según la costumbre mandaloriana significa que Darth Maul era sin duda el nuevo propietario del arma. Maul fue asesinado en batalla por Obi-Wan Kenobi en “Star Wars Rebels”, y aunque Maul no estaba empuñando el Darksaber en ese momento, Obi-Wan era técnicamente su legítimo dueño después de derrotar a su dueño anterior.

Hay algo de espacio para el debate aquí que se basa en el significado de “derrota”, por si requiere que el dueño del Darksaber simplemente sea golpeado hasta el punto de la impotencia, o si requiere que pierda la vida en la batalla. Si lo primero es cierto, entonces Palpatine pudo haber heredado el Darksaber en lugar de Obi-Wan, ya que dominó a Maul en la batalla y lo hizo rogar por misericordia.

De cualquier manera, sin embargo, el Darksaber termina legítimamente en las manos de Luke Skywalker, a través de su padre. Si Obi-Wan Kenobi heredó el Darksaber después de matar a Maul, Darth Vader a su vez se convirtió en su legítimo propietario después de matar a Obi-Wan al final de “Star Wars: A New Hope”.

Darth Maul empuñó el Darksaber y gobernó Mandalore por un tiempo (Foto: Lucasfilm)

Habría sido su arma hasta su muerte en “Star Wars: Return of the Jedi”, cuando pasó a su hijo, Luke Skywalker, por las mismas leyes que permitieron que fuera heredada por generaciones de descendientes de Tarre Vizsla. Si Palpatine tenía el derecho a reclamarlo cuando derrotó a Maul en la batalla, Darth Vader eventualmente lo reclamaría, ya que Vader mató a Palpatine.

El Darksaber habría pasado un par de breves minutos perteneciendo a Vader, antes de pasar a su hijo tras su muerte. El problema de esta teoría es que aún no se sabe cómo exactamente el Darksaber termina en las manos de Moff Gideon, pero si todo ha sido correcto, entonces sus antiguos dueños desde Darth Maul han empuñado el Darksaber de forma ilegítima, incluyendo a Mando.