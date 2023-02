No hay duda de que Guy Ecker ha sabido construirse un nombre en el mundo actoral gracias a sus interpretaciones televisivas de antaño como “Salomé”, “Café con aroma de mujer” junto a actrices de primer nombre como Kate del Castillo o la recordada Edith Gonzáles. Eso sin contar su reciente papel como Joe Navarro en la narcoserie “El señor de los cielos”.

Hoy en día, Guy viene llevando a cabo otro proyecto personal llamado “Mi Vida”, un documental en la que comparte aspectos personales y profesionales de su vida a lo largo de sus 64 años de vida. Tal serie será transmitida por la señal de streaming Canela TV.

Guy Ecker interpreta a Joe Navarro en “El señor de los cielos” a partir de la temporada 6 de la serie (Fotos: Guy Ecker / Instagram)

Eso sí, a pesar de su innegable renombre dentro de la televisión, el brasileño-estadounidense no la tuvo para nada fácil en sus comienzos. Resulta que el propio histrión reconoció haber tenido ciertas riñas con su padre durante los inicios en el mundo artístico. ¿Quieres saber más? Pues, aquí te lo contamos.

¿QUÉ LÉ DIJO SU PADRE CUANDO QUERÍA SER ACTOR?

En declaración para People en español, el experimentado actor de telenovelas reveló que, durante su juventud y tras acabar su carrera en administración, decidió dedicarse de lleno a la actuación, pero no encontraba las palabras adecuadas para decírselo a su padre.

“Cuando me fui a la universidad no sabía qué quería hacer y no era capaz de decirle a mi papá que quería ser actor ni lo tenía tan presente , entonces yo estudié una carrera de administración”, enfatizó.

En tal sentido, Ecker contó que la noticia no fue muy bien recibida por su padre, esto debido a que lo veía desempeñándose como mesero y trajinando de un lugar para otro, pese a tener una licenciatura en administración.

El actor de 64 años habló largo y tendido sobre sus inicios en la actuación y el papel que le cambió la vida (Foto: Canela TV)

“No fue así muy bien recibida la noticia Mi papá me había pagado la carrera, un poco frustrado y viéndome trabajar de mesero, haciendo tantas cosas me decía ‘oye tienes una carrera en negocios vete a hacer algo’ y yo le decía ‘no, soy joven, dame tiempo’. Y no quería hacerlo”, enfatizó el estelar de la primera producción de “Café con aroma de mujer”.

GUY ECKER QUERÍA SER ACTOR

Contra viento y marea, Guy reveló que su sueño era ser actor , principalmente, porque no se visionaba yendo a la oficina a trabajar diariamente con saco, corbata y sentarse como un oficinista común y corriente.

Guy Ecker como Julio Montesino en "Salomé" (Foto: Televisa)

“Yo no me veía con un traje y un maletín yendo a trabajar todos los días y por eso no me metí a eso. Mi papá como que me lo reclamó un poco, pero no era así de imponerme nada”, puntualizó.

No hay duda alguna de que los sueños están para cumplirse, sino miremos la vida de Guy, quien supo luchar contra todo y todos para lograr ser el tremendo actor que es en la actualidad. ¡Enhorabuena por tales éxitos, Guy!