La historia de amor de Eda Yıldız y Serkan Bolat continúa cautivando al público. Desde que se emitió su primer capítulo, “Love Is in the Air” se convirtió en un verdadero fenómeno televisivo que traspasó las fronteras de Turquía y llegó a muchos otros países, entre ellos España, donde tiene miles de seguidores que no se pierden ningún detalle de esta producción protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de los actores turcos más populares del momento.

En principio, la primera temporada de “Love Is in the Air” se estrenó el 8 de julio de 2020 y gracias a su éxito fue renovada para una segunda parte que llegó a las pantallas el 9 de junio de 2021 por FOX Turquía.

El final de la segunda temporada de “Love Is in the Air” estaba previsto para agosto de 2021, pero gracias al apoyo de la audiencia, Fox Turquía amplió el número de capítulos de la telenovela turca, en total, la segunda parte de “Sen Çal Kapımı” tendrá 15 episodios, por lo que los fans van a tardar un poquito más en despedirse de Eda y Serkan. Entonces, ¿cuándo será en final de la serie turca?

La segunda temporada de “Love Is in the Air” se estrenó el lunes 9 de agosto en España por Divinity (Foto: Love Is in the Air / MF Yapım)

¿CUÁNDO TERMINARÁ “LOVE IS IN THE AIR” EN ESPAÑA?

Gracias a su éxito y el ejército de fans que tienen en varios países, la segunda temporada de “Love Is in the Air” fue ampliada por Fox Turquía y tendrá un total de 15 episodios, por lo que queda un poco más de tiempo antes de despedirnos de la historia de Eda Yıldız y Serkan Bolat.

Si bien estaba previsto que el final de la serie turca llegue en agosto de 2021, esto cambió tras la decisión de Fox Turquía y ahora “Love Is in the Air” encontrará su desenlace a finales de septiembre, cuando se emita el último capítulo de esta bonita historia de amor.

En este momento solo quedan cuatro capítulos para poner punto final a la historia de amor de Eda Yıldız y Serkan Bolat. Si Fox Turquía mantiene su ritmo de emisión actual, el final de “Love Is in the Air” será el 22 de septiembre.

Cabe señalar que nos referimos a la programación en Turquía, ya que en España la emisión de “Love Is in the Air” tiene varios meses de retraso. Mediaset la estrenó en enero de 2021 y desde entonces la producción turca ha sufrido varios cambios de programación.

“Love Is in the Air” está protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin (Foto: Love Is in the Air / MF Yapım)

La segunda temporada de “Love Is in the Air” se estrenó el lunes 9 de agosto en España a través de Divinity, donde se nos ha mostrado un salto en el tiempo de cinco años que ha puesto a Eda y Serkan nuevamente separados pero siendo padres de Kiraz.

Aún no se puede hablar de una fecha en concreto del final de la telenovela, ya que Mediaset puede cambiar su ritmo de emisión o descansar en algún momento. Sin embargo, si la cadena se mantiene como hasta ahora, “Love Is in the Air” terminará en España en la primera semana de noviembre.

¿CÓMO VER LA SEGUNDA TEMPORADA DE “LOVE IS IN THE AIR” POR DIVINITY?

La segunda temporada de “Love is in the air” se trasmite por Divinity de lunes a viernes a las 17:45 horas.

Asimismo, te comentamos que puedes disfrutar de ‘Love is in the air’ y las telenovelas más exitosas de Divinity completas y además ver los capítulos por adelantado, debes suscribirte a Mitele PLUS.