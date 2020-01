Mhoni Vidente, la astróloga más famosa de México, compartió sus predicciones para los 12 signos del zodiaco para esta semana que inicia este lunes 13 de enero y que terminará el próximo domingo 19. También indicó cuál es tu número de la suerte, color y los días en los que te irá mejor, según tu horóscopo.

Las predicciones de Mhoni Vidente giran en torno a temas de salud, dinero y amor, así que presta mucha atención para que tengas una semana exitosa, con tus principales objetivos cerca de tus manos, aunque antes es importante recordar algo:

¿CUÁL ES MI SIGNO DEL ZODIACO SEGÚN MI FECHA DE NACIMIENTO?

SIGNO DEL ZODIACO FECHA DE NACIMIENTO ARIES 21 de marzo - 20 de abril TAURO 21 de abril – 21 de mayo GÉMINIS 22 de mayo – 21 de junio CÁNCER 22 de junio – 23 de julio LEO 24 de julio – 23 de agosto VIRGO 24 de agosto – 22 de septiembre LIBRA 23 de septiembre – 22 de octubre ESCORPIO 23 de octubre – 22 de noviembre SAGITARIO 23 de noviembre – 21 de diciembre CAPRICORNIO 22 de diciembre – 19 de enero ACUARIO 20 de enero – 19 de febrero PISCIS 20 de febrero – 20 de marzo

HORÓSCOPO DE MHONI VIDENTE, DEL 13 AL 19 DE ENERO 2020

ARIES

Semana muy productiva en cuestión de relaciones públicas, serán días idóneos para cerrar negocios nuevos y aventurarte a transitar por diferentes rumbos laborales. Te sigue la buena suerte en todo lo económico, así que no lo desaproveches. Sales de viaje por cuestión de trabajo y será muy exitoso. Un problema que tiene el Aries es el orgullo, mi recomendación es que le comentes todo lo que deseas a esa persona por la que sientes algo. En cuestiones de salud debes ir con tu médico para checar tus articulaciones, serán tu punto débil en estos días. Tendrás un golpe de suerte con los números 00, 12 y 34. Usa los colores rojo y anaranjado para atraer las mejores vibras. A los Aries que están solteros les llegará un amor nuevo del signo de Acuario o Capricornio que será muy compatible y con el que pasarán grandiosos momentos.

TAURO

Tendrás mucho trabajo y deberás prepararte para nuevos retos laborales, así que no te dejes vencer por el estrés y pon el mejor humor para que todo salga de la mejor manera. Recibes un dinero extra por cuestiones de comisiones, recuerda que debes ahorrar para hacer crecer más tu patrimonio. Terminas una relación de pareja, decides estar un tiempo solo y crecer más en lo personal. Prende una veladora roja y estrena ropa este lunes para atraer las mejores energías. En tu trabajo y escuela enfrentarás algunos problemas con tus compañeros, pero serán sólo malos entendidos, así que trata de siempre razonar antes de alterarte. Te viene un golpe de suerte con los números 04, 33 y 89. Trata de ya no platicar tus planes para que no te los salen, recuerda que es mejor ser discreto. Cuídate de problemas de intestino y estómago.

GÉMINIS

Recibirás muchas buenas noticias en tu trabajo o negocio estos días, por fin te reconocen tu desempeño laboral y eso te hará sentir de lo mejor. En estos días pensarás mucho en alguien que se fue de tu lado, te recomiendo ocupar tu mente en actividades que te ayuden a distraerte o enfocarte en el ejercicio. Tu familia te invita a salir de viaje o de paseo un fin de semana, aprovecha para desestresarte. Ten mucha cautela en cómo le dices las cosas a tus seres queridos, muchas veces se pueden enojar si eres demasiado directo. Tendrás un golpe de suerte con los números 05, 29 y 34. Los Géminis que están solteros conocerán a alguien muy compatible que los hará enamorarse de nuevo, especialmente de los signos de Virgo y Acuario. Te regalan una mascota y esa compañía te ayudará a madurar en varios aspectos.

