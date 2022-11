La primera temporada de “House of the Dragon”, el spin-off de la exitosa serie “Game of Thrones”, nos dejó memorables momentos que sus seguidores aún tienen presente. Para ser exactos nos referimos a la coronación de Aegon II (Tom Glynn-Carney) y Rhaenyra (Emma D’Arcy), heredera legítima.

Estos momentos tuvieron lugar en el l final de la primera temporada de “House of the Dragon”, concretamente en los episodios “El consejo verde” (1x09) y “La reina negra” (1x10). En ellos hemos podido ver las coronaciones del nuevo Rey y Reina de los Siete Reinos.

Primero fue coronado el primogénito varón de Viserys I Targaryen (Paddy Considine), Aegon II (Tom Glynn-Carney), y luego Rhaenyra (Emma D’Arcy). Sin embargo, lo que llamó la atención de los seguidores de “House of the Dragon” es que se utilizaron diferentes coronas ¿Qué significado tiene cada una? Aquí te lo contamos.

Matt Smith como Daemon Targaryen en la serie "House of the Dragon" (Foto: HBO)

¿QUÉ SIGNIFICA LA CORONA DE AEGON II?

Aegon II Targaryen fue coronado en “House of the Dragon” como “El verdadero rey de los Siete Reinos”. Durante la ceremonia, Ser Criston Cole le coloca una corona de metal, negra y con un rubí incrustado.

La corona negra de Aegon II Targaryen es una reliquia hecha de acero valyrio, un metal raro y de gran calidad. Esta le perteneció primero a Aegon El Conquistador Targaryen, luego la usaron otros reyes que se caracterizaron por ser crueles o tener afición por la guerra.

Tom Glynn-Carney como el rey Aegon II Targaryen en "House of the Dragon" (Foto: HBO)

La corona negra de Aegon El Conquistador tiene un valor histórico para los Targaryen, al ser el símbolo de los reyes crueles que gobernaron sobre Westeros.

En el noveno capítulo de “House of the Dragon”, Otto Hightower dice que la corona muestra cómo será el reinado de su nieto. Así los Verdes pretenden darle credibilidad a la historia de Alicent, quien asegura que Viserys cambió de opinión y nombró a Aegon II como su sucesor en vez de a Rhaenyra.

¿QUÉ SIGNIFICA LA CORONA DE RHAENYRA?

La corona que usa Rhaenyra (Emma D’Arcy) es la del Rey Viserys. Esta fue creada originalmente para el rey Jahaerys I Targaryen, al que sucedió Viserys.

El que Rhaenyra use la corona de su padre significa el deseo de Viserys de ser ella quien se siente en el Trono de Hierro tras su muerte. Además, es un recordatorio de que Aegon es un usurpador, según explica Marca.com.