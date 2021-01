Shonsa Rhimes es una reconocida productora de televisión que es conocida principalmente por ser la creadora del drama médico de ABC, “Grey’s Anatomy”, por el que ganó en 2007 el Globo de Oro a Mejor serie de televisión dramática. Entre sus proyectos también están “Private Practice”, “Scandal”, “How to Get Away with Murder”,”Station 19″, y su más reciente éxito es la ficción de Netflix, “Bridgerton”.

La también guionista nació en Chicago, Illinois, el 13 de enero de 1970, es la menor de seis hermanos. Desde muy joven mostró una afinidad temprana por la narración y su tiempo como voluntaria en un hospital inspiró sus historias en entornos hospitalarios.

Shonda Rhimes asistió a Marian Catholic High School en Chicago Heights, Illinois; luego, en Dartmouth College se especializó en inglés y estudios cinematográficos y obtuvo su licenciatura en 1991. Después se mudó a Los Ángeles para asistir a la Universidad del Sur de California y estudiar escritura de guiones.

Debido a su desempeño obtuvo la Beca de Escritura Gary Rosenberg y obtuvo una Maestría en Bellas Artes de la Escuela de Artes Cinematográficas de la USC.

En junio de 2002, Rhimes adoptó a su primera hija, en febrero de 2012, a otra niña, y en septiembre de 2013, le dio la bienvenido a su tercera hija. En 2014, pronunció un discurso de graduación en su alma mater, Dartmouth College, donde recibió un doctorado honorario.

"La razón por la que vine a Netflix es porque quería poder hacer televisión sin que nadie me molestara", explicó Shonda Rhimes (Foto: Instagram/ Shonda Rhimes)

DESDE “GREY’S ANATOMY” HASTA “BRIDGERTON”

Después de graduarse, Shonda Rhimes trabajó como director de investigación en el documental Hank Aaron: Chasing the Dream, hizo un cortometraje, “Blossoms and Veils”, y recibió una asignación para coescribir la película de HBO “Introducing Dorothy Dandridge” (1999). También colaboró en la escritura de la secuela de “El diario de la princesa”.

Aunque su primer proyecto con ABC fue rechazado en 2005 lanzó “Grey´s Anatomy”, que actualmente transmite su temporada 17. A partir de esta exitosa ficción creó “Private Practice” con Addison Montgomery (Kate Walsh) como protagonista.

En mayo de 2011, ABC le encargó el guion de “Scandal”, que estuvo protagonizado por Kerry Washington como Olivia Pope. En diciembre de 2013, empezó otro éxitos proyecto, “How to Get Away with Murder”.

El 14 de agosto de 2017, Netflix anunció un acuerdo exclusivo con Shonda Rhimes y tres años después llegó a la plataforma “Bridgerton”.

La temporada 17 de "Grey's Anatomy" regresa en marzo de 2021 (Foto: ABC)

SHONDALAND

Shondaland es el nombre de la productora estadounidense fundada por la escritora y productora de televisión Shonda Rhimes. Entonces, los programas incluidos en Shondaland son:

Grey’s Anatomy (2005-presente)

Private Practice (2007-2013)

Off the Map (2011)

Scandal (2012-2018)

How to Get Away with Murder (2014-2020)

The Catch (2016-2017)

Still Star-Crossed (2017)

Fort he People (2018-2019)

Station 19 (2018-presente)

Bridgerton (2020)

La primera temporada de "Bridgerton" cuenta con ocho episodios (Fotos: Netflix)

OTROS PROYECTOS