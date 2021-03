“Ilusiones Mortales” se ha convertido en la película que ha dejado cautivados a muchos, así como lo logró en el 2020 “365 dni”. El thriller erótico de Netflix sigue a Mary, una escritora que regresa a su carrera después de tomarse un merecido descanso. Para dedicar tiempo a su libro, decide contratar a una niñera para que cuide a sus hijos.

María quiere concentrarse completamente en su libro. Sin embargo, su vida está peligrosamente equilibrada entre la realidad y la ficción, con la situación acentuada por la niñera, Grace. Mary navega a través de sus deseos reflejándolos en Grace, pero por otro lado, Grace no es quien parece ser. Tiene un pasado oscuro que se entromete con su presente.

“Ilusiones Mortales” es un thriller psicológico que atraviesa las líneas de la ilusión y crea una narrativa salpicada de elementos eróticos. Los deseos y las emociones tienden a vencer a una persona en un momento de tentación dudosa. Las delgadas líneas entre la realidad, la imaginación, las imágenes y las pesadillas a menudo se difuminan, lo que resulta en alucinaciones inquietantes.

Con personajes ambiguos, “Ilusiones Mortales” inventa una historia que parece un homenaje a los thrillers clásicos que en su mayoría tienden a ganarse al público. Sin embargo para muchos, el final no fue lo suficientemente claro. Es por eso que te damos una explicación detallada de su final. Sigue leyendo y entérate. Alerta de Spoilers.

EXPLICACIÓN DEL FINAL DE “ILUSIONES MORTALES”

Mary visita a Grace en el psiquiatrico. (Foto: Netflix)

Mary, es una autora exitosa, conocida por su serie de suspenso lascivo, y felizmente casada con su esposo, Tom. Su editor le pide que escriba otro de la serie, que hace tiempo no lo hace y le ofrece un lucrativo anticipo de dos millones. Aunque al principio se niega, le dice a Elaine: “No me conoces cuando escribo. Me convierto en una persona diferente”.

Ella se ve obligada a aceptar cuando Tom revela que perdió un montón de su dinero. La explicación de esto se confunde con una extraña voz superpuesta, lo que hace que parezca que los escritores no pudieron encontrar algo para justificar la pérdida. Para ayudar con sus deberes como madre y autora, su mejor amiga Elaine, le sugiere que consiga una niñera a través de una agencia elegante.

Mary está de acuerdo, pero después de una serie de malas entrevistas, considera darse por vencida, entonces Grace aparece y parece perfecta. Sin embargo, Mary está sufriendo un bloqueo de escritor y usa su floreciente amistad con Grace para ayudar a superarlo. Aquí es donde entran en juego las “líneas borrosas” de la sinopsis de la realidad y la ficción.

Mary no pudo imaginar que Grace sería una impostora. (Foto: Netflix)

Mary comienza a tener lo que parecen ser elaboradas fantasías sexuales sobre Grace, que le confía a Elaine. Pero cuando se acerca a Grace y le dice que no pueden volver a hacerlo nunca más, Grace no parece tener idea de lo que Mary está hablando. Por razones que no están del todo claras, Elaine comienza a preocuparse por Grace, aunque no parece haber nada malo en su matrimonio.

Después de un casi accidente en el que Tom entra a la cocina mientras Grace le cae encima a Mary, ella se vuelve más paranoica. Ella se va a la cama sintiéndose mal y tiene lo que parece ser una vívida pesadilla de Grace y su esposo fornicando en la cocina. Acusa a Grace en la cena frente a los niños, lo que molesta a todos los involucrados.

A la mañana siguiente, Mary se disculpa, culpando de todo a su salida de Hulk, que induce a escribir, pero cuando le pregunta a la agencia de niñeras por qué no han cobrado su cheque, le dicen que lo harían, pero aún no ha elegido una niñera. Mary sale a la caza para descubrir quién es Grace en realidad. Primero, va a la oficina de Elaine para disculparse y pedir ayuda, pero cuando llega, encuentra a Elaine muerta con un par de tijeras que le salen del cuello.

¿Qué pasó con Grace realmente? (Foto: Netflix)

Sin embargo, cuando Grace llega a la estación de policía, se revela que ella es la principal sospechosa y la policía tiene imágenes de alguien que se parece a ella yendo a la oficina de Elaine, y sus huellas digitales están en el arma homicida. Mary, aún no arrestada, huye de la estación y viaja a la pequeña ciudad sin nombre para encontrarse con la tía de Grace.

La tía, que tiene algún tipo de trastorno de identidad disociativo, revela que Grace fue una de varias niñas que fueron abusadas por sus padres, y fue la única que sobrevivió, y así fue como la tía llegó a tener la custodia de ella. Sin embargo, está claro que escapar a casa de la tía tampoco fue pan comido. De camino a casa, Mary llama a su marido y le deja un mensaje de voz, diciéndole que no deje entrar a Grace; desafortunadamente, está en la ducha y no lo atiende.

Grace aparece, vestida con un traje de dominatrix y blandiendo un cuchillo y después de un diálogo torpe, ataca a Tom en una escena de lucha bastante torpe. Mary llega a casa llamando desesperadamente a su esposo, pero encuentra a Grace en su lugar, quien dice que no tiene idea de lo que sucedió. Mary encuentra a Tom sangrando en el baño, pero Grace todavía dice no saber lo que pasó, pero luego dice “No pude detenerla”.

