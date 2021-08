Cada vez está más cerca el final de la segunda temporada de “Love Is in the Air” (“Sen Cal Kapimi” en su idioma original), cuya trama continúa centrándose en Eda Yildiz y Serkan Bolat, pero ahora en su rol como padres, pues además de Kiraz llegará a sus vidas un nuevo integrante a la familia. ¿Cómo está llevando el embarazo la pareja? ¿Cuál ha sido la reacción de su pequeña hija?

Debido a esta y otras interrogantes, te contamos todo lo que pasará en el capítulo 12 de la entrega dos – 51 en el conteo general –, además de cómo verla por Fox Turquía. Cabe precisar que las grabaciones de la segunda temporada de la serie concluyeron en agosto de 2021 después de más de un año de trabajo y ahora solo es cuestión de días para conocer el desenlace.

A continuación, te damos a conocer a qué hora, cómo puedes ver el siguiente episodio y qué ocurrirá en esta exitosa telenovela turca, que no solamente viene triunfando en su país de origen, sino también en otras naciones.

Un nuevo integrante llega a la familia conformada por Eda, Serkan y Kiraz (Foto: MF Yapım / Instagram)

¿A QUÉ HORA Y CÓMO VER EL CAPÍTULO 12 DE “LOVE IS IN THE AIR 2”?

Tomando en cuenta que esta novela se estrenó el miércoles 9 de junio de 2021 y cada semana podemos ver un nuevo episodio, el capítulo 12 de “Love Is in the Air 2”se emitirá este miércoles 1 de septiembre a las 8:00 p.m. en Fox Turquía.

¿CÓMO VER “LOVE IS IN THE AIR 2” POR FOX TURQUÍA?

Para ver el siguiente episodio de la telenovela turca, solamente deberás conectarte a Fox Turquía, la cadena de televisión de transmisión gratuita en el país otomano, a las 8:00 p.m. y listo, a disfrutar.

¿CÓMO VER POR INTERNET “LOVE IS IN THE AIR 2”

Si por algún motivo estás fuera de casa y no llegarás a la hora indicada para verla, no te preocupes que podrás conectarte a la señal en vivo de Fox Turquía o mediante su canal de YouTube haciendo CLIC AQUÍ.

Ahora vemos a los protagonistas centrados en su rol como padres, tanto de Kiraz como de su futuro bebé (Foto: MF Yapım / Instagram)

¿QUÉ PASARÁ EN EL EPISODIO 12?

En la ficción turca, los personajes de Hande Ercel y Kerem Bürsin asumen su rol como padres, y aunque ya lo eran de la pequeña Kiraz, hay que tomar en cuenta que el arquitecto no pudo disfrutar de su llegada ni primeros años de crecimiento, luego de que su amada se va y decide criarlo sola; por lo que el nacimiento de su hijo o hija los mantiene ilusionados.

UN EMBARAZO AVANZADO

Los esposos durante uno de los controles del embarazo (Foto: MF Yapım / Instagram)

El embarazo de Eda está cada vez más avanzado y junto a su pareja va a los controles respectivos. El médico les informa que ya conoce el sexo del bebé y les pregunta si desean saberlo de una vez, algo que entusiasma demasiado a Serkan, pero tendrá que esperar, pues Eda decide que se mantenga en secreto. “Que sea una sorpresa”, señala resignado el empresario.

Mientras tanto, los antojos no se hacen esperar y la futura madre de su segundo hijo, no puede más, al tiempo que comienza a engreírse con su pareja y amigos cercanos.

LOS CELOS DE KIRAZ

Kiraz no soporte que toda la atención se la lleve el bebé (Foto: MF Yapım / Instagram)

Todos están a la expectativa de las pataditas que da el bebé, pero quien está más ansioso es el futuro padre que entra en desesperación cuando quiere sentirlas, situación que provoca los celos de Kiraz, quien lo golpea. “Para que veas que yo también puedo patear”, le dice molesta ante el desconcierto de sus padres.

El comportamiento de la pequeña tendrá que ser manejado por ellos con el fin de no hacer sentir excluida a la menor respecto a la llegada de su bebé a la familia.

¿CONOCEREMOS EL SEXO DEL BEBÉ?

El momento en el que Eda entra a la oficina de Serkan y parece que le dirá el sexo de su bebé (Foto: MF Yapım)

Al final del avance del capítulo 12 de “Love is in the air 2” parece que Eda le daría a conocer a su esposo el sexo de su bebé. “Hablé con el médico y...”, le señala mientras se corta el adelanto.

¿Será que ella, al ver el rostro de desilusión de Serkan en el control por conocer si iba a tener una mujer o varón, le revelará la noticia tan esperada a su pareja? No te puedes perder el siguiente episodio por Fox Turquía.