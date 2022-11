Daemon Targaryen es uno de los personajes principales de “House of the Dragon”, el spin-off de la exitosa serie “Game of Thrones”. En la trama se ve que tenía intenciones de tomar Runestone tras la muerte de Rhea Royce, pero finalmente este punto no se abordó en la primera temporada.

El episodio 5 de “House of the Dragon” nos mostró que Daemon Targaryen viajó en secreto al Valle para enfrentarse a Rhea, a quien mató para poder tomar una nueva esposa y apoderarse de su herencia. Luego Ser Gerold Royce lo expuso ante todos y se ganó el odio del Príncipe Rebelde.

Tanto en la producción de HBO como en el libro “Fuego y sangre” (“Fire & Blood”) de George R. R. Martin se abordó el momento en que Daemon Targaryen va al Valle para reclamar Runestone. Sin embargo, no de la misma manera.

La primera temporada de “House of the Dragon” llegó a su final el domingo 23 de octubre de 2022 (Foto: HBO)

¿POR QUÉ DAEMON TARGARYEN NO RECLAMÓ RUNESTONE EN “HOUSE OF THE DRAGON”?

En el libro “Fuego y sangre” (“Fire & Blood”), de George R. R. Martin, Daemon Targaryen va al Valle para reclamar Runestone. Sin embargo, su reclamo es rechazado por House Royce y Lady Jeyne Arryn lo destierra del Valle.

Según explica Screenrant, el reclamo de Daemon Targaryen es rechazado por su falta de mérito, ya que su matrimonio nunca se consumó.

Entonces, ya que el intento de Daemon de reclamar Runestone era solo un párrafo en “Fuego y sangre”, la producción de “House of the Dragon” no consideró necesario recrear esta secuencia completa.

Daemon Targaryen va al Valle para reclamar Runestone (Foto: HBO)

Hay que tener en cuenta que “House of the Dragon” da un salto en el tiempo de 10 años hasta que Daemon vive en Pentos con su familia, por lo que el viaje de Daemon al Valle fue solo uno de los muchos eventos del libro que se eliminaron en la producción de HBO.

Claro está que los productores de “House of the Dragon” no querían perder el tiempo con una escena rápida del rechazo de Daemon en el Valle y que no aportaría algo relevante a la primera temporada.