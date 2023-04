El 12 de abril, HBO Max hizo muchos anuncios importantes para la plataforma de streaming. No solo dieron a conocer nuevos proyectos como el reboot de “Harry Potter”, sino también el relanzamiento que tendrá la página con el nombre Max, tras la fusión de Warner Bros. y Discovery. Si tienes una suscripción, esto es lo que debes saber al respecto.

Desde el 2022, cuando se anunció la combinación de ambas empresas, se sospechaba que iban a haber cambios en sus respectivas plataformas. En su momento, se especuló que HBO podría desaparecer, pero la compañía confirmó que estarían cambiando su nombre a Max e incluirá contenido de ambas plataformas.

Por un lado, se conservarán las series de gran calidad como “House of the Dragon”, “Succession” y “The Last of Us”, pero también estará disponible contenido de Discovery Plus como programas de comida y reality shows de canales como TLC y Food Network.

"Succession" es una de las series de HBO Max más populares (Foto: HBO)

¿HBO MAX SUBIRÁ SUS PRECIOS TRAS SU RELANZAMIENTO COMO MAX?

La nueva plataforma llamada Max tendrá nuevos niveles de pagos, aunque los precios bases en realidad no van a cambiar. Las únicas variaciones es un tercer plan y que la modalidad más económica implica la adición de publicidad. Asimismo, solo se podrá reproducir simultáneamente en dos dispositivos, sin posibilidad de descargas.

Max Ad-Lite por 9,99 dólares al mes: incluye dos dispositivos, con anuncios y sin descargas.

incluye dos dispositivos, con anuncios y sin descargas. Max Ad Free por 15,99 dólares al mes: dos dispositivos, sin anuncios y con descargas.

dos dispositivos, sin anuncios y con descargas. Max Ultimate Ad Free por 19,99 dólares al mes: cuatro dispositivos, sin anuncios, resolución 4k y descargas.

La diferencia entre los Ad Free, es que el nivel Ultimate es el único en donde se puede disfrutar de contenido Ultra HD 4K.

¿SE BORRARÁN LAS LISTAS DE LOS SUSCRIPTORES ACTUALES?

De acuerdo con lo que han explicado, los suscriptores actuales de HBO Max no se verán perjudicados con el almacenamiento de sus series y películas favoritas. Alternativas como “Mi lista” y “Seguir viendo” no se verían alteradas.

¿CUÁNDO HBO MAX PASARÁ A SER SOLO MAX?

El nuevo servicio de streaming llamado Max se lanzará el 23 de mayo, aunque esto es tan solo para el público en Estados Unidos.

Mientras tanto, se espera que este proyecto llegue a Latinoamérica a finales del 2023 y al continente europeo a inicios del 2024.