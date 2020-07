Es difícil pensar en Harry Potter sin relacionarlo con su saga de películas. Si bien las cintas se basaron en la obra literaria de J.K. Rowling, fueron los actores de carne y hueso quienes se convirtieron en los verdaderos ídolos de la franquicia. Los espectadores vieron a Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint y muchos otros actores crecer durante más de 10 años, así que es difícil asociar la saga de otro modo.

Además de los personajes protagonistas, otros muchos recibieron su propio mérito por interpretar a los villanos o personajes secundarios, tales como Matthew Lewis en su papel de Neville o Tom Felton como Draco Malfoy, pero los más veteranos de las películas recuerdan a un personaje en especial: Dudley Dursley, el primo de Harry Potter interpretado por Harry Melling.

El actor interpretó al primo mimado del personaje principal a partir de “Harry Potter y la piedra filosofal” de 2001, la primera película de la franquicia. Melling repitió su papel para cuatro películas más, pero ese casi no fue el caso antes de “Harry Potter y las Reliquias de la Muerte - Parte 1″.

De hecho, hubo un momento que los productores pensaron reemplazar a Melling por otro actor, pero al final decidieron que sería mejor dejar las cosas como estaban. ¿Qué pasó con él y por que los responsables de las películas de Harry Potter tuvieron que poner esta decisión sobre la mesa? En este artículo te lo contamos.

LA VEZ QUE HARRY MELLING CASI ES REEMPLAZADO EN EL PAPEL DE DUDLEY DURSLEY

¿Por qué Harry Melling casi fue reemplazado en su papel como Dudley Dursley? (Foto: IMDB)

“Harry Potter y La Piedra Filosofal” no solo fue el debut cinematográfico de Melling, sino que también fue su primer papel de actuación profesional. Con solo 12 años cuando la película se estrenó, Melling pareció capturar el aspecto físico y el comportamiento de Dudley de las novelas en las que se basó la película.

Dudley era el único hijo de Vernon y Petunia Dursley, algo que lo convirtió en un engreído niño. Los muggles se convirtieron en los guardianes de su sobrino, Harry Potter, después de la muerte de sus padres a manos del mago oscuro, Lord Voldemort. A pesar de ignorar el hecho de que Harry era un mago, los Dursley se vieron obligados a aceptar su conexión con el mundo mágico.

Como Harry a menudo se quedaba con su otra familia cuando no estaba en Hogwarts, los Dursley estaban presentes en múltiples entregas de Harry Potter. En su mayor parte, Dudley era un gran problema para el protagonista. Durante toda la saga, o se metió con su primo o ignoró su existencia por completo.

¿Por qué Harry Melling casi fue reemplazado en su papel como Dudley Dursley? (Foto: IMDB)

No fue hasta que Harry salvó a Dursley de los Dementores en “Harry Potter en la Orden del Fénix” que su relación se mejoró. Melling hizo una aparición más en “Deathly Hallows - Parte 1″. En esa brecha de tres años, el actor perdió una cantidad considerable de peso y fue casi irreconocible. Con su transformación, hubo discusiones para reemplazar con otro actor a Dudley, ya que Melling se veía muy diferente.

Al final, Melling repitió su papel, pero se vio obligado a pasar más tiempo con la producción. Para parecerse más a Dudley, Melling tuvo que usar un traje acolchado y una prótesis facial especial en su última aparición en Harry Potter. El “traje gordo”, como se le llama comúnmente, ocultó la dramática pérdida de peso de Melling y mejoró la continuidad de la serie cuando se trataba del arco de Dudley.

A pesar de que el actor experimentó una transformación drástica, era su responsabilidad concluir su rol en la franquicia. Su reemplazo podría haber sido una opción, pero fue más fácil alterar la apariencia del actor que interpretó a Dudley desde el principio a cambiarlo por un actor que podría no tener esa misma energía en la pantalla grande.

¿Por qué Harry Melling casi fue reemplazado en su papel como Dudley Dursley? (Foto: IMDB)

La pérdida de peso de Melling se convirtió en un símbolo de un nuevo comienzo para su carrera como actor, justo al mismo tiempo en que se estrenó “Deathly Hallows - Part 1″. Al deshacerse del peso, Melling también dejó ir al personaje que interpretó durante tantos años. Estar agradecido por la oportunidad en la franquicia de Harry Potter no cambió el hecho de que estaba listo para pasar a otros papeles y aumentar su reel de actor.

Sus cambios físicos ayudaron a impulsar ese nuevo capítulo en su carrera. Melling protagonizó la serie de televisión “Merlin” en 2010 antes de adquirir papeles en “The Lost City of Z”, “The Ballad of Buster Scruggs” y “The Keeper” además del trabajo teatral. Después de aparecer recientemente en “His Dark Materials” y “The War of the Worlds”, Melling ahora se puede ver en “The Old Guard” de Netflix.

¿Por qué Harry Melling casi fue reemplazado en su papel como Dudley Dursley? (Foto: IMDB)

VIDEO RECOMENDADO

”Harry Potter y las reliquias de la muerte Parte I”: escena eliminada despedida de Dudley y Harry

"Harry Potter y las reliquias de la muerte Parte I": escena eliminada despedida de Dudley y Harry