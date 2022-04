Este 31 de marzo se realizó una de las bodas más esperadas para los amantes de los k-dramas. La unión de Hyun Bin y Son Ye Jin sacudió el mundo del entretenimiento no solo en Corea del Sur, sino en diferentes rincones del planeta, donde las series asiáticas han cautivado a la audiencia.

Las agencias de los protagonistas de “Crash Landing You”, VAST Entertainment y MSTeam, publicaron fotos del matrimonio, en cuya leyenda escribieron que los actores han dado su “primer paso como una pareja casada”, al tiempo de precisar que la ceremonia es privada.

Debido al revuelo que ha provocado la que es considerada la boda más importante del año, te contamos todo sobre la historia de amor de ambos personajes que llevan cerca de 18 años de conocerse.

Hyun Bin y Son Ye Jin contraen matrimonio y se da el tan esperado sí tras dos años de relación (Foto: VAST Entertainment)

LA HISTORIA DE AMOR DE HYUN BIN Y SON YE JIN

A continuación, los detalles de esta relación que traspasó las pantallas, desde que se conocieron hasta que llegaron al altar.

¿Cómo se conocieron Hyun Bin y Son Ye Jin?

Los actores se conocieron el año 2004 cuando Hyun Bin asistió a la premiere de la película “A moment to remember”, protagonizada por Son Ye Jin.

La pareja emocionó a sus millones de seguidores cuando confirmó su relación (Foto: Hyun Bin / Instagram)

Actúan brevemente juntos

Cuando Hyun Bin tenía el papel principal en “Secret Garden”, en 2010, Son Ye Jin fue invita especialmente para que realice un cameo.

Juntos en los premios PIFAN

Cuatro años después, en 2014, los actores asistieron a la ceremonia de los premios PIFAN, donde subieron al escenario para recibir el Producer’s Choice Awards por sus películas.

Los jóvenes actores se lucen muy enamorados (Foto: Son Ye Jin / Instagram)

Graban una película

Trabajaron junto por primera vez para la película “The Negotiation” (2018), pero grabaron las escenas que les tocaba por separado. Fueron captados al año siguiente en un supermercado, pero descartaron algún romance.

El amor traspasa las pantallas

Hyun Bin y Son Ye Jin protagonizan “Crash landing on you” (2019-2020), drama que los unió más e hizo que el amor entre un soldado norcoreano y una millonaria heredera surcoreana traspase las pantallas.

Son Ye-jin y Hyun Bin protagonizaron "Crash Landing On You", serie que se convirtió en todo un éxito (Foto: Netflix)

Oficializan su romance

El 31 de diciembre de 2020, la agencia de Hyun Bin confirmó que tenía una relación con Son Ye Jin, lo mismo hizo la agencia de la actriz al día siguiente, el 1 de enero de 2021, aunque se presume que tenían romance desde marco de 2020. Desde el momento de la noticia, se dejaron ver juntos, aunque siempre con discreción.

Anuncian su boda

En febrero de este 2022, los actores anunciaron su boda. Son Ye Jin compartió una imagen de un vestido de novia en miniatura con un emotivo mensaje: “Encontré a alguien con quien pasar el resto de mi vida. Sí, la persona que crees que es la correcta (…). Pensé que era algo inesperado que un hombre y una mujer se conocieran, compartieran sus corazones y prometieran un futuro”.

La imagen que compartió la actriz para anunciar que se casaba con Hyun Bin (Foto: Son Ye Jin / Instagram)

La boda de Hyun Bin y Son Ye Jin

El 31 de marzo del 2022 se juraron amor eterno Hyun Bin, de 39 años, y Son Ye Jin, de 40. La boda se realizó a las 4:00 p.m. en el hotel Grand Walkerhill Seoul, en el este de Seúl, donde asistieron familiares y amigos íntimos.

Se sabe que la cantante Gummy interpretó el tema “Give You My Heart”, de la serie romántica “Crash Landing On You” (“Aterrizaje de emergencia en tu corazón”, en español).