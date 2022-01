El agresivo coronavirus no distingue personas. Un grupo de actores de la telenovela “Tierra amarga” y personal de la referida producción otomana, que se ha convertido en la favorita en varios países, tienen que batallar contra esta enfermedad que los ha obligado a permanecer varios días en cuarentena para recibir el tratamiento y los cuidados necesarios.

Teniendo en cuenta que el coronavirus viene causando miles de muertes en todo el mundo, es una enfermedad a la que se le debe prestar mucha atención y tener los cuidados respectivos. También se debe precisar que los actores quienes interactúan con diversas personas durante las grabaciones están expuestos a cualquier tipo de contagio.

A inicios de enero del 2022 distintos medios de comunicación de Turquía informaron que dos de los actores más famosos de ese país y que han protagonizado la telenovela “Love Is in the Air” se contagiaron de COVID-19. Se trata de Kerem Bürsin y Hande Erçel quienes,debido a ello permanecen cumpliendo cuarentena.

Al igual que ellos, en la ambiciosa telenovela turca “Tierra amarga” también se han reportado contagios. Esto ha encendido las alarmas de los miles de fanáticos de dicha producción otomana quien están preocupados por la salud de sus ídolos.

LOS ACTORES DE “TIERRA AMARGA” CON COVID-19 QUE PERMANECEN EN CUARENTENA

El portal turco televizyongazetesi reveló que entre los actores que participan de “Tierra amarga” (“Bir Zamanlar Çukurova”, en su idioma original) y que están cumpliendo una cuarentena estricta se encuentran:

1. İbrahim Çelikkol

İbrahim Çelikkol, famoso por interpretar al galán, Hakan Gümüşoğlu ahora cumple cuarentena en su domicilio.

İbrahim Çelikkol interpreta a Hakan Gümüşoğlu en la telenovela Tierra amarga. (Foto: İbrahim Çelikkol / Instagram)

2. Erkan Bektaş

Erkan Bektaş es otro de los famosos actores de “Tierra amarga” que dio positivo al COVID-19. En el drama otomano dio vida al personaje de Abdülkadir Keskin que dio mucho que hablar entre los fans.

Como una forma de batallar contra el virus, Erkan decidió pasar la cuarentena en su casa.

El actor Erkan Bektaş también es parte de la telenovela Tierra amarga (Foto: Erkan Bektaş / Instagram)

3. Hilal Altınbilek

Lo que más llamó la atención de los seguidores de “Bir Zamanlar Çukurova” es que la protagonista Hilal Altınbilek, también conocida como Züleyha, es otra artista quien también resultó contagiada por el COVID-19.

Hilal Altınbilek interpreta a Züleyha. (Foto: Hilal Altınbilek/Instagram)

Pero los actores que participan del éxito otomano que ha conquistado a varios países no son los únicos afectados, pues, se ha conocido que el director Murat Saraçoğlu también es otro de los contagiados, motivo por el cual todos ellos permanecen en confinamiento.

Entre tanto, el portal La Provincia SJ señaló que el productor Timur Savci también fue uno de los contagiados tras tener contacto con Saraçoglu.

¿QUÉ PASARÁ CON LAS GRABACIONES DE “TIERRA AMARGA”?

Por el momento, las grabaciones de la telenovela “Tierra amarga” han quedado suspendidas para evitar que más personas puedan resultar contagiadas con el COVID-19, y también para esperar la pronta recuperación de los tres actores y el personal de la producción.

Mediante un comunicado, “Bir Zamanlar Çukurova” precisó que la telenovela volverá a las pantallas con su nuevo episodio el jueves 20 de enero.

Züleyha y Yılmaz son los protagonistas de la telenovela "Tierra amarga" (Foto: Medyapım / MF Yapım)

¿DE QUÉ TRATA “TIERRA AMARGA”?

“Tierra Amarga” es la historia de un amor legendario, que comienza en Estambul en la década de 1970 y continúa en la tierra de Çukurova. La pareja de enamorados Züleyha y Yılmaz deciden ocultar sus identidades y mudarse de Estambul debido al asesinato que Yilmaz cometió para proteger a su amada de una agresión sexual.

El destino los lleva a Çukurova, específicamente al pueblo de Adana, donde deciden hospedarse y trabajar en la granja de Hünkar Yaman y su hijo Demir, quien se enamorará de la joven sin saber que su corazón le pertenece a Yilmaz. Para mantener el anonimato, los dos enamorados deciden fingir ser hermanos ante la sociedad local.