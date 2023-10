¡Rompió su silencio! Tras haber estado al frente de “La casa de los famosos” de Telemundo por tres temporadas (2021-2023), en septiembre pasado se dio a conocer que Héctor Sandarti no iba más en el exitoso programa e iba a ser reemplazado por Nacho Lozano. La noticia no sólo cayó como un balde de agua fría a los televidentes, también al propio conductor, quien luego de 42 días decidió hablar al respecto y ¿deslizó la posibilidad de regresar?

Como se recuerda, el 13 de septiembre de 2023, la cadena estadounidense lanzó un comunicado en el que informaba su decisión, no sin antes resaltar su personalidad y agradecerle por su trabajo, dedicación y profesionalismo. “Esperamos poder colaborar con él de nuevo en el futuro en otros proyectos”, se leía. Ahora, varias semanas después, el guatemalteco tomó la palabra.

Héctor Sandarti formó parte de "La casa de los famosos" durante las tres primeras temporadas (Foto: Telemundo)

¿POR QUÉ HÉCTOR SANDARTI FUE DESPEDIDO DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS” DE TELEMUNDO?

Héctor Sandarti señaló que hasta ahora desconoce los motivos por los que Telemundo decidió sacarlo de la conducción de “La casa de los famosos”, pero respeta la decisión que tomaron.

“La compañía decidió. No sé [el motivo de su salida]. Simplemente tomaron la decisión de darle un nuevo giro al programa con nuevos talentos, pero no pasa nada, como siempre digo yo, ok va”, dijo al programa de entrevistas “Anetteando” de Anette Cuburu el 24 de octubre de 2023.

Héctor Sandarti destaca por su carisma en la conducción (Foto: Telemundo)

¿HÉCTOR SANDARTI VOLVERÍA A TELEMUNDO?

Debido a que el presentador se mostró muy tranquilo y no le guarda rencor a la casa televisora, en un momento, al parecer, dio a entender que volvería a trabajar con la cadena estadounidense.

“Cuando me quieran aquí voy a estar”, le dijo a Cubruru. Con esto deja claro que, si Telemundo solicita sus servicios nuevamente, ya saben dónde encontrarlo, pues estaría dispuesto a retornar. Además, se puede notar que se tomó al pie de la letra lo señalado en el comunicado de septiembre: “Esperamos poder colaborar con él de nuevo en el futuro en otros proyectos”.

Héctor Sandarti es un actor, conductor, comediante y cantante guatemalteco (Foto: Telemundo)

LAS ENSEÑANZAS QUE LE DEJÓ SU DESPIDO DE TELEMUNDO

Aunque su salida lo tomó por sorpresa, Héctor Sandarti manifestó que su despido le dejó muchas enseñanzas.

“Aprendemos con el tiempo a saber que no podemos depender del 100% de la chamba que nos dé una televisora, aprendemos a invertir y aprendemos a hacer un propio negocio; a buscar diversificar nuestros ingresos, a no poner solamente en una canasta todos los huevos y eso obviamente te da una tranquilidad de decir va. Esta es mi chamba, este es mi talento y a esto me dedico. Si hoy no puedo estar aquí, bueno no pasa nada, llegará una nueva oportunidad en otro lugar, pero veré por dónde seguimos avante, ¿no?”, señaló.