Sin duda alguna, “Harry Potter: Regreso a Hogwarts”, el especial de HBO Max que celebra los 20 años del estreno de la primera cinta de la saga, atrapó por completo a la audiencia por haber develado varios secretos, que sin duda emocionaron a los fanáticos de las películas basadas en la serie de novelas fantásticas escrita por la autora británica J. K. Rowling.

Si bien, todos amamos la saga, hubo una escena que odió Emma Watson. Sí, así como leíste, mientras disfrutábamos de la trama, la actriz no toleró un acontecimiento en la historia de uno de los filmes. Conoce de cuál se trata y en qué película ocurrió.

¿CUÁL ES LA ESCENA QUE EMMA WATSON MÁS ODIA DE “HARRY POTTER”?

Emma Watson dio vida Hermione Granger, una niña extremadamente inteligente, hija de muggles que, a pesar de que su personalidad choca en un principio con las de Harry y Ron, se convierte en la mejor amiga de ambos.

Aunque le gustaba la confianza y amistad que había nacido entre ellos, a medida que se lanzaban los filmes de la saga se dio cuenta que las cosas comenzaron a cambiar. Tanto así que llegó a sentirse “miserable” por una escena que grabó. ¿Cuál fue? Cuando su personaje hace su ingreso al baile de Navidad en “Harry Potter y el cáliz de fuego”.

“Creo que por primera vez, Harry y Ron, especialmente Ron, ven a Hermione como una mujer y no como al tipo de compinche que tienen. Sabía que era un gran problema y me sentía mezquina. Por un momento, el patito feo se transformó en cisne, quiero decir, de repente estaba toda esta presión”, señaló la actriz nacida el 15 de abril de 1990.

Pese a que no le gustó para nada, Watson reconoció lo importante que era esa escena, pues sirvió para dar paso a su relación con Ron, quien ya no la vio como amiga, sino alguien a quien amar.

EMMA WATSON SUFRIÓ PARA GRABAR ESA ESCENA

En otro momento, Emma Watson confesó que para grabar esa escena recibió innumerables indicaciones por parte del director.

“Mike Newell me enseñó a bajar las escaleras con el vestido. [Me decía] ‘Tus brazos se balancean demasiado, caminas demasiado rápido, necesitas hacerlo más despacio’. Me daba un millón de instrucciones distintas sobre cómo debía bajar por las escaleras y, por supuesto, me caí por las escaleras”, manifestó a modo de anécdota.