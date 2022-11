René Higuita es considerado una leyenda del fútbol colombiano. Su particular estilo de juego, de portero-jugador y su peculiar personalidad, lo convirtieron en un ídolo en su país durante las décadas de los 80 y 90. No solo hizo noticia por su desempeño en el campo de juego, también dio de qué hablar porque fue amigo del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria.

Considerado oficialmente como el mejor arquero sudamericano del siglo XX, Higuita fue una figura en el ascenso de Colombia dentro del panorama futbolístico internacional. Su acrobacia “el escorpión” le dio fama mundial, especialmente por haberla hecho en el mismísimo Estadio Wembley. Es por ello que esta leyenda es mencionada en la serie de Netflix, “Goles en contra”.

René Higuita no solo ha hablado con la prensa sobre futbol, también recordó la vez que estuvo encarcelado durante nueve meses en 1993, acusado de participar en la negociación para que liberaran a la hija de un socio de Pablo Escobar. ¿Qué ocurrió? Aquí los detalles.

René Higuita se convirtió en un ídolo del fútbol colombiano durante las décadas de los 80 y 90 (Foto: René Higuita/ Instagram)

¿POR QUÉ RENÉ HIGUITA ESTUVO NUEVE MESES EN PRISIÓN?

René Higuita estuvo nueve meses en prisión en 1993 por haber sido acusado de participar en la negociación para que liberaran a la hija de un socio de Pablo Escobar.

El 30 de junio de 1991, René Higuita visitó a Pablo Escobar Gaviria en la prisión de La Catedral, lo que provocó un enorme escándalo mediático. De hecho, el mítico jugador colombiano admitió en reiteradas ocasiones haber sido amigo del conocido narcotraficante.

Dos años después, el 5 de junio de 1993, René Higuita fue detenido por ser mediador, según la Fiscalía, en la liberación de la hija de Luis Carlos Molina Yepes –uno de los más grandes lavadores de dinero del Cartel de Medellín-, quien fue secuestrada el 30 de abril de ese año.

René Higuita fue elegido por la IFFHS como el octavo mejor Guardameta sudamericano del siglo XX en 2004 (Foto: René Higuita/ Instagram)

“No es fácil estar en la cárcel, pero yo estuve allí por ser una persona útil a la sociedad, solo que los políticos me castigaron por eso. Finalmente aceptaron que se equivocaron, hubo medios políticos en ese tema, casi que por obligación tuve que entender algunos manejos”, dijo el deportista colombiano al programa “90 minutos de fútbol”.

René Higuita también mostró su gratitud hacia Escobar. “Cuando yo era niño, él iluminaba las canchas... ¿cómo no agradecer eso si antes no existía?”, dijo el deportista, según mencionó Infobae.

“Yo fui a visitarlo a La Catedral y en definitiva me marcaron por eso. Luego me dejaron por el tema de la mediación pero a los ocho días de que me detuvieron me dijeron ‘bueno, usted queda preso por la Ley 40, la Ley Antisecuestro, pero si entrega a Pablo Escobar, usted no tendrá delito’”, detalló el famoso arquero.

Pese a los cuestionamientos, René Higuita reiteró que no se avergüenza de su vínculo con Escobar: “No me molestaba que me relacionaran con Escobar. Yo soy amigo de todos, pero el hecho de que yo sea amigo de Pablo Escobar no significa que yo sea narcotraficante. Yo lo que soy es futbolista y eso es lo que más me llena de orgullo”, agregó.