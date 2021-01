Con su decimoquinta temporada, “Grey’s Anatomy” se convirtió oficialmente en el drama médico de mayor duración en las cadenas de televisión. La serie también es sin duda alguna la principal producción de Shondaland Productions, un programa que se ha mantenido al aire por más de 17 temporadas.

Si bien otros programas han tenido duraciones que se comparan a “Grey’s Anatomy”, son contadas las series que aún pueden decir que se mantienen entretenidas a pesar de llegar a casi 400 episodios emitidos. No obstante, esto no hubiera podido ser así sin algunos sacrificios que el equipo de guionistas ha tenido que hacer con el pasar de los años.

Un programa de televisión, en especial un drama, no puede girar en torno a los mismos tópicos una y otra vez. La evolución de sus personajes y la variación de conflictos es lo que mantiene vivo a una serie. De esta manera, otros problemas que no son relevantes con el camino principal del programa tarde o temprano tienen que ser dejados de lado, resueltos u olvidados completamente.

“Grey’s Anatomy” no es la excepción a esta regla y a lo largo de su historia ha dejado inconclusas algunos temas que lo eran todo para ciertos personajes. Screenrant ha hecho una lista de los 10 más recordados, ya sea que fueron dejado de lado por no ser lo suficientemente fuertes para el futuro de la serie o que simplemente se dejaron de lado.

10 HISTORIAS QUE NUNCA SE COMPLETARON EN “GREY’S ANATOMY”

Izzie fue uno de los personajes originales de "Grey's Anatomy". Lamentablemente, la actriz se retiró bastante pronto del drama médico (Foto: ABC)

10. El romance de Izzie y George

George e Izzie tuvieron una de las relaciones más cortas de la serie de drama médico. En la temporada 3, los dos se emparejaron después de que George engañara a Callie, y se divorció de ella para estar con Izzie. Sin embargo, en los siguientes episodios, se ignoró la relación. Rara vez se veía a los dos juntos.

9. Sloan Riley desapareció después del parto

La hija de Mark, Sloan Riley, vino a buscarlo después de que su madre la echara de la casa. Al principio ocultó su embarazo a Mark y Lexie, pero pronto se vio obligada a contárselo. Tuvo complicaciones menores durante su embarazo, pero afortunadamente para ella, estaba bajo la supervisión de personas capaces. Riley también optó por no quedarse con el bebé, por lo que ella y su padre discutieron la adopción como una opción. Después de eso, Riley desapareció.

8. La enorme deuda de Alex

Por un momento, pareció que la relación de Alex e Izzie iba a funcionar. Lamentablemente, no fue así e Izzie decidió enviarle a Alex los papeles del divorcio. Aparte del divorcio, Alex tenía mayores problemas de los que preocuparse. Estaba tan endeudado y no tenía idea de cómo pagar. La deuda fue provocada por las facturas médicas de Izzie mientras estaba siendo tratada por cáncer. Alex se deprimió y se aisló brevemente de sus amigos. Curiosamente, el tema de la deuda nunca volvió a plantearse.

Justin Chambers, dejó de interpretar al Dr. Alex Karev luego de 16 años en "Grey's Anatomy" (Foto: ABC)

7. La decisión de Izzie de irse

Después de que la exploración del cáncer de Izzie salió limpia, tomó la decisión de irse de Seattle. Meredith le rogó que se quedara porque al irse, ella sería abandonada por todas las personas que se preocupaban por ella. Sorprendentemente, Izzie argumentó que Seattle era el lugar donde trabajaba. Ella no consideraba a nadie allí como familia.

Izzie se fue y durante mucho tiempo, nunca estuvo claro qué le sucedió. Su historia fue revisada recientemente nuevamente en “Leave A Light On” de la temporada 16. Alex la llamó para ver cómo estaba. Habían pasado cuatro años desde que se fue, hubo otro giro inesperado cuando los dos acordaron criar a sus hijos juntos y tampoco se refirió nunca a su controvertida partida.

