¿Cuál es la historia original de “Infiel”? La nueva telenovela turca “Sadakatsiz” ha salido de las fronteras de su emisión original para sorpreder al mundo como lo han hecho antes “Mujer” (“Kadin”), “Mi hija” (“Kizim”), “Love Is in the Air”, entre otras. La historia de Asya (Cansu Dere) y Volkan (Caner Cindoruk) ha generado polémicas en su país. Conoce aquí un poco más de la apuesta televisiva que es una adaptación de la serie británica “Doctora Foster”.

La producción otomana fue todo un suceso en su emisión original. Apareció el 7 de octubre de 2002 y culminó su primera temporada el 2 de junio de 2021, con un total de 31 episodios y a la espera de que haya más noticias de su temporada 2, que podría aparecer a más tardar en 2022, según estimaciones de los medios locales.

“Infiel”, de inmediato, tuvo una repercusión en los hogares turcos, lo que se midió en altos picos de audiencia en las mediciones. Estuvo tan en boca del país sobre todo cuando se dio una polémica en cuanto a su historia. Porque el Consejo Supremo de Radio y Televisión de Turquía (RTÜK) multó a la producción bajo este argumento: “mostrar las relaciones extramatrimoniales como normales”.

De esta manera, la historia de Asya y Volkan es una imperdible serie de televisión que ahora está dando sus primeros pasos fuera de las tierras turcas, como en España que llegará para reemplazar a la exitosa “Mi hija”. Pero pocos saben que su trama es una adaptación de “Doctora Foster”, un programa de la BBC del 2015.

“Infiel” llega a Antena 3 como reemplazo de la exitosa ficción “Mi hija”, que se encuentra en los capítulos finales (Foto: Medyapim)

¿DE QUÉ MANERA VERSIONA “INFIEL” A LA SERIE “DOCTORA FOSTER”?

La telenovela turca “Infiel”, que aparecerá en España a través de Antena 3, es una adaptación de la serie de televisión “Doctora Foster”, producida por la BBC de Londres y que se estrenó en el Reino Unido el 9 de setiembre de 2015.

La producción televisiva tuvo dos temporadas, con la promesa de una temporada 3 que nunca se terminó por concretar, aunque sí apareció “Life”, un spin-off de 2020 sobre la vida de Anna Baker. En su versión original, esta historia fue protagonizada por Gemma Foster (Suranne Jones) y Simon (Bertie Carvel) y tiene como hipotexto (la fuente base) a la tragedia griega “Medea” de Eurípides.

“Doctora Foster”, de esta manera, culminó su emisión el 3 de octubre de 2017 y fue adaptada en Francia, India, Rusia, Corea del Sur, Turquía y Filipinas. En cada país que ha aparecido, la trama ha tenido una gran respuesta del público, que se ha reflejado en las cifras de audiencia.

¿DE QUÉ TRATA LA TELENOVELA TURCA “INFIEL”?

La telenovela turca “Infiel” se basa en la historia de “Doctora Foster” y cuenta cómo Asya confirma las sospechas de que su esposo Volka la está engañando. La protagonista hace sus averiguaciones y se entera de que la amante se llama Derin, una veinteañera cuya existencia no era ajena para el entorno de los esposos.

Asya se queda sola, con excepción de su hijo Ali, porque su familia y amigos eran compartidos por su esposo, y decide no ser solo una víctima sino que prefiere tomar venganza en contra de Volka y su infidelidad.

DOCTOR FOSTER -TEMPORADA 2. Al sospechar que su marido la engaña, la doctora Gemma Foster inicia una investigación que la lleva por un sombrío camino de secretos y obsesión (Foto: BBC)

¿CUÁL ES EL REPARTO DE “INFIEL”?