CÁNCER

Te rodean buenas energías y mucha suerte en todo lo relacionado con nuevos contratos, sólo procura no presumir nada antes de tiempo para que no se te salen los planes. Tramita tu pasaporte y tu visa para salir de viaje pronto. Sabrás de un embarazo en la familia que te dará mucha alegría. Cuidado con los celos, trata de no controlar tanto a tu pareja para que después no caigas en pleitos sin razón. Para los Cáncer que están solteros, serán unos días óptimos para conocer a personas muy compatibles. Tus números de la suerte son 08, 19 y 32. Vístete de colores claros para que la energía positiva te rodee con más fuerza. En estos días te dominará el planeta Mercurio, lo que significa que tendrás mucho éxito si te decides a regresar a estudiar, especialmente en aspectos relacionados con la comunicación.

LEO

Durante esta semana enfrentarás algunas complicaciones personales y problemas de estrés, así que te recomiendo enfocar tu energía en hacer ejercicio para liberar las energías negativas. En tu trabajo se avecinan cambios muy importantes en cuestiones de puestos y reacomodo de personal, así que trata de hablar con tus superiores para que te consideren en un mejor puesto. En cuestiones amorosas estarás de lo mejor con tu pareja. A los Leo que se encuentran solteros les vendrá alguien del signo de Aries o Capricornio con quien podrán establecer una relación formal. En los temas de salud, debes hacerte chequeos de los huesos y articulaciones, son tu punto débil. Trata de estar más atento en las calles para evitar accidentes y caídas. Tu planeta es Plutón, lo que augura una gran transformación en lo personal y dejar atrás todo lo negativo.

VIRGO

Gozarás de mucha suerte en lo relacionado con los juegos de azar con los números 07, 34 y 51. Usa el color rojo en toda tu ropa. En el trabajo se viene una revisión importante, así que pon todos tus pendientes en orden. Cuídate de problemas de nervios. Si piensas iniciar una dieta, trata de no tomar pastillas, eso sólo alterará tu sistema nervioso. Ten mucho cuidado con los documentos que firmas, debes leer hasta las letras chiquitas y asesorarte con un profesional. Cambias de coche por uno más reciente. Tu planeta en esta semana es Neptuno, lo que implica que vendrán algunos problemas con personas del trabajo o amigos muy cercanos. Te recomiendo hacer un análisis de tu personalidad y trabajar en todos esos cambios que te ayudarán a crecer más en tu vida profesional. Estrenas ropa esta semana.

LIBRA

Tendrás días de muchas presiones en cuestiones de trabajo. Te recomiendo tener paciencia y cautela en tus acciones, tu signo es muy impulsivo y siempre busca problemas donde no los hay, así que mantén la calma y buena actitud. Te llega un viaje de imprevisto por cosas de trabajo. Ya no extrañes el amor, si realmente quieres a esa persona, búscala otra vez, el orgullo a veces no es tan bueno y necesitas quedar en paz contigo mismo. Recibirás una invitación para comer este jueves y un regalo inesperado por parte de un nuevo amor. El signo Libra es el más complicado en lo que se refiere a elegir una pareja. Ya no seas tan determinante con tu amistades, recuerda que el ser amigo es incondicional y no se pueden poner condiciones. Tendrás un golpe de suerte con los números 01, 34 y 60 y trata de usar el color amarillo para aumentar tu suerte.

ESCORPIO

Te sentirás un poco alterado por problemas personales; tienes el poder de quitarte todo lo negativo, sólo necesitas tomar la decisión de alejar esas amistades o malos amores de tu vida. Te llega un dinero extra para pagar una deuda. Tu mejor día será este viernes, la suerte te sonreirá en todos los sentidos y más en cuestiones de trabajo, pero recuerda ser discreto con tus planes para que no te llenes de energía negativa. Ya no pelees con tu pareja, sí te quiere pero recuerda que deben darse un espacio para que no se sientan presionados. Te llega un golpe de suerte en la lotería con los números 09, 43 y 56. Tu compatibilidad en el amor será con los signos Capricornio, Cáncer o Virgo. El planeta que te regirá esta semana será Marte, lo que indica que serán días de sorpresas en cuestiones de viajes y negocios nuevos.