Mary decide investigar a Grace y conversa con una pariente de ella. (Foto: Netflix)

La gran revelación es que Grace tiene otra personalidad llamada Margaret, que es la personalidad que ayudó a Grace a sobrevivir al abuso de sus padres. Margaret y Mary pelean, Mary golpea a Margaret en la cabeza con una maceta. Un año después, Mary y Tom están felices. Mary deposita un manuscrito en la tumba de Elaine y luego va a visitar a Grace a un hospital seguro.

El siguiente giro es el final, en el que una mujer, presumiblemente Mary, sale del hospital, vestida con el mismo atuendo que supuestamente llevaba Mary cuando fue a matar a Elaine. ¿Era Grace con la ropa de Mary, que acababa de asesinarla y había escapado disfrazada? ¿O es Mary simplemente con su propia ropa, extrañamente cubierta?

¿POR QUÉ MARY VISITA A GRACE EN EL HOSPITAL?

Mary decide llevarle flores y libros a Grace. (Foto: Netflix)

Después de que Mary recibe la información de que Grace no está alistada en la empresa, se aventura a realizar su propia investigación. Mary visita a la tía de Grace, que no quiere dejarla entrar. La mujer mayor tiene una forma extraña de hablar: usa dos voces disyuntivas para crear diferentes personajes en su cabeza. Ella le cuenta la historia de Grace y como adoptó un alter-ego de Margaret que le daría compañía junto a su hermano.

Al final, su personalidad dividida sale a la luz cuando ataca a Tom. Mary interviene oportunamente y salva el día. La narración da un salto de un año y vemos a Mary visitando una sala psiquiátrica donde se encuentra con Grace. Ella conserva el amor de Grace por los libros. Luego dan lugar a la toma de Mary y su sospechosa vestimenta.

En esencia, tenemos un cierre para el personaje de Grace, pero Mary sigue siendo una presencia dudosa. Mary, a pesar de conocer la verdad detrás de Grace, mantiene contacto con ella. Su relación con Grace no termina ni siquiera después del feroz ataque a Tom. Los deseos de Mary no están contenidos ya que todavía ve el reflejo de su juventud en Grace.

Quizás, su camaradería sexual aún no ha terminado, ya que Grace siempre seguirá siendo su musa. Su bloqueo de escritor se despeja después de conocer a Grace y, por lo tanto, decide quedarse cerca. Grace, una inspiración malvada, mantiene a Mary ocupada con pensamientos posteriores que la ayudan a mantenerse productiva. Dado que su atuendo es el mismo que su visita a Elaine, se puede suponer que Mary no quiere que su asociación con Grace se derrame abiertamente.

¿QUIÉN MATÓ A ELAINE?

Libro dedicado a Elaine, tendrá algo que ver su historia con lo sucedido con ella? (Foto: Netflix)

La crisis narrativa se induce con la muerte de Elaine. La apuñalan brutalmente en la garganta con unas tijeras. La policía examina las imágenes de CCTV y las huellas dactilares del arma homicida insinúan la participación de Mary en el crimen. Curiosamente, vemos dos flashbacks diferentes de los crímenes: uno de ellos muestra a Mary visitando la oficina de Elaine y sus acciones coinciden con la investigación de la policía.

Mientras que el otro muestra a Grace haciendo lo mismo, sin embargo, no se muestra visitando a Elaine. En este sentido, puede haber dos escenarios posibles. En primer lugar, en el caso de Mary, se le diagnostica trastorno de estrés postraumático y una experiencia extracorporal. Además, el final también insinúa su participación, ya que usa el mismo atuendo en la oficina de Elaine.

Un motivo potencial del crimen de Mary puede ser que probablemente esté descontenta con Elaine señalando la aventura entre Tom y Grace. Parece una buena amiga de Elaine, pero Mary se vuelve loca cuando la interrogan. Está claro que ella está afectada por un trauma, y la intromisión de Elaine en sus asuntos personales podría haber desencadenado su ira.

Tendrá algo que ver Mary con la muerte de Elaine? (Foto: Netflix)

Mary quería ocultar sus enfermedades y, cuando la amenazan con exponerse, sufre una secuela. Quizás comete el hecho por un impulso que la ayuda a completar su historia. Podemos llegar a esta conclusión ya que Mary dedica su manuscrito a Elaine. Esencialmente, al ayudar a Mary a adquirir una musa para la historia, la propia Elaine se convierte en una.

En segundo lugar, la personalidad dividida de Grace y su perspectiva viciosa apuntan a su fechoría, pero si hubiera sido así, habría sido confinada en un pabellón psiquiátrico para prisioneros. Pero ese no es el caso. Grace sigue a Elaine y Mary desde el principio, pero aprovecha la oportunidad para infiltrarse en la vida de Mary.

Sin embargo, Elaine quiere exponer las verdaderas intenciones de Grace ya que ve a Tom y a ella juntos. Tal vez por proteger sus propios intereses, Grace mata a Elaine. Aún así, la escena final se inclina hacia la participación de Mary en el crimen porque la forma similar en la que ella se escabulle conecta los dos puntos distintos.