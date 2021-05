Tanner Buchanan, conocido por interpretar a Robby Keene en “Cobra Kai”, será el protagonista de “He’s All That”, remake de Netflix de la película de 1999 “She’s All That” protagonizada por Freddie Prinze Jr. y Rachael Leigh Cook.

La cinta tendrá como director a Mark Waters, quien estuvo a cargo de comedias como “Freaky Friday” y “Mean Girls”, mientras que R. Lee Fleming desarrollará el guion para esta nueva adaptación, que invertirá los roles principales de la historia.

¿DE QUÉ TRATA DE “HE’S ALL THAT”?

Mientras la película original cuenta la historia de un deportista que trataba de transformar a la chica menos popular del instituto en la reina del baile, el remake será el personaje de Addison Rae quien, Padget, la ‘influencer’ del instituto, quien convierta a Cameron Kweller en el rey del baile.

De acuerdo a la descripción que Netflix compartió, la historia actual presenta a una influencer (Rae) que acepta el desafío de convertir al mayor fracasado del instituto (Buchanan) en el rey del baile de graduación.

Estas son las mejores amigas de Padget en "He’s All That" (Foto: Netflix)

TRÁILER DE “HE’S ALL THAT”

“He’s All That” aún no cuenta con tráiler oficial.

ACTORES Y PERSONAJES DE “HE’S ALL THAT”

Además de Addison Rae y Tanner Buchanan, la película contará con la participación de Madison Pettis, Peyton Meyer, Isabella Crovetti, Annie Jacob, Myra Molloy, Rachael Leigh Cook y Matthew Lillard.

Rachael Leigh Cook interpreta a Anna Sawyer, la madre de la nueva protagonista, Addison Rae, una estrella de TikTok en su papel debut en la película. En tanto, Matthew Lillard también aparecerá en un papel desconocido, y Kourtney Kardashian será parte del remake.

Addison Rae como Padget Sawyer

Tanner Buchanan como Cameron Kweller

Madison Pettis

Peyton Meyer

Isabella Crovetti

Annie Jacob

Myra Molloy

Rachael Leigh Cook

Matthew Lillard

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “HE’S ALL THAT”?

“He’s All That” se estrenará el 27 de agosto de 2021 en Netflix.