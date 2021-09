En los últimos años las telenovelas turcas han tenido gran éxito en todo el mundo. España es uno de los países donde estas historias se han convertido en un boom televisivo y tienen miles de seguidores. “Mi hija” (“Kızım”), “Mujer” (“Kadın”) y “Love Is in the Air” son un gran ejemplo de ello y ahora una nueva producción está por convertirse en el siguiente éxito de la televisión española: se trata de “Infiel”, titulada como “Sadakatsiz” en su idioma original.

Protagonizada por Cansu Dere y Caner Cindoruk, “Infiel” es la adaptación turca de la serie británica “Doctor Foster”. Esta gran historia centrada en el amor, la decepción, las mentiras, el empoderamiento y la venganza, llega para conquistar a la audiencia de España.

“Infiel” (“Sadakatsiz” en su idioma original) narra la historia de una familia conformada por la doctora Asya y su esposo Volkan, quienes aparentemente viven en armonía junto a su hijo, pero toda esa paz termina cuando la mujer descubre una infidelidad de su pareja. Esta telenovela turca llega en reemplazo de “Mi hija”, que está cerca de su final, y se emitirá en Antena 3. Aquí todos los detalles de su estreno.

“Infiel” está protagonizada por Cansu Dere y Caner Cindoruk (Foto: Medyapim)

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER EL ESTRENO DE “INFIEL” POR ANTENA 3?

“Infiel”, telenovela turca protagonizada por Cansu Dere y Caner Cindoruk, se estrenará el domingo 5 de septiembre a las 22:00 horas por Antena 3 para España.

Inmediatamente después, se emitirá una nueva entrega de ‘Mi hija’, que continúa con la emisión de sus capítulos finales en la cadena de Atresmedia TV. ‘Infiel’ también estará disponible en ATRESplayer PREMIUM.

Esta nueva producción, que mezcla géneros como el drama y thriller, cuenta con un elenco encabezado por la aclamada actriz Cansu Dere (‘Madre’, ‘Sila’, ‘Ezel) y reconocido actor Caner Cindoruk (‘Mujer’), quienes dan vida a los protagonistas, Asya y Volkan, respectivamente.

Un trepidante thriller, de amor, decepción, mentiras y venganza, que ya es la serie turca de más éxito de los últimos años, llega a Antena 3 📺#Infiel, este domingo a las 22:00h...¡ESTRENO! 💥Y a continuación, capítulos finales de #MiHija https://t.co/IzrZnsFzAR pic.twitter.com/Uku311tSKF — antena 3 (@antena3com) August 31, 2021

¿DE QUÉ TRATA “INFIEL”?

“Infiel” (“Sadakatsiz” en su idioma original) la historia de una familia conformada por la doctora Asya y su esposo Volkan, quienes aparentemente viven en armonía junto a su hijo Ali. Lo que parece una vida de felicidad, amor y dinero se verá truncada por la infidelidad de él.

Volkan mantiene una relación de dos años con una joven llamada Derin (Melis Sezen). Luego de descubrir que vivía una mentira, ya nada será igual y una empoderada Asya tomará el control y se negará a ser una víctima.

“Infiel” está producida por las compañías Medyapim y Mednova. La telenovela turca cuenta con un total de 31 episodios con una duración de 120 minutos cada uno, por lo que Antena 3 puede llegar a realizar hasta 60 emisiones de la serie si decide dividirla como hizo con ‘Mujer’.

“Infiel” está producida por las compañías Medyapim y Mednova (Foto: Medyapim)

¿QUIÉNES SON LOS PROTAGONISTAS DE “INFIEL”?

La telenovela turca “Infiel” está protagonizada por Cansu Dere y Caner Cindoruk. Actores que la audiencia reconocerá por su participación en otras conocidas telenovelas como ‘Madre’, ‘Sila’, ‘Ezel, en el caso de la actriz, y ‘Mujer’, en el caso del actor turco.

CANSU DERE ES ASYA ARSLAN

Cansu Dere interpreta a Asya, una mujer que nació y creció en Esmirna y perdió a sus padres en un accidente de tráfico a una edad temprana. Se enamoró de Volkan, a quien conoció cuando comenzaba como médica. Aunque gracias a su carrera podría ir al extranjero, decide quedarse en Tekirdağ, la ciudad natal de Volkan, para formar una familia.

Todos a su alrededor tienen un vínculo con Volkan. Aunque parece fría y egoísta por fuera, tiene una energía cálida por dentro. Extremadamente meticulosa, extremadamente dedicada a su hijo y al trabajo y leal a su familia. Es indulgente cuando es honesta consigo misma, pero no soporta las mentiras.

Cansu Dere interpreta a Asya (Foto: Medyapim)

CANER CINDORUK ES VOLKAN ARSLAN

Caner Cindoruk interpreta a Volkan, quien perdió a su padre hace años y se quedó solo con su madre. Al experimentar dificultades financieras se volvió muy ambicioso. Estudió arquitectura en una de las mejores universidades de Estambul con el esfuerzo de su familia. Luego conoció a Asya y cuando se enteró de que estaba embarazada, le propuso matrimonio y la llevó a su ciudad natal.

Aunque es un esposo y padre maravilloso, seguro de sí mismo, comprensivo, admirado y respetado por las personas que lo rodean, es poco disciplinado en el trabajo. Su hijo Ali es lo más preciado de su vida.