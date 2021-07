Luego de recuperar la memoria, Serkan decidió abrirle su corazón su corazón a Eda, quien a pesar de que aún lo ama no puede aceptar su propuesta de matrimonio debido al embarazo de Selin. La florista ha intentado convencer a la ex del arquitecto de contar la verdad, pero ella prefiere mantenerlo en secreto. Por eso, durante varios episodios, los fans de “Love Is in the Air” (“Sen Çal Kapım” en su idioma original) se preguntan ¿qué pasará cuando Serkan se entere? ¿Cómo afectará eso a sus planes?

Estas preguntas fueron resultas en el último capítulo de la exitosa telenovela turca. Después de pensarlo mucho y consultarlo con sus amigas, Eda decide revelar porque rechazó la propuesta de matrimonio de Serkan durante una cena familiar.

“Tenemos que aclarar esto. No podemos estar juntos. Lo siento, pero tenemos que dejar de vernos. (…) Selin está embarazada y el bebé es hijo tuyo”, explica la protagonista de “Love Is in the Air”. Sin embargo, el empresario asegura que eso es imposible. Entonces, ¿quién es el padre del hijo de Selin?

Eda le revela a Serkan que Selin espera un hijo suyo (Foto: MF Yapım)

¿QUIÉN ES EL PADRE DEL HIJO DE SELIN?

Serkan está seguro de que el hijo que Selin no es suyo, ya que durante el tiempo en el que perdió la memoria no tuvo ningún encuentro íntimo con ella, y su ex es consciente de eso, por eso ha preferido ocultarle su embarazo.

Al enterarse de la noticia, Deniz busca a Selin para preguntarle si el bebé que espera es producto de la aventura que tuvieron, incluso quiere saber cuánto tiempo de embarazo tiene, pero la villana de la historia se niega a responder y le explica que lo único importante es que Eda y Serkan se separaron.

¿Deniz es el verdadero padre del hijo de Selin? (Foto: MF Yapım)

SERKAN SE DESMAYA EN EL AEROPUERTO

Aunque ama a Serkan con todo su corazón Eda no puede permitir que el bebé de Selin crezca sin su padre a su lado, así que se marcha dejando solo una carta. “No quiero que tu hijo me odie toda su vida por haber separado a sus padres”, escribió el personaje de Hande Erçel.

Además, le pide que no la olvide. “Este último año ha sido de los dos. No me sigas, no me busques. Si no estoy contigo, no existo, así que no me podrás encontrar”.

Por supuesto, Serkan no la deja ir tan fácilmente y le persigue hasta el aeropuerto, donde se desmaya. Si bien consigue que su amada lo abandone, al parecer tiene un grave problema de salud. ¿Qué pasará en el próximo episodio de “Love Is in the Air”?