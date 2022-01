Tras haber pospuesto por más de un año sus conciertos debido a la pandemia a causa del COVID-19, Harry Styles por fin está de regreso en los escenarios, algo que vimos en septiembre del año pasado cuando comenzó sus primeras presentaciones en Estados Unidos. Ahora, sus seguidores mexicanos quieren saber cuándo arribará al país azteca, donde tenía planeada su gira en 2020.

Como se recuerda, dicho año, el intérprete de “Sign of the Times” iba a tener varias presentaciones en tierras charras: el 29 de septiembre en Monterrey, el 1 de octubre en Guadalajara y el 3 de octubre en Ciudad de México, pero todas fueron canceladas por la emergencia sanitaria.

Sin embargo, para alegría de sus fanáticos, el propio ex One Direction anunció en sus redes sociales las fechas de sus próximos conciertos. A continuación, todo lo que debes saber sobre su gira “Love On Tour” (LOT) que inicia en Reino Unidos, Europa, Latinoamérica y sigue en México.

Cuando Harry Styles se presenta en "Today" de NBC en Rockefeller Plaza el 26 de febrero de 2020 en la ciudad de Nueva York. (Foto: Ángela Weiss / AFP)

HARRY STYLES Y SU GIRA “LOVE ON TOUR” (LOT) EN MÉXICO

Para felicidad y emoción de sus seguidores, Harry Styles estará en México este 2022 como parte de su gira internacional “Love On Tour” (LOT).

Fechas y lugares de “Love On Tour” en México

Domingo 20 de noviembre de 2022: en la Arena VFG de Guadalajara.

en la Arena VFG de Guadalajara. Martes el 22 de noviembre: en la Arena Monterrey.

en la Arena Monterrey. Viernes 25 de noviembre: en el Foro Sol de la CDMX.

Harry Styles durante la 63° ceremonia anual de los premios Grammy transmitida en vivo desde el Staples Center en Los Ángeles el 14 de marzo de 2021. (Foto: Kevin Winter / The Recording Academy / AFP)

Precio de los boletos

Ante la confirmación de las nuevas fechas de la gira en México de Harry Styles, los fanáticos mexicanos se preguntan cómo obtener los boletos para asistir a uno de sus conciertos. “Estoy muy feliz de anunciar que ‘Love On Tour 2022′ finalmente llegará al Reino Unido, Europa y América del Sur. La venta al público comienza el viernes 28 de enero. Consulte el sitio web de su lugar para obtener más información sobre su espectáculo y los protocolos”, escribió en Twitter el artista británico.

Tomando en cuenta que cuando se abrió la venta de entradas para Monterrey hace un par de años, todas se vendieron, esto nos haría suponer que no hay espacio; sin embargo, cuando se canceló todo por la pandemia, varios pidieron devolución de su dinero y/o reembolsos. Por tanto, habría boletos disponibles, así que no pierdas las esperanzas.

La buena noticia es que para el concierto en el Foro Sol de la CDMX aún hay boletos disponibles. Los detalles se darán a conocer el 28 de enero a través de la página de Ticketmaster, aunque de momento ofrece algunas entradas para este recinto. Los precios en la zona NA19C van desde 534 pesos hasta la zona GRALB por más de 1.900 pesos mexicanos.

Asimismo, para la presentación en la Arena VFG de Guadalajara, la venta de boletos restantes es de 1.020 pesos mexicanos para la sección PA207.

Cuando Harry Styles se presentó durante el desfile de modas de Victoria's Secret 2017 en Shanghái el 20 de noviembre de 2017. (Foto: Fred Dufour / AFP)

¿Y LOS QUE AÚN CONSERVAN SUS BOLETOS?

Las personas que aún conservan su entrada del concierto de 2019, que fue cancelado por la pandemia, podrán usarlo para la presentación de noviembre de 2022.

“Los boletos adquiridos inicialmente siguen siendo válidos y no será necesario realizar algún cambio”, señaló Ocesa.

LA GIRA DE HARRY STYLES

La gira de Harry Styles, que incluye 32 ciudades, contará con la presencia de Arlo Parks, Koffee, Mitsuki y Wolf Alice. Esta comenzará en estadios del Reino Unido en junio y luego en julio por Europa, para después seguir en el Accor Arena de París y a finales de año por América Latina.