SAGITARIO

Continuarás con tus relaciones públicas para avanzar profesionalmente. Recuerda seguir preparándote en lo profesional, eso te abrirá muchas puertas en el futuro. Llegará una gran sorpresa laboral en estos días. Ten cuidado con los chismes con personas de tu trabajo y protégete encendiendo una veladora roja este lunes para cortar todo lo negativo. Te llega un amor nuevo del signo de Aries o Leo que será muy compatible contigo y hablará de darte mucha seguridad y protección. Un amor del pasado te extraña y querrá volver. Pagas el seguro de tu carro. Tramitas la papelería de tu título y te llega un bono por unas ventas. Tus números de la suerte son 04, 33 y 91, y tu color el blanco. Te recomiendo tomar con cautela lo que firmas en contratos o créditos. Sigue con la dieta y el ejercicio, que ya te ves de lo mejor.

CAPRICORNIO

Habrá muchos cambios en tu trabajo y en tu vida personal. Tu signo está cruzando por una etapa de inestabilidad y necesitas tener paciencia y no enojarte tanto en las discusiones de pareja, que estas energías encontradas pronto pasarán y volverás a ser el mismo. Te reencontrarás con un amor. Tu signo es el más centrado y maduro del Zodíaco, así que trata de poner tu mente en actitud positiva para solucionar todo de la mejor manera. Ten cuidado con lo que comes, sigue con la dieta y trata de no dejar el ejercicio, que ya luces de lo mejor. Recibes el pago de tus vacaciones o te dan un bono. Sigues arreglando tu casa o comprando muebles para remodelarla. Decides tomar vacaciones en estos días para pasar un tiempo con la familia. Tu día de suerte será este martes con los números 00, 23 y 45, y trata de usar el color azul fuerte.

ACUARIO

Semana de enfrentar problemas con tus compañeros de trabajo por un cierre de contrato, te recomiendo concentrarte en tu desempeño laboral. Tu signo es muy sentido y toma muy en serio las opiniones de los demás, aprende a quitarte esas energías externas y a saber diferenciar una crítica constructiva de una envidia hacia ti, y comienza a vivir sin rencores. Un amor del pasado te busca para quedar en paz contigo y olvidar rencores. Te invitan a una empresa internacional y consideras cambiarte de trabajo, es momento de crecer profesionalmente. Empiezas a tomar un curso de idiomas y eso te ayudará a estar mejor preparado. Tendrás un golpe de suerte este miércoles con el número 05, 66 y 80. Éste es tu mes y más porque comienza tu cumpleaños. Si tienes oportunidad de ir a la playa, hazlo, que te sentirás de lo mejor.

PISCIS

Tendrás un encuentro con el que te darás cuenta lo que estás haciendo bien y lo que no. Ésta es tu mejor etapa del año, por eso sientes que debes reinventarte por completo, así que no lo dudes y toma las decisiones necesarias para avanzar. Tu mejor día será el viernes, la suerte te sonreirá en todos los sentidos; enciende una veladora blanca para que la suerte se quede contigo más tiempo. Compras boletos de avión para salir de vacaciones con tus amigos. Harás inversiones en tu carro y tu patrimonio. Tu signo domina el diseño y la medicina, así que trata de irte por ese camino. Será una semana de amores nuevos y muy compatibles contigo. Recuerda que siempre llega el amor sin buscarlo. Ten cuidado con problemas de salud, es importante que visites al médico. Tendrás un golpe de suerte en la lotería con los números 08, 31 y 99.

