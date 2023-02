Este domingo 5 de febrero se estrena a través de la plataforma streaming HBO Max el capítulo 4 de “The Last of Us” (1x04) en los países de Estados Unidos, Canadá, España, México, Centroamérica y Sudamérica. Después de sus exitosos tres primeros episodios, la serie que cuenta la historia del videojuego de PlayStation del mismo nombre espera mantener sus altos niveles de audiencia con su cuarto capítulo titulado como “Please Hold on to My Hand” (“Por favor, agárrate de mi mano” en español).

Con una duración de 50 minutos, el cuarto episodio de “The Last of Us” que lleva el nombre de “Please Hold on to My Hand”, espera seguir conquistando a los fans con las peligrosas aventuras de Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey). Hasta ahora, la serie de HBO Max viene cosechando excelentes comentarios de la crítica especializada.

Capítulo 4 de “The Last of Us”

Serie – “The Last of Us”

Capítulo – 4

Nombre – “Please Hold on to My Hand”

Dirección – Jeremy Webb

Guion – Craig Mazin

Duración – 50 min.

Streaming – HBO Max

¿De qué trata “The Last of Us”?

“The Last of Us” es una serie estadounidense postapocalíptica anticipada y creada por Craig Mazin y Neil Druckmann. El primer capitulo de esta serie fue estrenado el 15 de enero de 2023. La trama de este programa gira en torno a Joel y Ellie deben sobrevivir a asesinos despiadados y monstruos en un viaje por América.

¿A qué hora y cuándo se transmite el episodio 4 de “The Last of Us” en Latinoamérica?

La fecha de estreno de “The Last of Us” 1x04 se dará este domingo 5 de febrero a las 18:00 PT (hora del Pacífico) y solo se podrá ver por HBO Max.

México – 20:00 horas

Costa Rica – 20:00 horas

El Salvador – 20:00 horas

Guatemala – 20:00 horas

Nicaragua – 20:00 horas

Perú – 21:00 horas

Estados Unidos (Washington DC) – 21:00 horas

Colombia – 21:00 horas

Ecuador – 21:00 horas

Panamá – 21:00 horas

Bolivia – 22:00 horas

Venezuela – 22:00 horas

Canadá – 22:00 horas

Puerto Rico – 22:00 horas

República Dominicana – 22:00 horas

España (lunes 30 de enero) – 03:00 horas

Fecha y horarios de estrenos de los capítulos de “The Last of Us” en Estados Unidos

El calendario del lanzamiento de cada uno de los capítulos de “The Last of Us” en la plataforma streaming de HBO Max será todos los domingos a partir de las 6:00 p. m. PT (9:00 p. m. ET). Es el mismo horario que tuvo “The House of Dragon”.

Episodio 1: Disponible ahora vía HBO Max por streaming

Episodio 2: Disponible ahora vía HBO Max por streaming

Episodio 3: Disponible ahora vía HBO Max por streaming

Episodio 4: domingo 5 de febrero

Episodio 5: domingo 12 de febrero

Episodio 6: domingo 19 de febrero

Episodio 7: domingo 26 de febrero

Episodio 8: domingo 5 de marzo

Episodio 9: domingo 12 de marzo

¿Cuándo sale el próximo episodio de “The Last of Us” (1x04) en los Estados Unidos?

Cada episodio de “The Last of Us” se transmitirá en HBO los domingos por la noche a las 9:00 p. m. EST y estará disponible para transmitir en HBO Max al mismo tiempo. El cuarto episodio se emitirá el 5 de febrero a las 9:00 p. m. EST.

¿En qué streaming se puedo ver “The Last of Us” fuera de los Estados Unidos?

