La historia de amor y traición entre la doctora Asya y su esposo Volkan en la telenovela turca “Infiel”, se ha convertido en la preferida de muchas personas en España. Actualmente, dicha producción es una de las más vistas e incluso los actores protagonistas Cansu Dere y Caner Cindoruk se han ganado el cariño de la teleaudiencia.

La telenovela “Infiel” (“Sadakatsiz”, en su idioma original) es protagonizada por Cansu Dere, quien encarna a Asya, mientras que el actor Caner Cindoruk interpreta al personaje de Volkan. La pareja que aparentemente vive feliz junto a su hijo atravesará por una etapa de crisis cuando una extraña mujer llegue a sus vidas.

Es así como este éxito turco logró ubicarse entre las telenovelas más exitosas tanto en España como en otros países de América Latina donde “Infiel” también ha recibido la buena crítica de la teleaudiencia ganando más fanáticos.

Telenovela "infiel" se ha convertido en una de las favoritas en España.

En su país de origen (Turquía) “Infiel” se estrenó el 7 de octubre del 2020 y desde entonces se convirtió en la favorita de la pantalla chica, mientras que en España el estreno fue el 5 de septiembre del 2021 y es transmitida por la señal de Antena 3.

LAS 5 COSAS QUE SUCEDERÁN ESTE DOMINGO 5 DE DICIEMBRE EN “INFIEL”

Para este fin de semana la producción otomana “Infiel” traerá muchas sorpresas para sus miles de fanáticos y, por ello, hemos hecho una lista de las 5 cosas que se podrán ver este domingo 5 de diciembre por Antena 3.

5. BAHAR NO PERDONA A MERT

Luego que Mert engañó a Bahar, la mujer decide no perdonarlo por haberla traicionado con una camarera. Posteriormente lo cita a su casa pero cuando Mert llega encuentra sus maletas en la puerta. “Ahora si que me has perdido para siempre”, le dice Bahar.

4. DESCUBREN QUE ALI ROBÓ LA PULSERA

Por otro lado, Gönul le cuenta a Derin que la pulsera que supuestamente perdió en la subasta está en poder de la doctora Asya. La mujer se da cuenta que quien se robó la joya fue Ali.

Al llegar la noche, Derin va en busca de Alí para conversar con él. “Ya sé lo que te atormenta. Estás robando cosas a la gente”, le dice Derin. Pero eso no fue todo, pues, le comenta que ya sabe perfectamente que fue él quien se llevó la pulsera que diseñó el día de la subasta y se la dio a Asya.

Volkan, Ali y Asya en Infiel.

“De niña hacía lo mismo que tú. Castigaba a las personas que no quería quitándoles sus cosas, así que no te preocupes, que no diré nada”, le dice la mujer a Ali.

3. EL PLAN DE DERIN

Si Derin perdonó a Ali por lo que hizo, esto fue porque tiene un plan bajo la manga y se trata de ganarse la confianza del adolescente, pues, piensa que estando de su lado le será más fácil retener a Volkan, quien no ha podido olvidar a Asya.

2. NIL DESEA SABER QUE PLANEA SELCUK

Selçuk tiene algunos planes en contra de Asya, pero la curiosidad de Nil puede más que ella y se acerca a su expareja con la finalidad de averiguar qué es lo que trama. Como consecuencia de ello, incluso acepta su propuesta de matrimonio.

Pero no todo saldrá como ella planeaba, pues, tras ser descubierta huirá por presuntas represalias de su exnovio. La joven Nil escapa con la ayuda de Asya pero Selçuk da con su paradero y la sigue y llegan hasta uno de los pisos más altos de un edificio en construcción. Nil quien no ve otra salida piensa en saltar pero Volkan la salva antes que cometa una tragedia.

Nil, personaje de la telenovela Infiel.

Pero es Selçuk quien pierde el equilibrio y cae al vacío. Asya trata de ayudarlo y logra ver que aún tiene signos vitales.

1. ASYA SE ENTERA QUE ALI HA ROBADO MUCHAS COSAS

Una gran sorpresa se llevará Asya cuando tras encontrarse con Serap en la puerta del colegio de sus hijos se enterará de algo muy grave.

Se trata de su hijo Ali, quien ha sido visto robando varias cosas al interior del colegio donde estudia y esto es revelado por la secretaria de la escuela.