Sin lugar a duda, Daniel Radcliffe alcanzó la fama por su protagónico en la saga cinematográfica de “Harry Potter”, la cual comenzó a interpretar cuando tenía 12 años. Si bien, desde que era un niño lo hemos visto actuar en diversas producciones, muchos asegurarían que este histrión no tiene cabeza para pensar en otra cosa que no sea actuar; sin embargo, él también tiene otra pasión a la que dedica su tiempo. Nos referimos a su amor por la poesía.

Sí, así como lo leíste, además de leer los guiones de las películas y series para interpretar a un personaje, el británico de 33 años adora plasmar todo lo que siente, tanto así que ya realizó algunas publicaciones de sus poemas. Y es que su faceta por escribir no es reciente, pues data de hace más de una década.

Cuando Daniel Radcliffe tenía 11 años fue elegido entre miles de aspirantes para protagonizar la nueva película de Harry Potter posa con el director de la película Chris Columbus en el Berkeley Hotel de Londres el 23 de agosto de 2000 (Foto: Hugo Philpott / AFP)

DANIEL RADCLIFFE Y SU PASIÓN POR LA POESÍA

Su interés por la poesía surgió cuando era un adolescente. “Un día en el futuro me gustaría centrarme más en escribir poesía”, había señalado en un evento de Teen Vogue en la Galería Nacional, de acuerdo con una publicación de The Guardian; aunque hasta ese momento, no se precisaba con exactitud si le gustaba leer o escribir poemas.

Sin embargo, cuando tenía 19 años, Daniel Radcliffe ya había publicado cuatro poemas, el detalle es que no los firmaba, sino usaba un seudónimo. “No quería publicarlo con mi nombre. Es el tipo de cosas que miro hacia atrás y solo pienso: ‘¡Ahhh!’”, dijo a Telegraph.

Antes de que se supiera su sobrenombre, sus seguidores comenzaron a averiguar cómo se habría hecho llamar para realizar sus publicaciones. Al final se supo que sus poemas estaban en la revista de moda Rubbish bajo el alias de Jacob Gershon, una combinación de su segundo nombre y la versión judía del apellido de soltera de su madre, Gresham.

En 2009, el británico indicó en otra entrevista a The Guardian que a diferencia del actor que dice las palabras de alguien más, el poeta puede hablar por sí mismo.

El actor británico Daniel Radcliffe asiste al estreno de "La ciudad perdida" durante el Festival de Cine SXSW en el Teatro Paramount de Austin, Texas, el 12 de marzo de 2022 (Foto: Suzanne Cordeiro / AFP)

SUS POEMAS

Se sabe que los poemas de Radcliffe los escribió cuando tenía 17 años. En julio de 2009, Daily Mail tuvo acceso a uno de ellos titulado “Away Days”, que habla sobre la infidelidad, estrellas de pop y la estrella de rock Pete Doherty.

“Junto a estas frondas verdosas y azotadas por el viento, me acuesto con dos rubias relucientes de piernas largas. Los mechones de peinado que llamo cabello se están decolorando lentamente en el aire iluminado por el sol”, se lee en la primera parte, para continuar con este poema CLIC AQUÍ.

El actor británico Daniel Radcliffe posa cuando llega al estreno de su película "Horns", el 16 de septiembre de 2014 en París (Foto: Dominique Faget / AFP)

DATOS SOBRE DANIEL RADCLIFFE