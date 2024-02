“Halo”, serie de Paramount+ desarrollada por Kyle Killen y Steven Kane, regresa con su segunda temporada el 8 de febrero de 2024. En los nuevos ocho episodios, el Jefe Maestro John-117 lidera su equipo de Spartans contra la amenaza alienígena conocida como Covenant, mientras la galaxia está al borde de la destrucción.

En la nueva entrega de la ficción basada en la franquicia de videojuegos del mismo nombre continuará el conflicto entre el “equipo de Spartans de élite [y] la amenaza alienígena conocida como Covenant”. Además, se incluirá la caída de Reach.

La segunda temporada de “Halo” cuenta con el regreso de Pablo Schreiber, Bokeem Woodbine, Jen Taylor, Natascha McElhone, Shabana Azmi, Natasha Culzac, Olive Gray, Yerin Ha, Bentley Kalu, Kate Kennedy, Danny Sapani, Fiona O’Shaughnessy y Tylan Bailey. Mientras que Joseph Morgan y Christina Rodlo se suman al elenco.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 2 DE “HALO”

1. Pablo Schreiber como John-117

Pablo Schreiber, conocido por sus papeles en “The Wire”, “Orange Is the New Black”, “Law & Order: SVU”, regresa como el Jefe Maestro John 117, una de las creaciones de la Dra. Halsey. Al final de la primera entrega, obliga a Cortana a apoderarse de su mente.

“En este momento, la gente que lo rodea no está muy contenta, todos están bastante deprimidos y bastante frustrados y cuestionan la autoridad porque están haciendo un trabajo en el que realmente no creen y han sido relegados a un estatus de limpieza. Y él sólo está tratando de mantener a todos juntos y superar un período bastante difícil”, contó Schreiber a Radio Times.

Pablo Schreiber vuelve a interpretar al suboficial John-117 en la segunda temporada de "Halo" (Foto: Paramount+)

2. Natascha McElhone como la Dra. Halsey

Natascha McElhone, recordada por la película “Solaris”, dirigida por Steven Soderbergh, y la serie “Californication”, vuelve a interpretar a la Dra. Catherine Halsey, quien está detrás de la operación Spartan. Al final de la primera temporada 1, escapa del UNSC utilizando un clon flash de ella misma.

Natascha McElhone retoma el rol de la Dra. Halsey en la segunda temporada de "Halo" (Foto: Paramount+)

3. Jen Taylor como Cortana

Jen Taylor, quien anteriormente le dio voz a los personajes de videojuegos como la Princesa Peach y la Princesa Daisy, asume el rol de Cortana, inteligencia artificial que asesora al Jefe Maestro Johny mantiene informada a la doctora Halsey.

Jen Taylor le da voz a inteligencia artificial Cortana en la segunda temporada de "Halo" (Foto: Paramount+)

4. Charlie Murphy como Makee

Charlie Murphy, actriz irlandesa conocida por sus papeles en las series “Love/Hate”, “One Happy Valley” y “Peaky Blinders”, da vida a Makee en la segunda temporada de “Halo”, a pesar de que el personaje murió en la primera entrega. Se trata de una criada por el Covenant que tiene una conexión romántica con John.

Charlie Murphy vuelve a interpretar a Makee, quien murió al final de la primera temporada de "Halo" (Foto: Paramount+)

5. Joseph Morgan como James Ackerson

Joseph Morgan, recordado por interpretar a Niklaus ‘Klaus’ Mikaelson en las series “The Vampire Diaries” y “The Originals”, y también ha aparecido en “Hex”, “Casualty”, “Master and Commander: The Far Side of the World” y “Alejandro Magno”, asume el papel de James Ackerson, nuevo agente de inteligencia del UNSC que comanda el Equipo Plata.

Joseph Morgan se une a la segunda temporada de "Halo" como James Ackerson (Foto: Paramount+)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de la temporada 2 de “Halo”:

Danny Sapani como el Capitán Jacob Keyes

Bokeem Woodbine como Soren-066

Shabana Azmi como la almirante Margaret Parangosky

Natasha Culzac como Riz-028

Yerin Ha como Kwan Ha

Bentley Kalu como Vannak-134

Kate Kennedy como Kai-125

Fiona O’Shaughnessy como Laera

Tylan Bailey como Kessler

Christina Rodlo como Talia Perez

Cristina Bennington