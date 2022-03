Belinda siempre se ha mostrado muy reservada con su vida privada, pero en numerosas ocasiones ha manifestado que su familia constituye una parte sumamente importante de su vida y de su entorno. Tras la ruptura con Christian Nodal, la cantante ha encontrado refugio y apoyo en sus padres y hermano, Ignacio Peregrín, quien ha llamado la atención del público.

Ignacio Peregrín, mejor conocido como ‘Nachito’, es el hermano menor de Belinda, de hecho, es su único hermano, hijo de Ignacio Peregrín y Belinda Schüll. A pesar de no pertenecer al medio artístico, el joven se ha robado la atención en las redes sociales y la prensa ha puesto sus ojos en él.

Pese a su corta edad, el hermano menor de Belinda es un empresario exitoso. La intérprete de “Sapito” y el joven tienen una estrecha relación y se han dedicado lindos mensajes de hermandad a través de sus redes sociales. Pero, ¿qué hace Ignacio Peregrín y a qué se dedica?

Ignacio Peregrín nació el 25 de agosto de 1996 y es el único hermano de Belinda (Foto: Ignacio Peregrín/ Instagram)

¿QUIÉN ES IGNACIO PEREGRÍN, EL HERMANO DE BELINDA?

Ignacio Peregrín nació el 25 de agosto de 1996 y es el único hermano de Belinda. Pese a su corta edad, el joven es un empresario exitoso y ha mostrado interés en la policía mexicana.

Es dueño del bar ‘La Chismosa’, ubicado en la zona exclusiva de Polanco, en la Ciudad de México. Actualmente estudia y se le ha visto acompañar a Belinda a eventos sociales y conciertos que ofrece la intérprete de ‘El Baile del Sapito’.

Belinda y Nachito mantienen una muy buena relación, aunque, como en todas las familias, a veces pelean, pero disfrutan mucho pasar el tiempo juntos.

El hermano de la cantante pop también se ha mostrado interesado en la política y participó en elecciones del 6 de junio de 2021 como candidato en Movimiento de Regeneración Nacional, mejor conocido por sus siglas como MORENA, el Partido del Trabajo o PT y del Partido Verde Ecologista, PVEM.

Ignacio Peregrín dio a conocer esta noticia con una fotografía en la que se le puede ver con un traje color verde agua y en la descripción dio a conocer que está enfocado en mejorar el futuro de los jóvenes. “A los jóvenes nos toca ahora escribir nuestra propia historia”, escribió en sus redes sociales.

Belinda compartió a través de su historia de Instagram el orgullo que siente por su hermano menor y lo expresó de la siguiente manera: “No sabes lo que me llena de orgullo leer esto, has trabajado tanto, he sido testigo de tu esfuerzo, dedicación y amor. Estoy muy orgullosa de ti. Eres un gran hombre lleno de empatía por los demás. Vamos con todo mi Nachito”.

Nacho ha sido muy unido a Belinda desde pequeño y constantemente demuestra su amor hacia la intérprete de “Ni Freud Ni Tu Mamá” a través de Instagram, en donde la apoya en todos los proyectos en los que participa. Se les suele ver juntos y pasando buenos momentos.

Ignacio Peregrín ha optado por mantenerse lejos de los reflectores, y a diferencia de su popular hermana mayor, no le gusta tener un perfil conocido en la vida pública; y por el contrario, ha dedicado sus esfuerzos a desempeñarse en los negocios, siendo socio de distintos emprendimientos.