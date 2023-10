Héctor Sandarti aclaró lo que había detrás de su rostro hinchado, fuente de preocupación de sus seguidores en redes sociales. El conductor de televisión, quien destacó en “La casa de los famosos”, reveló que se sometió a una cirugía estética en el rostro, con el fin de verse joven y seguir llenando de alegría a su público en la televisión tradicional y el mundo virtual de internet. Y mostró el cambio de sus facciones tras la operación.

Sandarti dijo que no se podía engañar, por supuesto, y que sus expectativas sobre los resultados eran mesuradas: su objetivo era disminuir, por lo menos, unos diez años. Y, por eso, ha quedado tranquilo con su renovada cara.

“Tengo 55, no crean que me voy a ver de 20 o de 30, creo que me voy a ver de unos 45, que era justo y necesario, por mi edad, por mi carrera, por respeto al público y, claro que sí, por un poco de vanidad. No me importa que la gente sepa que me hice unos arreglitos”, dijo en un video en sus redes sociales.

Además de contar sus intenciones, la celebridad explicó que siempre tuvo en mente a su intervención quirúrgica como una forma de mitigar el paso de los años, pero que esto no significaba cambiar su apariencia de manera radical.

La primera foto del presentador que preocupó a sus fanáticos. Se trataba de una cirugía estética (Foto: Héctor Sandarti / Instagram)

¿CÓMO CAMBIÓ EL ROSTRO DE HÉCTOR SANDARTI DESPUÉS DE LA CIRUGÍA ESTÉTICA?

Héctor Sandarti se hizo una reducción de papada y párpados superiores, con el fin de verse por lo menos diez años joven. Así lo indicó el presentador a través de sus redes sociales. En su cuenta oficial en Instagram, mostró su rostro antes y después de la operación, destacando que había sido un éxito en cuanto a sus intenciones.

“No lo hice para cambiar mis facciones o expresión, es solo una refrescadita de rostro para disminuir el paso de los años y ofrecerles siempre mi mejor sonrisa”, manifestó el conductor de televisión a sus seguidores en la virtualidad.

En las dos fotografías, el cambio es claro: su mentón está más perfilado y su cuello le da un aire más joven de la edad que tiene, 55 años. Sandarti expresó estar contento con los resultados a los 17 días de la intervención quirúrgica.

El antes y después del rostro de la celebridad (Foto: Héctor Sandarti / Instagram)

¿POR QUÉ HÉCTOR SANDARTI SE OPERÓ EL ROSTRO?

Héctor Sandarti dijo que se hizo una cirugía estética en el rostro para verse diez años más joven y para darle un rostro renovado a su público, ya que su trabajo radica en estar frente a las cámaras de televisión.

“¡Agárrense! Que regresa un nuevo Sandarti, renovado, rejuvenecido y recargado, pero sobre todo con muchas ganas de volver a la televisión y estar más cerca de ustedes. ¡Los quiero!”, manifestó la celebridad.