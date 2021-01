Patrick Dempsey comenzó su carrera como actor en el escenario, protagonizando producciones como “Torch Song Trilogy”, “Brighton Beach Memoirs” y ”On Golden Pond”. En los años 80, Dempsey tuvo éxito se trasladó a los largometrajes. Su historial cuenta con papeles principales en películas icónicas como “Can’t Buy Me Love” y “Some Girls”.

Dempsey protagonizó una serie de programas piloto de televisión en los años 90, pero ninguno de los que alguna vez fueron encargados de una serie. Dempsey no tuvo mucho éxito en la televisión hasta que consiguió el papel del Dr. Derek Shepherd en el exitoso drama médico “Grey’s Anatomy”, de ABC.

“Grey’s Anatomy” ha estado luchando contra el coronavirus durante la totalidad de su temporada 17, y aunque la pandemia ha inspirado una narración intensa que refleja el estado real del mundo, la serie de medicina también tuvo un gran impulso recientemente con el regreso de Derek, personaje de Patrick Dempsey.

Este logró convertirse en un querido personaje que murió en la temporada 11, después de un accidente automovilístico fatal, apareciendo luego en los sueños de Meredith Grey mientras luchaba contra el COVID-19 desde su cama de hospital. Entérate cuales son las mejores películas en las que ha participado este actor según Rotten Tomatoes.

LAS MEJORES PELÍCULAS DE PATRICK DEMPSEY, DE “GREY’S ANATOMY”

Sweet Home Alabama - 2002 - 38%

En esta comedia romántica, Patrick Dempsey interpreta a Andrew Hennings, el objeto del afecto de Melanie Smooter de Reese Witherspoon. En la escena de apertura, Andrew presenta la propuesta perfecta para Melanie, la lleva a Tiffany’s y le dice que elija lo que quiera.

Melanie eufórica y ellos como pareja recién comprometida se convierten en el brindis principal de la ciudad de Nueva York. Esto envía a Melanie de regreso a Alabama para resolver algo de su pasado antes de caminar por el altar.

Loverboy - 1989- 44%

En esta película, un joven Patrick Dempsey interpreta a Randy Bodek, que está en la universidad pero no parece sobresalir. Como una forma de motivar a su hijo, el padre de Randy, interpretado por Robert Ginty, le dice que busque un trabajo.

Randy consigue un trabajo como repartidor de pizzas y comienza un segundo negocio como acompañante de mujeres adineradas en su área. Siempre que se hace un pedido de entrega de una pizza con “anchoas extra”, Randy y las mujeres que llaman saben lo que eso significa.

Can’t Buy me Love - 1987 - 48%

En este clásico de 1987, Patrick Dempsey interpreta a Ronald Miller, un adolescente nerd que está cortando el césped durante el verano para ahorrar para un telescopio. Ronald tiene un encontronazo con Cindy, que es una de las chicas más populares de la escuela.

Ronald ayuda a Cindy a salir de algunos problemas y, a cambio, ella se hace pasar por su novia para que él pueda ganar algo de popularidad en la escuela. Una vez que Ronald prueba ser el chico genial, no puede tener suficiente y sabotea su relación con Cindy por el bien de su creciente reputación.

Some Girls - 1998 - 50%

Some Girls es una peculiar película sobre la mayoría de edad de los años 80 protagonizada por Dempsey como Michael, un joven estudiante universitario que viaja a Canadá en Navidad para quedarse con su novia que abandonó la universidad, Gabi, y su familia.

Desde el momento en que Michael aterriza en Canadá, comienza a aprender sobre las prácticas inusuales de la familia de Gabi. Su padre siempre está desnudo, su madre es profundamente religiosa y sus dos hermanas son personajes interesantes a su manera.

Outbrake - 1995 - 59%

Patrick Dempsey no estaba en la cima de facturación de este largometraje repleto de estrellas sobre un brote ficticio parecido al ébola. Outbreak está protagonizada por Dustin Hoffman y Morgan Freeman y muestra lo que podría sucederle al país y al mundo frente a la abrumadora propagación de una enfermedad altamente contagiosa y mortal. La película se basó en un libro de no ficción de Richard Preston llamado “The Hot Zone”. Patrick Dempsey interpreta al paciente cero.

In the Mood (The Woo Woo Kid) - 1987 - 64%

Esta película, basada en una historia real, trata sobre un niño de 14 años y una mujer de 21 que tienen una aventura y finalmente se casan. Una vez que se descubre la pareja, un juez anula el matrimonio y ordena a la pareja que se mantenga separada, lo que no es problema para el niño, Sonny, quien poco después de la anulación se enamora de una madre de dos hijos de veiniticinco años. Se involucra en otra relación romántica que lleva al mismo juez a anular otro de los matrimonios de Sonny.

Freedom Writers - 2007 - 70%

Esta película aclamada por la crítica protagonizada por Hilary Swank y Patrick Dempsey está basada en el libro “El diario de los escritores de la libertad” de una maestra llamada Erin Gruwell. El libro y la película cuentan las historias reales de una comunidad de adolescentes que vive en una zona difícil de Long Beach, California.

Freedom Writers se realizó después de que se publicara un documental sobre Erin y sus estudiantes para el programa de noticias de ABC, Primetime Live. En esta película, Dempsey interpreta al esposo del personaje principal, Erin, quien trabaja incansablemente para dar a sus estudiantes una voz y oportunidades.

Bridget Jones’ Baby - 2016 - 78%

La tercera entrega de la exitosa franquicia de comedia romántica muestra a nuestra protagonista, Bridget Jones, interpretada por Renee Zellweger, embarazada y tratando de descubrir quién podría ser el padre. Bridget ha tenido dos encuentros románticos seguidos, uno con Mark Darcy, interpretado por Colin Firth, y otro con Jack Qwant, interpretado por Patrick Dempsey.

Al final, Bridget regresa a su primer amor, Mark, pero Jack sigue siendo un sistema de apoyo amigable para Bridget, Mark y su bebé, William.

Winning: The Racing Life Of Paul Newman - 2015 - 90%

Un hecho divertido sobre Patrick Dempsey que los fanáticos pueden no saber es que no solo es uno de los protagonistas más buscados de Hollywood, sino que también es un piloto de carreras. El amor de Patrick por el deporte se manifiesta durante su entrevista en este documental de 2015 sobre otro gran actor, Paul Newman, quien también era un ávido piloto de carreras.

Patrick Dempsey también es productor de otra película sobre el deporte, The Art of Racing in the Rain, que se estrenó en 2019 y está protagonizada por Milo Ventimiglia.

Enchanted - 2007 - 93%

Este fue el primer intento de Disney de un cuento de hadas de live action. En Enchanted, Patrick Dempsey interpreta a Robert, un abogado de divorcios y padre soltero que vive en Nueva York. Por casualidad, Robert se cruza con Giselle, interpretada por Amy Adams, quien de alguna manera ha caído del animado reino de Andolasia y se ha adentrado en las duras calles de la ciudad de Nueva York.

Robert se hace amigo de Giselle y esa amistad rápidamente se convierte en algo más mágico. Robert se enamora de Giselle y después de superar algunos obstáculos, los dos terminan felices para siempre.