6. La relación de Erica y Callie

Durante una noche de fiesta, Erica y Callie desarrollaron sentimientos la una por la otra. Se emborracharon, jugaron a los dardos y discutieron cómo ambas no eran populares entre sus colegas. Después de eso, salieron juntas un par de veces. Finalmente, mientras las dos estaban en un ascensor, Erica besó a Callie.

Las cosas se complicaron para ellas cuando Erica descubrió que Izzie tomó un corazón de uno de sus pacientes para dárselo a su paciente-amante Denny. Estaba empeñada en denunciar a Izzie, pero Callie no quería. Erica, enojada, renunció. Es extraño que una doctora de su calibre haya abandonado su carrera por un desacuerdo así.

5. Las creencias religiosas de April

Durante mucho tiempo, April fue una cristiana conservadora que se abstuvo de tener relaciones sexuales hasta el matrimonio. Oraba constantemente y evitaba participar en cualquier forma de actos que su fe consideraba pecaminosos. De repente, April se volvió completamente diferente.

Ella permitió que Jackson tomara su virginidad antes de tener una juerga de una noche. ¿Por qué el cambio de repente? April dejó de ser un alma pura y decidió ser como todos los demás. No hubo ningún evento importante que haya influido en esta decisión en particular, simplemente pasó.

Sarah Drew es April y Jesse Williams es Jackson en 'Grey's Anatomy' (Foto: ABC)

4. La segunda ruptura de Penélope y Callie

La victoria de Penny en Preminger Grant vino con la condición de que tuviera que estar en Nueva York durante un año. Callie tomó la decisión desinteresada de ir con ella a pesar de que no se lo pidió. Sin embargo, cuando Callie perdió la custodia de Sofia, su relación con Penny se deterioró, lo que provocó una ruptura.

Cuando Arizona decidió llevar a Sofia a Nueva York para estar con Callie por un tiempo, volvió a estar con Penny. Sin embargo, en “All Of Me” de la temporada 14, Callie y Arizona revelaron que ambas estaban solteras y ansiosas por hacerse felices. Por lo tanto, no está claro por qué Callie y Penny se separaron nuevamente.

3. Todo sobre Sadie

Algunos dirían que Sadie es un personaje que nunca debería haber sido presentado en el programa. Apareció por primera vez en la temporada 5 solo para que desapareciera después de algunos episodios. Ninguna de las historias que le fueron asignadas llevó a ninguna parte.

Al principio, se volvió demasiado cercana a Meredith, algo de lo que Cristina parecía estar celosa. Esta historia se abandonó para centrarse en una nueva historia que involucra la amistad de Sadie y Lexie. Esa historia también se abandonó para una en la que Sadie coqueteaba con Callie. Tampoco salió nada de eso y Sadie finalmente renunció a su trabajo.

2. La carrera de Sydney

Sydney era una residente de cirugía en el Seattle Grace Hospital por quien Derek se sintió atraído. Salieron a una cita, pero Sydney le dijo sin rodeos a Derek que no podía comprometerse con él porque no era el tipo de hombre que quería. Los dos acordaron no permitir que su romance sin completar interfiriera con su trabajo.

Las palabras de Sydney fueron un alivio para Derek porque tampoco estaba seguro de ella. Meredith le había rogado que no saliera con otras mujeres, a pesar de que no estaban juntos y era bueno para Derek honrar sus deseos. Curiosamente, nunca se volvió a ver a Sydney después de su cita con Derek.

El Dr. Derek Shepherd falleció en el episodio número 21 titulado “Cómo salvar a una vida”, de la temporada 11 (Foto: ABC)

1. El accidente de Derek

La escena de la muerte emocional de Derek Shepherd todavía está fresca en la mente de los fanáticos. Ningún otro evento fue tan desgarrador como ese en particular. El programa se centró principalmente en historias que involucraban quién era el culpable, pero omitió otras partes importantes.

Se reveló que justo antes del accidente, Derek tomó una ruta más corta a través de un valle que no tenía señal de teléfono celular. A pesar de esto, su teléfono aún sonaba. Tampoco podía oír ni ver el semirremolque gigante que se acercaba mientras hablaba por teléfono. Su identificación tampoco fue encontrada. Se plantearon muchas preguntas sobre su muerte, pero no se dieron respuestas.