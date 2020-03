Idols del K-pop donan cuantiosa suma de dinero para ayudar a buscar la cura del coronavirus

Desde que surgieron los primeros casos de coronavirus en Wuhan, China, organizaciones y médicos especialistas han comenzado a trabajar arduamente en encontrar una vacuna o posible cura. Sin embargo, hasta el momento no hay ningún medicamento que pueda combatir al Covid-19. Debido a esto, varios artistas coreanos han destinado gran parte de su salario para ayudar a los afectados y además, promover las investigaciones de la enfermedad.

Tal es el caso de Suga, miembro de BTS , que ha donado aproximadamente 100 millones de wones (moneda surcoreana) a ‘Hope Bridge Disaster Relief Association’ para ayudar a las personas en Daegu, ciudad natal del rapero de K-pop . Esta muestra de apoyo ha sido aplaudida por sus millones de seguidores, quienes ya están acostumbrados a ver a su artista favorito ayudando con alguna causa social.

En un gesto de ayuda para aquellos que sufran este virus, Heize, cantante coreana de Rap, ha donado 50 millones de wones (14,602 soles aproximadamente) a la misma organización. Otra idol coreana que ha decidido contribuir con dinero ha sido IU, quien ha entregado 20 millones de wones a un centro de asistencia social en el condado de Yangpyeong y 15 millones de wones a un centro de cuidado infantil. En total la cantante ha dado cinco donaciones por un monto de 315 millones de wones.

Otra artista que ha donado dinero, pero a su vez ha sido criticada es Tzuyu de Twice. La cantante más joven de la agrupación ha dado 50 millones de wones a ‘Community Chest of Korea’, para las víctimas de coronavirus en Corea del Sur. Aquí surge la polémica, debido a que ella es de nacionalidad taiwanesa, sus compatriotas la han juzgado por no haber enviado dinero a su país natal. Sin embargo, pese a los ataques en las redes sociales, varios artistas salieron a defenderla y el tema pasó a segundo plano.

Por otro lado, el comediante y cantante surcoreano, Kim Joon Hyun donó 24 mil máscaras y 900 desinfectantes al Ayuntamiento de Daegu. Taecyeon, miembro de 2PM, donó 50 millones de wones a la ONG ‘Good Neighbours’. Asimismo, su compañero de banda, Lee Jun-ho donó 30 millones de wones a ‘NGO World Vision’ para ayudar a niños con familias de bajos recursos. Por último, N de VIXX, cantante que actualmente lleva a cabo su servicio militar obligatorio, donó todo su salario de un año como soldado. El monto sería de 4,2 millones de wones a la ‘Fundación Happy Bean’. No cabe duda que estas muestras de apoyo serán de mucha ayuda.

