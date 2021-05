“Halston”, la miniserie protagonizada por Ewan McGregor, ya está en Netflix. El drama narra la vida del prestigioso modisto norteamericano, Roy Halston Frowick.

Si bien nos muestra el apasionante mundo de la moda visto desde los ojos del diseñador, también nos muestra la otra parte, que puede llevar, incluso, a los genios como Halston a pasar de estar en lo más alto a verse sumidos en un terrible agujero sin salida.

Esta fascinante historia solo tiene episodios, pero sabemos que tu lado ‘fashionista’ necesitará saber más. Por eso, tenemos para ti una selección de títulos con los que llenar ese vacío: “Los Bridgerton”, “Girlboss” , “Emily en París” y “The Bold Type”, que tienen en común su pasión por la moda.

“HALSON”

“Halston” llega de la mano de uno de los grandes genios del audiovisual contemporáneo, Ryan Murphy, interpretado por Ewan McGregor. Una miniserie, dividida en cinco episodios, narra cómo fue el ascenso a la fama de uno de los modistos más revolucionarios del Nueva York de los 70 y 80, Roy Halston Frowick, conocido como Halston. Prepárate para descubrir cómo este joven diseñador, de familia de granjeros, logró dar un nuevo aire a la moda femenina de la época. Su mayor logro fue demostrar que las mujeres podían lucir prendas versátiles y cómodas, sin renunciar al estilo. La ficción no se olvida de la parte más festiva de la vida de Halston, quien no tardó en convertirse en uno de los clientes más fieles de Studio 54, donde compartía bailes con Liza Minnelli, Andy Warhol, Víctor Hugo... Unas noches sin fin en las que podrás deleitarte con los fantásticos ‘look’ que se lucen en la pista de baile.

“LOS BRIDGERTON”

“Los Bridgerton” es una de esas ficciones capaces de enamorar a aquellos que, antes de fijarse en el rostro del personaje, guían sus ojos hacia la vestimenta y los zapatos que llevan puestos. Trajes de época, vestidos con corsés que realzan la figura; tocados y adornos florales que aportan una nota de distinción al ‘look’ elegido, y esas joyas majestuosas. La ficción, basada en los ‘best-sellers’ de Julia Quinn, nos traslada hasta la Inglaterra de 1813, en plena Regencia. En este escenario, Daphne Bridgerton es presentada en sociedad, siguiendo la tónica de las familias más poderosas del país. El sueño de la joven es encontrar a su amor verdadero, pero todo se trunca cuando la misteriosa Lady Whistledown empieza a desvelar oscuros secretos de su vida. Lejos de encerrarse en sí misma tras las calumnias vertidas hacia su persona, decide plantarle cara a esta tal Whistledown.

“Los Bridgerton” es una serie que cuenta desde una perspectiva feminista una historia de amor durante el Período de Regencia en el Reino Unido. La ficción indaga en las vidas ricas, divertidas, tristes, sexuales, magnificas e incluso solitarias de las mujeres y hombres de la alta sociedad londinense. Todo ello, se cuenta desde la posición de la poderosa familia Bridgerton.

“GIRLBOSS”

“Girlboss” es otra serie que te muestra la otra cara del mundo de la moda. Aunque la ficción no fue renovada por Netflix, los diez episodios en los que se divide la primera temporada te permiten conocer a Sophia Amoruso, una joven enamorada de la ropa, que para sacarse un dinero extra decide empezar a vender por eBay ropa de segunda mano, adaptado por ella misma. En esa espiral de creatividad y al ver que el sueño de dedicarse a la moda está cada vez más cerca, la joven, interpretada por Britt Robertson, decide poner su propia tienda online de ropa con el nombre de Nasty Gal. La serie muestra también la parte dura de los emprendimientos, donde hay que lidiar con las deudas y la falta de sueño.

“EMILY EN PARÍS”

De Darren Star, creador de “Sexo en la ciudad” (“Sex on the city”), “Emily en París”, es una de las series de Netflix que disfrutarás si te apasiona la moda. Emily, interpretada por Lilly Collins, y el elenco luce el vestuario elegido por Patricia Field. Un paseo por esa maravillosa ciudad de la luz, referencia de modistos y diseñadores, donde podrás alegrar tu vista con ‘looks’ de firmas tan prestigiosas como Chanel, Marc Jacobs o Christian Siriano. La ficción, cuya segunda temporada ya ha empezado a rodarse, sigue a Emily, una joven neoyorquina que decide mudarse a París, la ciudad donde siempre ha soñado vivir, para trabajar para una conocida empresa de marketing.

“THE BOLD TYPE”

Si eres fan de la moda, no puede dejar de ver “The Bold Type”. La ficción creada por Sarah Watson representa la idílica vida neoyorquina de tres jóvenes amigas amantes de la moda, que además cumplen su sueño de trabajar en una de las revistas más importantes del sector. Sin embargo, también muestra la parte no tan maravillosa de ser una chica de la Gran Manzana, como no llegar a fin de mes, querer ser las mejores en su trabajo, encontrar a su pareja ideal, y siempre intentando mantenerse firme en sus ideales feministas.

Las tres milenials trabajan en Scarlett, la revista de moda dirigida por Jacqueline Carlyle, personaje inspirado en la vida de Joanna Coles, una de las editoras más prestigiosas de la versión norteamericana de la revista Cosmopolitan. Una editora que demuestra que dentro de su profesión también existen buenas jefas, preocupadas por el bienestar de sus trabajadores. Las cuatro primeras temporadas ya están disponibles en la plataforma, y ya está en camino una quinta entrega, que será el final de la serie.