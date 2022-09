La película musical “Grease”, protagonizada por John Travolta y la recién fallecida Olivia Newton-John, es un clásico del cine que se estrenó hace más de cuatro décadas y que se mantiene vigente hasta la actualidad. Si bien la cinta fue un éxito rotundo, lo cierto es que los productores utilizaron un truco para ayudar a que ganara popularidad.

En el próximo libro llamado “Grease, Tell Me More, Tell Me More”, el productor original Ken Waissman reveló la estrategia que se le ocurrió para evitar que el espectáculo cerrara antes de llegar a Broadway.

Ken Waissman ayudó a construir el marketing en torno a “Grease”, la cinta que narra la historia de amor entre Sandy Olsson, una muchacha inocente, y Danny Zuko, el chico rudo de una pandilla, que marcó a varias generaciones. ¿Qué hizo el productor? Aquí te lo contamos.

"Grease" sigue siendo un éxito mundial, pese a haberse estrenado en 1978 (Foto: RSO Records / Paramount Pictures)

LA ESTRETEGIA QUE UTILIZARON PARA CONVERTIR A “GREASE” EN UN ÉXITO

En el próximo libro llamado “Grease, Tell Me More, Tell Me More”, el productor original Ken Waissman reveló que ayudó a construir el “boca a boca [marketing], que, al final, es lo que hace o deshace cualquier programa”, dijo.

Cuando el musical se estrenó fuera de Broadway el 14 de febrero de 1972, “nos sentimos devastados”, admitió Waissman. Luego se enfrentó a otro problema: una crítica desfavorable de The New York Times, “iba a ser muy difícil conseguir prensa”, pensó el productor.

Según información de Forbes, Ken Waissman se reunió en la agencia de publicidad para “ver las otras reseñas y decidir qué acciones tomar”, recordó Waissman. Los productores querían ver todas las cartas sobre la mesa antes de hacer su movimiento.

John Travolta como Danny Zuko en la película "Grease" (Foto: RSO Records / Paramount Pictures)

El crítico de teatro del Daily News, Douglas Watt, le había dado a “Grease” una crítica muy favorable, describiéndolo como “un musical animado y divertido, así como el más bailable de la ciudad”.

Entonces Waissman tuvo una idea: “Dado que el crítico del Daily News, Doug Watt, y el crítico del New York Post, Richard Watts, tenían nombres que sonaban similares, sugerí que tomáramos la crítica entusiasta de Doug Watt, la dispusiéramos para que se viera exactamente como una reseña de Richard Watts, y comprar espacios publicitarios en la página de teatro del New York Post, reimprimiendo el rave del Daily News en el formato exacto del New York Post”.

“Nos aseguramos de que la revisión de Doug Watt reempaquetada para el Post llegara exactamente cinco minutos antes del corte de los anuncios del día siguiente… con la esperanza de que fuera demasiado tarde para que alguien se diera cuenta de lo que estábamos haciendo y detuviera el anuncio”, explicó.

Olivia Newton-John como Sandy Olsson en la película "Grease" (Foto: Paramount Pictures)

El anuncio “se publicó al día siguiente, y parecía que el New York Post”, recordó Waissman. “Recibimos tantos comentarios de personas que decían: ‘Vi que recibió una excelente reseña en el Post”, dijo y agregó: “la semana siguiente, obtuvimos ganancias”.

Forbes recordó que el truco publicitario era similar al que usó el productor de Broadway, David Merrick, 11 años antes, en el que invitaba a personas con los mismos nombres que los principales críticos dramáticos a su musical “Subways Are For Sleeping”. Así publicaba sus comentarios favorables en un anuncio de periódico.