“The Last of Us”, protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, es una de las series más aclamadas de este 2023. La ficción, adaptación del popular videojuego homónimo de Naughty Dog, se estrenó el pasado 15 de enero por la plataforma de streaming HBO Max y desde entonces ha generado mucho expectativa entre el público.

La serie “The Last of Us” se desarrolla 20 años después de la destrucción de la civilización moderna, cuando Joel, un superviviente del apocalipsis, rescata a la joven Ellie de una opresiva zona de cuarentena. Juntos cruzarán Estados Unidos ayudándose mutuamente para sobrevivir.

En el tercer capítulo de “The Last of Us” vimos que Joel y Ellie, interpretados por Pedro Pascal y Bella Ramsay, respectivamente, emprenden un viaje a la casa de Bill (Nick Offerman). Así buscan cumplir con el último deseo de Tess en su sacrificio final: pedir ayuda para que la adolescente pueda ser la pieza fundamental de una vacuna contra la pandemia. Tras esto, ¿qué pasará en el cuarto episodio de la serie de HBO? Aquí te lo contamos.

Bella Ramsey interpreta a Ellie, la joven que resulta ser inmune al hongo Cordyceps en “The Last of Us” (Foto: HBO)

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER EL CAPÍTULO 4 DE “THE LAST OF US”?

El cuarto capítulo de “The Last of Us” (1x04) se estrenará el domingo 5 de febrero de 2023 por la plataforma de streaming de HBO. Se llama “Please Hold My Hand” (Por favor, toma mi mano) y está bajo la dirección de Jeremy Webb.

Cabe señalar que “The Last of Us” es una producción exluciva de HBO, por lo que se emitirá a través de esta plataforma de streaming todos los domingos hasta el 12 de marzo de 2023.

"The Last of Us" es protagonizada por los actores Pedro Pascal y Bella Ramsey (Foto: HBO)

¿QUÉ PASARÁ EN EL CAPÍTULO 4 DE “THE LAST OF US”?

Según el tráiler oficial de “The Last of Us”, el episodio 4 (“Please Hold My Hand”) de la serie nos mostrará a Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) en un viaje por carretera luego de dejar atrás el hogar de Bill (Nick Offerman) y Frank (Murray Bartlett).

Por desgracia, la inexperiencia de la adolescente en la lectura de un mapa hará que ambos se pierdan durante el trayecto, siendo emboscados por un grupo violento.

Los desconocidos intentan atraerlos con un un hombre herido, pero Joel elige huir. Finalmente, esta entrega promete demostrar que Ellie tiene mucha más confianza en su “tutor” designado, a diferencia del inicio de su travesía.

Afiche oficial de la serie "The Last of Us" que se emite por HBO Max (Foto: HBO)

¿A QUÉ HORA SE EMITE “THE LAST OF US” SÉGUN EL PAÍS EN EL QUE TE ENCUENTRAS?

Estas son las horas específicas en las que podrás ver “The Last of Us” desde el territorio donde te encuentres:

Horario por países:

México: 8:00 pm.

Guatemala: 8:00 pm.

Honduras: 8:00 pm.

El Salvador: 8:00 pm.

Nicaragua: 8:00 pm.

Costa Rica: 8:00 pm.

Perú: 9:00 pm.

Colombia: 9:00 pm.

Panamá: 9:00 pm.

Ecuador: 9:00 pm.

Venezuela: 10:00 pm.

Bolivia: 10:00 pm.

República Dominicana: 10:00 pm.

Puerto Rico: 10:00 pm.

Paraguay: 11:00 pm.

Chile: 11:00 pm.

Argentina: 11:00 pm.

Uruguay: 11:00 pm.

¿CÓMO VER “THE LAST OF US” ONLINE?

La serie “The Last of Us” está disponible en el catálogo online de la plataforma de streaming HBO Max desde su fecha de estreno. A partir de ese día, puedes disfrutar de la producción solo con tu suscripción regular al servicio. Puedes hacer click en este enlacepara ver la ficción protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey.

TRÁILER DEL CAPÍTULO 4 DE “THE LAST OF US”