La serie “The Last of Us” es exclusiva de HBO Max en Estados Unidos, México, España, Sudamérica, Centroamérica y El Caribe. Sin embargo, hay algunos países que cuentan con otro servicio streaming para ver los capítulos:

Canadá vía Crave a las 21:00 horas del domingo

a las 21:00 horas del domingo Reino Unido e Irlanda vía Sky Atlantic y Now a las 2:00 horas del lunes

a las 2:00 horas del lunes Australia vía Binge y Foxtel a la 13:00 horas el lunes

a la 13:00 horas el lunes Nueva Zelanda vía Neon a las 15:00 horas del lunes

Reparto de “The Last of Us”

Pedro Pascual como Joel

Bella Ramsey como Ellie

Gabriel Luna como Tommy

Anna Torv como Tess

Merle Dandridge como Marlene

Nico Parker como Sara

Murray Bartlett como Frank

Nick Offerman como Bill

Melanie Lynskey como Kathleen

Storm Reid como Riley Abel

Jeffrey Pierce como Perry

Lamar Johnson como Henry

Keivonn Woodard como Sam

Graham Greene como Marlon

Elaine Miles como Florencia

Ashley Johnson como Anna

Troy Baker como James

¿Cómo ver “The Last of Us” 1x04 por HBO Max en Latinoamérica?

Suscríbete a la app del streaming de HBO Max ya sea en plan estándar o móvil para que puedas disfrutar de las mejores series, documentales y películas disponibles. “The Last of Us”, considerada como la mejor apuesta de la plataforma en la actualidad, está disponible en HD en todos los dispositivos compatibles y en 4K Ultra HD en dispositivos selectos con el plan Estándar.

Plan estándar de HBO Max en Latinoamérica

Podrás disfrutar de HBO Max en todas tus pantallas.

Tendrás acceso en tres dispositivos a la vez.

Tiene reproducción en HD y 4K.

Podrás descargar tus series y películas favoritas para verlas el día y lugar donde quieras.

Configuración de cinco perfiles personalizados.

Plan móvil de HBO Max en Latinoamérica

Podrás disfrutar de HBO Max en tabletas y teléfonos móviles.

Sólo podrás tener acceso en un dispositivo a la vez.

La reproducción será en definición estándar.

Podrás descargar tus series y películas favoritas para verlas el día y lugar donde quieras.

Tanto en el plan estándar como en el móvil se tendrá acceso al mismo catálogo.

Plan estándar x 1 mes de HBO Max

Si deseas saber todo sobre los pagos por un mes:

PAÍS PRECIO x 1 MES Argentina $ 322.56 ARS Bolivia $ 39.99 BOB Chile $ 6,900.00 CLP Colombia $19,900.00 COP Costa Rica $ 3,999.00 CRC República Dominicana $ 349.00 DOP Ecuador $ 5.99 USD El Salvador $ 5.99 USD Guatemala $ 44.99 GTQ Honduras $ 149.00 HNL México $ 149.00 MXN Nicaragua $ 219.00 NIO Panamá $ 5.99 USD Paraguay $ 36,900.00 PYG Perú $ 29.90 PEN Uruguay $ 299.00 UYU

Plan móvil x 1 mes de HBO Max

Si deseas saber todo sobre los pagos por un mes:

PAÍS PRECIO x 1 MES Argentina $ 218.90 ARS Bolivia $ 29.99 BOB Chile $ 4,900.00 CLP Colombia $13,900.00 COP Costa Rica $ 2,999.00 CRC República Dominicana $ 239.00 DOP Ecuador $ 3.99 USD El Salvador $ 3.99 USD Guatemala $ 32.99 GTQ Honduras $ 109.00 HNL México $ 99.00 MXN Nicaragua $ 159.00 NIO Panamá $ 3.99 USD Paraguay $ 27,900.00 PYG Perú $ 19.90 PEN Uruguay $ 199.00 UYU

Plan estándar x 3 meses de HBO Max

Si deseas saber todo sobre los pagos por tres meses:

PAÍS PRECIO x 3 MESES Argentina $ 871.34 ARS Bolivia $ 109.90 BOB Chile $ 18,900.00 CLP Colombia $ 52,900.00 COP Costa Rica $ 10,990.00 CRC República Dominicana $ 949.00 DOP Ecuador $ 15.99 USD El Salvador $ 15.99 USD Guatemala $ 119.90 GTQ Honduras $ 399.00 HNL México $ 399.00 MXN Nicaragua $ 599.00 NIO Panamá $ 15.99 USD Paraguay $ 99,900.00 PYG Perú $ 79.90 PEN Uruguay $ 799.00 UYU

