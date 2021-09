A poco de la gran final de “Love Is in the Air” (“Sen Cal Kapimi” en su idioma original), la trama dio un giro radical que ha puesto los cabellos de punta a los seguidores de esta exitosa serie turca. ¿Qué pasó? El embarazo de Eda Yildiz está en riesgo luego de que sufriera un accidente.

Pero esto no ha sido lo único que ha ocurrido en el capítulo 51, emitido este miércoles 1 de setiembre a través de Fox Turquía, pues mientras todos pensábamos que la relación entre Serkan Bolat y su esposa andaba de maravillas, nuevamente volvieron algunas discusiones que surgieron por la necesidad de conocer el sexo del bebé por parte del arquitecto.

A ello se suma, la reacción de la pequeña Kiraz, a quien, pese a que anhelaba tener un hermanito, los celos la han invadido y no soporta que toda la atención de sus padres se centre en otra persona que no sea ella. A continuación, todos los detalles de lo que ocurrió el último episodio de la telenovela.

En "Love is in the air", el proceso de embarazo es complicado para Serkan porque todo quiere mantenerlo bajo control como saber el sexo de su bebé (Foto: MF Yapım)

¿QUÉ PASÓ EN EL CAPÍTULO 51 DE “LOVE IS IN THE AIR”?

El capítulo 51 de “Love is in the air” ha dejado boquiabiertos a todos los televidentes de la novela protagonizada por Hande Ercel y Kerem Bürsin.

SERKAN QUIERE SABER EL SEXO DE SU BEBÉ

Serkan y Engin tratando de descubrir con una lupa el sexo del bebé en "Love is in the air" (Foto: MF Yapım)

Serkan Bolat no puede más y quiere saber cuál es el sexo de su bebé, a pesar de que Eda le ha pedido al doctor no se los revele para que sea una sorpresa. Sin importarle nada, le pide ayuda a Engin, con quien se reúne y analizan la ecografía que tienen, incluso la miran con una lupa, pero no le da los resultados que esperaba.

Entonces consideran que la única forma de descubrirlo será con el método tradicional: si come cosas amargas es una niña y si le agradan los dulces es un niño, si huele fuerte es un niño y si no es una niña o si tiene los pies helados es un niño. Aunque pueden seguirse con lo que observen, saben que no es determinante.

EDA MOLESTA CON SERKAN Y VUELVEN LAS DISCUSIONES HASTA QUE…

Eda se enoja con Serkan por querer averiguar con ayuda de Engin el sexo del bebé (Foto: Love is in the air / MF Yapım)

Tras haberse enterado de que su esposo está tratando de descubrir por su cuenta el sexo de su bebé, Eda le reclama por hacer las cosas solo y empiezan a discutir, él también da su posición, pero el hecho de que no hicieran las cosas juntos la afectó mucho.

Sin embargo, todo cambia cuando Eda siente la primera patadita del bebé, muy emocionado Serkan se acerca a tocarle el vientre, pero ya dejó de hacerlo y se pone triste. Aunque la noticia de saber por fin que llegará a sus vidas un niño, lo emociona.

LOS CELOS DE KIRAZ

KIraz no quiere que toda la atención se la lleve su hermanito en "Love is in the air" (Foto: MF Yapım)

En casa, Eda y Serkan, así como sus amigos, están pendientes de cada movimiento que dé el futuro miembro de la familia, por lo que quieren sentirlo. Esto ha despertado los celos de la pequeña Kiraz, quien siente que ya nadie le presta atención.

Cuando por fin el bebé da una nueva patadita, que casi todos sienten, menos Serkan, la menor se enoja y lanza un golpe a su padre. “Para que veas que yo también puedo patear”, le dice. Ahora sus progenitores tendrán que lidiar con sus celos.

EDA QUIERE TRABAJAR, PERO SERKAN NO LO TOLERA

Eda no quiere escuchar a Serkan cuando le dice que trabaje desde su casa (Foto: Love is in the air / MF Yapım)

El arquitecto está empeñado en sobreproteger a la madre de sus hijos, por lo que no quiere ver a Eda en la compañía. Si bien, le dice que puede seguir trabajando, le recomienda que lo haga desde su casa con más tranquilidad, algo a lo que se niega ella, pues considera que puede hacerlo con total normalidad.

Esto causa la molestia del empresario, quien además de no tener una respuesta positiva de su esposa a la propuesta que le hizo, el hecho de no sentir hasta ahora ninguna patadita de su bebé, lo hace frustrarse más.

EL ACCIDENTE DE EDA

Al final del capítulo 51 de "Love is in the air", Eda sufre un accidente (Foto: MF Yapım)

Todos celebran el cumpleaños de Serkan, quien llega acompañado de su esposa y su pequeña. La reunión se hace en el patio de su hogar, el cual fue decorado con globos. Tras recibir el saludo de sus amigos, Eda, quien está un poco alejada, lo mira tiernamente, por lo que él va y se muestran muy cariñosos, en ese momento su bebé da una patadita y al fin pudo sentirlo.

Después de este mágico momento para el empresario, él se une al grupo, mientras la pequeña Kiraz le pide a su madre que recupere un globo que se había quedado en un árbol. La mujer sube por una escalera para sacarlo y cuando lo tiene en sus manos, pisa mal y cae. El episodio acaba con una imagen congelada del rostro de susto y gritando de Eda. En el próximo capítulo sabremos qué consecuencias tendrá este accidente en la vida de madre e hijo.