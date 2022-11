El rey Viserys de “House of the Dragon” fue clave en la temporada 1 de la serie de HBO Max que fue una de las grandes novedades de 2022. El personaje fue magistralmente interpretado por Paddy Considine y hubo un momento que resaltó en este entrega: la impactante escena de su rostro deteriorado por la enfermedad. ¿Cómo hicieron posible ese efecto?

Viserys es la piedra angular de la primera etapa del programa y de lo que vendrá en los nuevos capítulos. La salud del monarca se fue derruyendo como metáfora de lo que sucederá con la casa Targaryen en el futuro, lo que se vio en “Game of Thrones”.

Pero antes de llegar a ese punto, el rey Viserys empezó controlando su enfermedad y fracasando en el hecho de evitar un enfrentamiento interno por el poder entre sus familiares, al ver que su vida se apagaba más rápido que antes.

En esa disputa se plantearon dos posiciones, las de Rhaenyra y Alicent, quienes se encargarán de continuar la historia tras la muerte de Viserys en el capítulo 8 de “House of the Dragon”. Los fans del show , de esta manera, quedaron impactados por el realismo del rostro maltrecho del rey.

Paddy Considine interpretando al rey Viserys I en “House of the Dragon” (Foto: HBO)

¿CÓMO SE HIZO LA CARA ENFERMA DEL REY VISERYS EN “HOUSE OF THE DRAGON”?

La empresa The Mill utilizó diferentes métodos para hacer realidad la cara deteriorada de Viserys pero sin sacrificar las expresiones de Paddy Considine en las escenas, cuando el rey está por morir en la temporada 1 de “House of the Dragon”. Así lo manifestó Mike Bell, el supervisor de efectos visuales de la serie de HBO Max.

“Cuando se quita la máscara, era una construcción en 3D puesta en la versión más delgada y demacrada del Rey Viserys. Es una combinación de métodos de seguimiento 2D y 3D para el agujero real en la herida de su ojo y la mejilla faltante. Porque, obviamente, necesitabas ver el interior en ese momento. Necesitabas ver todos los músculos y dientes”, explicó Bell en una entrevista con Screenrant.

Agregó que, en todo momento, la intención era mantener los rasgos de Considine durante el capítulo 8 del programa, por lo que también se trabajó en conjunto con los responsables del maquillaje. De esta manera, se logró un efecto visual que no perjudica la actuación en un momento clave del show.

“Se decidió muy pronto que definitivamente mantendrían los ojos y la boca (...). También usamos todo lo que podemos de lo que el departamento de maquillaje hizo en el día, con las heridas que tiene en la mejilla”, explicó Bell.

Viserys Targaryen en sus últimos momentos de vida durante "House of the Dragon" (Foto: HBO)

¿CÓMO VER “HOUSE OF THE DRAGON”?

La serie “House of the Dragon” se estrenó el domingo 21 de agosto a través de la plataforma de streaming HBO Max. La serie emite capítulos nuevos de la precuela de “Game of Thrones” todos los domingos. Puedes ver la nueva producción en este enlace.

Aquí puedes ver el tráiler oficial de la serie de HBO Max:

