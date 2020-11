CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Aunque el estreno de la temporada 17 de “ Grey’s Anatomy ” estuvo ambientado en abril de 2020, incluyó varios flashbacks que explicaron que sucedió con los protagonistas del drama medico de ABC después del final de la anterior entrega. Pero lo más sorprendente de estos episodios fue la aparición de Derek Shepherd (Patrick Dempsey) en una playa.

La temporada 17 de “ Grey’s Anatomy ” empieza con todos los médicos volviendo al Gray Sloan Memorial con todas las medidas de bioseguridad necesarias para frenar el avance de coronavirus. A pesar del agotamiento, Beailey y el resto de cirujanos continúan con su ardua labor. Debido al enfrentamiento de las familias de dos pacientes Bailey resulta con el tobillo torcido.

En tanto, Richard comprende que no puede culpar de todo al cobalto, así que tras una conversación Jackson sobre su madre, decide arreglar las cosas con Catherine, quien también se disculpa por el daño causado y le ofrece otro puesto.

¿JO Y JACKSON?

Un flashback revela que Jackson Avery terminó su relación con Victoria y ¿comenzó a salir con Jo? En realidad no, los primeros episodios muestran que la temporada 17 de “Grey’s Anatomy” muestran que Jo le pide a Avery tener una aventura de una noche porque tiene plena confianza en él.

Aunque Jackson puso todo de su parte, las cosas no funcionaron porque Jo no dejaba de llorar. Después de ese incomodo momento, la ex de Alex Karev le pide a su amigo olvidar todo lo sucedido y Avery acepta. Pero ¿ese será el final o es el inicio de un nuevo romance?

¿Jo y Jackson tendrán una relación amorosa? (Foto: ABC)

OWEN Y TEDDY

Después de intentar en varias ocasiones que Teddy le confesara lo que sucedió con Koracick, Owen decide hacerle frente a la situación y encara a su prometida. A pesar de que Teddy le ruega que se quede con ella, él se siente incapaz de perdonarla, ya que no comprende por qué la mujer que dice amarlo se acostó con otro.

Por cierto, Koracick fue despedido y Richard asumió su puesto. En tanto, se demostró que DeLuca tenía razón sobre la victima de trata de personas, pero a pesar de salvar a esa jovencita y a Richard, el medico continua luchando con su transtorno.

Por otro lado, luego de considerar y descartar varios nombres, Amelia y Link decidieron que Scout Derek Shepherd Lincoln era el nombre indicado para su hijo.

MEREDITH Y DEREK

Después de salvarle la vida a Frankie, Cormac le propone a Mer celebrar con un whisky en su oficina, pero ella se niega y prefiere irse a casa. Poco después, el médico irlandés la encuentra desmayada en el estacionamiento. ¿Qué sucedió?

Lo siguiente que se muestra es a Meredith en una tranquila playa como al principio del episodio, solo que esta vez alguien grita su nombre y cuando ella se da vuelta aparece el amor de su vida, Derek Shepherd (Patrick Dempsey). ¿Qué pasará en el próximo episodio de “Grey’s Anatomy”?