Plan móvil x 3 meses de HBO Max

Si deseas saber todo sobre los pagos por tres meses:

PAÍS PRECIO x 3 MESES Argentina $ 590.85 ARS Bolivia $ 81.90 BOB Chile $ 13,500.00 CLP Colombia $ 37,900.00 COP Costa Rica $ 7,999.00 CRC República Dominicana $ 659.00 DOP Ecuador $ 10.99 USD El Salvador $ 10.99 USD Guatemala $ 89.90 GTQ Honduras $ 299.00 HNL México $ 269.00 MXN Nicaragua $ 419.00 NIO Panamá $ 10.99 USD Paraguay $ 73,900.00 PYG Perú $ 53.90 PEN Uruguay $ 539.00 UYU

Plan estándar x 12 meses de HBO Max

Si deseas saber todo sobre los pagos por doce meses:

PAÍS PRECIO x 12 MESES Argentina $ 2,737.80 ARS Bolivia $ 339.00 BOB Chile $ 58,900.00 CLP Colombia $ 169,900.00 COP Costa Rica $ 33,900.00 CRC República Dominicana $ 2,899.00 DOP Ecuador $ 49.99 USD El Salvador $ 49.99 USD Guatemala $ 389.00 GTQ Honduras $ 1,249.00 HNL México $ 1,249.00 MXN Nicaragua $ 1,899.00 NIO Panamá $ 49.99 USD Paraguay $ 334,900.00 PYG Perú $ 254.90 PEN Uruguay $ 2,499.00 UYU

Plan móvil x 12 meses de HBO Max

PAÍS PRECIO x 12 MESES Argentina $ 1,823.17 ARS Bolivia $ 249.00 BOB Chile $ 41,900.00 CLP Colombia $ 119,900.00 COP Costa Rica $ 24,900.00 CRC República Dominicana $ 1,999.00 DOP Ecuador $ 34.99 USD El Salvador $ 34.99 USD Guatemala $ 279.90 GTQ Honduras $ 899.00 HNL México $ 829.00 MXN Nicaragua $ 1,399.00 NIO Panamá $ 34.99 USD Paraguay $ 249,900.00 PYG Perú $ 167.90 PEN Uruguay $ 1,699.00 UYU

¿Cómo suscribirme a HBO MAx?

Para suscribirte a HBO Max, la plataforma debe estar disponible; es decir, a partir del 29 de junio podrás empezar a vivir emociones al máximo con el contenido icónico que trae.

En el caso no quieras perderte de nada, registra tu correo electrónico ingresando a HBOMax.com para estar enterado.

¿Cómo descargar el app la de HBO Max en Latinoamérica?

HBO Max es una plataforma completamente nueva. Si ingresas desde tu dispositivo móvil tendrás que descargar la aplicación de HBO Max y si ingresas desde tu computador a HBO GO, la plataforma te redirigirá a HBOMax.com para completar el proceso.

¿The Last of Us se transmite en otro sitio aparte de HBO Max?

The Last of Us, la adaptación televisiva del aclamado videojuego del mismo nombre para PlayStation, está disponible para transmisión en HBO Max y socios locales. Si no se encuentra en un país cubierto por HBO Max o un servicio de transmisión regional como Sky Atlantic, necesitará una VPN para cambiar su geolocalización y ver la serie de televisión.

¿Cuándo va a salir The Last of Us en HBO Max?

Los nuevos episodios de “The Last of Us” estarán disponibles los domingos a las 9 p. m. (hora del este y misma hora en Perú) y el final de temporada se transmitirá el 12 de marzo de 2023. La serie cuenta con 9 episodios.

¿Cuántos episodios iba a tener The Last of Us en HBO Max?

El recuento original de 10 episodios de la temporada 1 de The Last of Us se redujo a nueve durante la producción. Los dos primeros capítulos se combinaron en un solo después de que los ejecutivos de HBO sintieran que el primero en solitario no engancharía a los espectadores a continuar con la serie.