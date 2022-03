Hazal Kaya es una de las actrices turcas más reconocidas a nivel internacional. La intérprete de 31 años se hizo conocida en España y gran parte de Latinoamérica por su participación en “Amor Prohibido” como Nihal Ziyagil, en “El secreto de Feriha” como Feriha Yılmaz y “Nuestra historia” como Filiz Elibol.

La famosa artista, nacida en Estambul, tiene millones de fans en el mundo que siguen cada uno de sus proyectos profesionales. Y si bien goza del respaldo del público, Hazal Kaya también es blanco de críticas, como la que le ha hecho Ahmet Hakan, el editor jefe del periódico ‘Hürriyet’.

Al hombre de prensa no le ha gustado la actuación de Hazal Kaya en la serie Medianoche en el Pera Palace de Netflix, es por ello que ha publicado un artículo titulado ‘Cinco razones por las que odio la actuación de Hazal Kaya’ en los que se ha mostrado implacable con el trabajo de la intérprete.

Leyla Hazal Kaya nació en Estambul, el 1 de octubre de 1990 (Foto: Hazal Kaya/ Instagram)

HAZAL KAYA, EN GUERRA CONTRA CRÍTICO DE SU TRABAJO EN SERIE DE NETFLIX

“No sabe cómo poner una expresión en sus ojos y rostro. Siempre está en el estado de ánimo de una niña mimada sin importar cuál sea el escenario. Hay una interminable, interminable artificialidad en su actuación”, escribió el hombre de prensa en su columna en ‘Hürriyet’.

Ante esta brutal crítica a su trabajo, la protagonista de “Nuestra historia” salió a responderle a través de sus redes sociales donde mencionó que lo considera como un ataque injustificado.

“¿Cómo puede ser natural una mujer que viaja en el tiempo y retrocede 100 años? ¿Cómo una actriz que interpreta una ficción así puede actuar como si estuviera en el curso ordinario de la vida? No hay un escenario real en la serie, es una ficción de género fantástico. Así que construí mi actuación con estos detalles en mente”, se lee en las primeras líneas de la respuesta de Hazal Kaya.

“Puede que no te guste pero algunos pueden haber cambiado la escala de la justicia de la crítica. ¡Pero no puedes hacer comentarios de odio sobre mi cuerpo o mi presencia! Especialmente cuando se trata de mantener su posición privilegiada, ¡los que sabemos cómo callar no podemos hacerlo!”, escribió la actriz en su cuenta de Twitter.

Si bien Hazal Kaya ha mantenido una relación cordial con la prensa y siempre ha sido muy respetada, los últimos meses la actriz turca ha estado en el ojo de la tormenta. A esta crítica tan despiadada a su trabajo, se unen los rumores de infidelidad de su esposo.

Desde hace algunas semanas se viene rumoreando en la prensa turca sobre una posible crisis de la pareja debido a una supuesta infidelidad sobre la que ninguno se ha pronunciado.

Ante esta situación, la protagonista de ‘Nuestra historia’ quiso zanjar las especulaciones con una declaración de amor coincidiendo con su aniversario de boda. “No me creo que hayan pasado tres años desde esta foto ¡Cada año contigo es más bonito que el anterior! Por muchos años juntos. Te amo”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram.