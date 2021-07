La serie “Grey’s Anatomy” está preparando su temporada 18 y demostró que ni la pandemia contra el COVID-19 puede detener su extensa historia, que ahora también se emite en Netflix. En el transcurso de la particular trama, con sus amores, pérdidas y momentos divertidos, el Emerald City Bar se convirtió en un local emblemático para los personajes de Meredith Grey (Ellen Pompeo), Derek Shepherd (Patrick Dempsey) Cristina Yang (Sandra Oh), entre otros.

Pero ese icónico bar también se convirtió en uno de los lugares con las mayores incoherencias de la polémica producción televisiva.

Por ello, acá hay un repaso de las 10 cosas que nunca tuvieron mucho sentido sobre el Emerald City Bar de “Anatomía de Grey”.

10 COSAS SIN SENTIDO SOBRE EMERALD CITY BAR

10. NO ES EL MEJOR BAR

El también conocido como Joe’s no es realmente el mejor bar de la ciudad. Al menos, por la posición económica de los doctores, se esperaba que los personajes frecuentaran otros lugares para socializar, pero algo, que los seguidores no han visto, atrae demasiado a los protagonistas de “Anatomía de Grey”.

9. OBSESIÓN GENERAL

En ese sentido, al ser el centro de reunión de los doctores, con sus pasados amorosos o frescas rupturas, no se entiende poco el por qué de la predilección de los protagonistas para tomarse un trago en el Emerald City Bar. Sería, como dicen ahora, un lugar tóxico para relaciones personales.

8. ¿JOE ERA ANESTESIÓLOGO?

Otra de las incoherencias en relación al famoso bar es su cantinero, Joe. Obviamente, los seguidores lo conocen por estar del lado de la barra, sirviendo bebidas y conversando con algún solitario o solitaria. Pero, para el agudo ojos de otros fans, Joe aparece capítulos antes como anestesiólogo. Esto fue así porque el actor Steven Bailey trabajó como extra en la primera temporada y luego llegó a tomar el papel de cantinero.

7. LA CIRUGÍA DE JOE

Un momento que llamó la atención de los seguidores de la serie de televisión fue cuando Joe debía estar muerto clínicamente para ser operado de un aneurisma. Esto costaba demasiado para el cantinero, que no tenía seguro, pero George O’Malley encontró un proyecto de investigación que financiaría la operación y su cuerpo sería considerado como donación. Pero, la incongruencia es clara: Joe no podía donar su cuerpo porque no iba a morir.

Steven Bailey interpretó a Joe el cantinero en "Grey's Anatomy". (Foto: ABC)

6. CRISTINA EN EL BAR

Aunque fue una etapa divertida, igual los seguidores de “Anatomía de Grey” se preguntaron en qué estaba pensando Joe cuando contrató a Cristina como parte de su equipo en el bar. Ella no solo sirvió muy mal la cerveza y hasta terminó consumiendo junto a sus amigos, sino que incluso le dio un baile erótico a un cliente. Joe, de inmediato, la despidió.

5. HASTA LOS BOMBEROS VAN AL BAR

Los seguidores de “Anatomía de Grey” también se han preguntado por qué todos los bomberos de la estación 19 del Departamento de Seattlle van al bar de Joe. ¿Acaso no hay otros establecimientos cercanos al lugar? No hay mayor explicación de los motivos de los bomberos para ir al bar predilecto de los doctores locales.

4. SERVIRLE A RICHARD

Richard Webber es un personaje que ha luchado contra su adicción al alcohol desde el inicio de “Grey’s Anatomy”. Su batalla contra el alcoholismo es uno de los puntos más altos de la serie de televisión. Sin embargo, algo que molestó a los seguidores y que vieron como incongruente fue que Joe le sirviera alcohol a Richard en su bar. A pesar de que fuera una manera de cuidarlo, para que no se exceda en otro local, no tiene mucho sentido darle de beber a quien tiene ese problema.

3. LA CONTRATACIÓN DE ALEX

Otra de las situaciones que no tuvieron sentido en el Emerald City Bar fue cuando Alex Karev se volvió un barman del local porque necesitaba más ingresos para comprarse una casa con Rebecca Pope. Sin embargo, muchos no entendieron por qué hizo eso si su rutina entre el hospital y su vida personal no le daba mayor tiempo para desarrollar ese trabajo.

Grey´s Anatomy EN VIVO ONLINE 16x01 sub-español latino EN DIRECTO: ¿cómo y a qué hora ver temporada 16 Episodio 1 por Internet? | Alex Karev tiene mucho que resolver en la nueva temporada de "Grey's Anatomy" (Foto: ABC)

2. LA DESAPARICIÓN DE JOE

Otro de los detalles sin mucho sentido es la ausencia de Joe desde su última aparición, que fue en la temporada 7. Desde entonces, no se ha sabido más del camarero. El personaje ha sido dejado de lado repentinamente, sin mayores explicaciones ni una resolución sobre su destino. Solo silencio con muchas preguntas.

1. ¿VOLVERÁ EL BAR?

En la temporada 16 se vivió un desastroso accidente que terminó con un auto empotrado en el Emerald City Bar y varias pérdidas. Sin embargo, no se supo más si el famoso local iba a volver a “Anatomía de Grey” porque, hasta la última temporada, no se ha vuelto a grabar en sus instalaciones. Se entiende que, por la pandemia del coronavirus, el bar sea dejado de lado, pero aún queda la pregunta de si volverá a parecer en la historia.